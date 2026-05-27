18 વર્ષની ઉંમરે ડેબ્યૂ, બે વર્ષનો પ્રતિબંધ, ખરાબ ફોર્મ અને સ્ટ્રેસ ફ્રેક્ચર, હવે RCBની જીતની ગેરંટી બની ગયો
IPL 2026 માં RCB ની ફાઇનલ સુધીની સફરમાં, કેપ્ટન રજત પાટીદાર, વિરાટ, ભુવી, જેવા સ્ટાર્સ સાથે, એક યુવા ખેલાડીએ પણ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે.
Published : May 27, 2026 at 5:17 PM IST
WHO IS RASIKH SALAM DAR: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સતત બીજા IPL ટાઇટલ જીતવાની નજીક છે. 26 મેના રોજ, ટીમે ક્વોલિફાયર 1 માં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને IPL 2026 ના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. રજત પાટીદાર, વિરાટ કોહલી, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ અને કૃણાલ પંડ્યા જેવા ખેલાડીઓ RCB ના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પુષ્કળ શ્રેય મેળવી રહ્યા છે. છતાં, આ બધા વચ્ચે, એક ઉભરતો ભારતીય ખેલાડી છે જેણે શાંતિથી અને સતત અસાધારણ પરિણામો આપ્યા છે. તેણે પોતાને આ ટીમની મશીનરીમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી તરીકે સાબિત કર્યો છે. તે નામ છે ઝડપી બોલર રસિક સલામ દાર.
જમ્મુ અને કાશ્મીરનો આ ઝડપી બોલર IPL 2026 માં RCB વતી વિકેટ લેનારા બોલરોમાં બીજા ક્રમે છે. ગુજરાત સામે ક્વોલિફાયર 1 માં, રસિખે નિશાંત સિંધુ અને જેસન હોલ્ડરની વિકેટ લીધી હતી અને માત્ર 24 રન આપ્યા હતા. તેણે એક મેડન ઓવર પણ ફેંકી હતી. રસિખે આ સિઝનની શરૂઆતની કેટલીક મેચો ગુમાવી હતી; જોકે, તે હવે ટીમનો બીજો સૌથી સફળ બોલર છે, જે ફક્ત ભુવનેશ્વર કુમારથી પાછળ છે. તેણે 11 ઇનિંગ્સમાં 23.62 ની સરેરાશ અને 9.73 ના ઇકોનોમી રેટથી 16 વિકેટ લીધી છે.
રસીખ સલામને RCB એ કઈ કિંમતે ખરીદ્યો?
રસીખને 2025 ની IPL સીઝન પહેલા છ કરોડ રૂપિયામાં RCB એ ખરીદ્યો. જોકે, ભુવી, જોશ હેઝલવુડ અને યશ દયાલ જેવા ખેલાડીઓ પહેલાથી જ ટીમમાં હોવાથી, તે ફક્ત બે મેચ રમી શક્યો. પછીની સીઝનમાં - જ્યારે દયાલ ઉપલબ્ધ ન હતો - RCB એ શરૂઆતમાં અભિનંદન સિંહને તક આપી. અભિનંદન પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયા પછી જ રસિકને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળ્યું. ત્યારબાદ તેણે મધ્યમ ઓવરો દરમિયાન બોલિંગ પ્રદર્શન દ્વારા ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું.
Rasikh Salam is from Ashmuji, Kulgam, Jammu & Kashmir, India
- He is from very poor family.
- He Grew up in a region with limited cricket facilities
- Started with tennis ball cricket
- Faced financial and exposure challenges
રસીખ સલામ IPLનો ભાગ કેવી રીતે બન્યો
રસીખ 2019 માં 18 વર્ષની ઉંમરે IPL સમુદાયમાં જોડાયા. શરૂઆતમાં તેમને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ દ્વારા લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમના કરિયરને થોડા સમય પછી જ મોટો ઝટકો લાગ્યો જ્યારે તેમને બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો; તેમનું નામ ઉંમર છેતરપિંડીના વિવાદમાં સામે આવ્યું, અને ત્યારબાદ તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા. પરિણામે, તે 2020 ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાનું ચૂકી ગયો. પ્રતિબંધના સમયગાળા દરમિયાન, તેણે મુંબઈના રિલાયન્સ સ્ટેડિયમમાં તાલીમ ચાલુ રાખી. બાદમાં તેને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તણાવના ફ્રેક્ચરને કારણે તે રમતથી દૂર રહ્યો. આ પુનઃપ્રાપ્તિ તબક્કા દરમિયાન, તે નેશનલ ક્રિકેટ એકેડેમી (NCA) માં રહ્યો. ત્યાં, તેણે તેની ધીમી બોલિંગ અને યોર્કર કુશળતાને સુધારવા પર કામ કર્યું - જે તેની કુદરતી સ્વિંગ બોલિંગથી અલગ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ઋષભ પંત પણ NCA માં તેની સાથે તાલીમ લઈ રહ્યો હતો.
દિલ્હીએ પંતની ભલામણ પર રસિકને હસ્તગત કર્યો
2024 ની IPL સીઝન પહેલા, ઋષભ પંતે રસિકના નામની દિલ્હી કેપિટલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીને ભલામણ કરી. આમ, તે દિલ્હી ટીમનો ભાગ બન્યો. તેણે આઠ મેચમાં ભાગ લીધો, આ પ્રક્રિયામાં નવ વિકેટ લીધી. મેગા ઓક્શન પહેલા, દિલ્હીએ રસિકને રિલીઝ કર્યો, જેનાથી RCBમાં તેના જવાનો માર્ગ મોકળો થયો. 2025-26 ની સ્થાનિક સીઝન દરમિયાન, તે બરોડાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જમ્મુ અને કાશ્મીર છોડી ગયો. કૃણાલ પંડ્યા અને જીતેશ શર્મા પણ એક જ ટીમ માટે રમી રહ્યા હતા, જે રસિક માટે ફાયદાકારક સાબિત થયું.
રસિકને સૌપ્રથમ ઇરફાન પઠાણ દ્વારા ટ્રાયલ પ્રક્રિયા દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ સેટઅપમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ફક્ત બે બોલમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડરને પ્રભાવિત કરવામાં સફળ રહ્યો. ત્યારબાદ, તે માત્ર જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે જ રમ્યો નહીં પરંતુ પઠાણની ભલામણ પર ફરીથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે ટ્રાયલ્સમાં પણ હાજર રહ્યો. આ ઘટનાઓના ક્રમે આખરે તેને IPL માટે ટિકિટ અપાવી.
