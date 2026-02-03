ETV Bharat / sports

મોહસીન નકવી ક્રિકેટનો સૌથી મોટો ખલનાયક, જાણો પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ વિશે

પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલમ્બોમાં ભારત સામે થનારી વર્લ્ડકપની મેચમાં રમવાનો ઈનકાર કર્યો છે.

મોહસીન નકવી
મોહસીન નકવી (AFP)
હૈદરાબાદ: મોહસીન નકવી દેશના ગૃહમંત્રી અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારથી ક્રિકેટમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે: શું મોહસીન નકવી હવે ક્રિકેટના સૌથી મોટા મુશ્કેલી સર્જનાર બની ગયા છે?

તેમના તાજેતરના કેટલાક નિર્ણયો સૂચવે છે કે, તેઓ ક્રિકેટના સૌથી મોટા મુશ્કેલી સર્જનાર બની ગયા છે. ગયા વર્ષે, તેઓ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) સાથે ટકરાયા હતા. જ્યારે ભારતીય ખેલાડીઓએ તેમની પાસેથી ટ્રોફી ન સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારે તેમણે એશિયા કપ ટ્રોફી વિજેતા ટીમને સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો અને તેને પોતાની સાથે લઈ ગયા.

મોહસીન નકવી
મોહસીન નકવી (IANS)

મોહસીન નકવીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) સામે આ મુદ્દો હજુ ઉકેલાયો ન હતો. પાકિસ્તાન સરકારે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારબાદ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ કહ્યું કે આ તેમની સરકારનો નિર્ણય હતો અને તેઓ તેની વિરુદ્ધ જઈ શકતા નથી.

હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે મોહસીન નકવી કોણ છે, જે ICC અને ACCને પડકાર ફેંકી રહ્યો છે? તેમને આટલી બધી શક્તિ ક્યાંથી મળે છે? હકીકતમાં, નકવી ફક્ત PCBના અધ્યક્ષ જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે, અને આ બેવડી ભૂમિકા પાકિસ્તાન તાજેતરમાં જે પણ ક્રિકેટ સંઘર્ષમાં સામેલ થયું છે તેમાં શાંતિથી ભાગ બની ગઈ છે.

મોહસીન નકવી તેમના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે
મોહસીન નકવી તેમના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે (IANS)

મોહસીન નકવી કોણ છે?

મોહસીન નકવીએ સીએનએન પ્રોડ્યુસર તરીકે પોતાની કારકિર્દી શરૂ કરી હતી અને બાદમાં સિટી મીડિયા ગ્રુપની સ્થાપના કરી હતી, જેનાથી મીડિયા ઉદ્યોગમાં તેમનો પ્રભાવ વધ્યો હતો. તેમને પાકિસ્તાન આર્મીના નજીકના પણ માનવામાં આવે છે, જેના કારણે તેઓ આજે દેશમાં અનેક હોદ્દા પર છે.

ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ કેપ્ટન ઇમરાન ખાનની સરકારના પતન પછી, મોહસીન નકવીએ પંજાબના કાર્યકારી મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી (2023-24). તેમણે ઇમરાન ખાન વિરુદ્ધ સેના જે પણ પગલાં લેવા માંગતી હતી તે બધા જ પગલાં લીધાં, જેના કારણે તેઓ સેનાના પ્રિય નેતાઓમાંના એક બન્યા. ત્યારબાદ, જ્યારે સેનાએ નવાઝ શરીફના પરિવારને સત્તા સોંપી, ત્યારે મોહસીન નકવીને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા અને હવે તેઓ પીસીબીના અધ્યક્ષ પણ છે.

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન ઇમરાન ખાન કહે છે કે જેમ પાકિસ્તાનમાં સામાન્ય લોકોનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું છે, તેવી જ રીતે મોહસીન નકવી પાકિસ્તાનમાં ક્રિકેટને બરબાદ કરી રહ્યા છે.

મોહસીન નકવીનું શિક્ષણ

નકવીનો જન્મ 28 ઓક્ટોબર, 1978 ના રોજ પંજાબના લાહોરમાં થયો હતો. તેઓ ઝાંગમાં રહેતા એક પંજાબી સૈયદ પરિવારના હતા અને તેમના પૂર્વજોના મૂળ ઝાંગમાં હતા. નાની ઉંમરે અનાથ થયા બાદ, તેમનો ઉછેર તેમના મામા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. નકવીએ ક્રેસન્ટ મોડેલ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાંથી તેમનું શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું અને લાહોરની સરકારી કોલેજ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો. તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ઓહિયો યુનિવર્સિટીમાંથી પત્રકારત્વમાં ડિગ્રી પણ મેળવી.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ પતન તરફ

મોહસીન નકવી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારથી, તેમની ટીમના પ્રદર્શનમાં ઘટાડો થયો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને ગયા T20 વર્લ્ડ કપમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવી ટીમ સામે ગ્રુપ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેઓ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં પણ ગ્રુપ સ્ટેજમાં હારી ગયા હતા અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા હતા. આ પતનનું મુખ્ય કારણ ટીમ મેનેજમેન્ટ અને કેપ્ટનમાં વારંવાર થતા ફેરફારો હતા.

