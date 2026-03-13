પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદીને SRH ની માલકિન થઈ ટ્રોલ, જાણો કોણ છે કાવ્યા મારન
સનરાઇઝર્સની માલકિન કાવ્યા મારને ધ હંડ્રેડ હરાજીમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીને ખરીદીને પોતાને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધી છે. અમે તમને જણાવીશું કે કાવ્યા મારન કોણ છે.
Published : March 13, 2026 at 1:44 PM IST
KAVYA MARAN: 'ધ હંડ્રેડ' હરાજી પછી કાવ્યા મારન એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. 12 માર્ચે યોજાયેલી હરાજી દરમિયાન, તેમણે પાકિસ્તાની ખેલાડી અબરાર અહેમદ ખરીધ્યો હતો. આ નિર્ણય માટે તેઓ હાલમાં ભારતમાં ભારે ટ્રોલનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ પહેલી ઘટના છે જ્યારે કોઈ ભારતીય ફ્રેન્ચાઇઝીએ કોઈપણ ટી20 લીગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડી માટે બોલી લગાવી છે. જ્યારે 2009 થી પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ પર આઈપીએલમાંથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, ત્યારે કાવ્યા મારન ઈંગ્લેન્ડની 'ધ હંડ્રેડ' લીગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડી મુશ્કેલીમાં મુકી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે આજે તમને જણાવીશું કે કાવ્યા મારન કોણ છે અને તેની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે.
કાવ્યા મારન કોણ છે?
કાવ્યા મારનની વાત કરીએ તો, તે ચેન્નાઈ સ્થિત મીડિયા સમૂહ, સન ટીવી નેટવર્ક લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે. તે તેના પિતાના વ્યવસાયિક સંચાલનનું સંચાલન કરે છે. વધુમાં, તે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝની CEO અને સહ-માલિક છે. કાવિયા મારન વિશ્વભરમાં વિવિધ T20 લીગમાં બધી સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝ ટીમોની માલિક છે. ચેન્નાઈમાં જન્મેલી, કાવ્યા મારન એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાંથી આવે છે.
🚨SUNRISERS LEADS OFFICIAL ACCOUNT SUSPENDED🚨— Indian Cricket (@IPL2025Auction) March 13, 2026
- The official X account of Sunrisers Leeds was suspended after facing heavy outrage from Indian fans for buying Abrar Ahmed in The Hundred auction.🤯 pic.twitter.com/LWvxpR4hnc
કાવ્યા મારનની કુલ સંપત્તિ કેટલી છે?
અહેવાલો અનુસાર, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના CEO કાવ્યા મારનની કુલ સંપત્તિ ₹400 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. તેણી પાસે લક્ઝરી કારનો સંગ્રહ પણ છે. તેના ગેરેજમાં ફેરારી રોમા, બેન્ટલી બેન્ટાયગા, રોલ્સ-રોયસ ફેન્ટમ અને BMW જેવા વાહન છે. કાવિયા આ નોંધપાત્ર સંપત્તિ તેના પિતાને આપે છે. તેના પિતા, કલાનિધિ મારન, સન ગ્રુપના માલિક છે, જે ₹25,000 કરોડથી વધુની કુલ સંપત્તિ ધરાવતો સમૂહ છે.
Sunrisers Leeds owned by Kavya Maran purchased Pakistan player Abrar Ahmed in England Hundred league— Veena Jain (@Vtxt21) March 12, 2026
Can she also receive outrage like SRK or it is limited only to Muslim franchise owner?
pic.twitter.com/GOESqmT94P
કાવ્યા મારન પાસે કેટલી ટીમ છે
કાવ્યા મારને યુકેમાં વોરવિક બિઝનેસ સ્કૂલમાંથી એમબીએ કર્યું હતું. આ પહેલા, તેણીએ ચેન્નાઈની સ્ટેલા મેરિસ કોલેજમાંથી અંડરગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. 2018 માં SRH ફ્રેન્ચાઇઝનું સુકાન સંભાળ્યા પછી, તેણીએ ટીમને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી છે. તેણીએ તેની ફ્રેન્ચાઇઝીની બ્રાન્ડ ઓળખને મજબૂત કરવા માટે વ્યાપકપણે કામ કર્યું છે. IPL સીઝન દરમિયાન, તે SRH ને ઉત્સાહિત કરવા માટે દરેક મેચ માટે સ્ટેડિયમમાં હાજર રહે છે. IPL ઉપરાંત, સનરાઇઝર્સ ફ્રેન્ચાઇઝ SA20 લીગ (સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ) અને ધ હન્ડ્રેડ ટુર્નામેન્ટ (સનરાઇઝર્સ લીડ્સ) માં પણ ટીમો મેદાનમાં ઉતારે છે.
આ પણ વાંચો: