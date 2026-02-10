IND vs PAK મેચ વિવાદના ઉકેલથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થયો?
પાકિસ્તાન સરકારે ક્રિકેટ ટીમને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેચ રમવાની પરવાનગી આપી છે.
Published : February 10, 2026 at 8:38 PM IST
IND vs PAK: પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા 4 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે મેચ રમવાના નિર્ણય બાદ ઉદભવેલો વિવાદ 9 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે સમાપ્ત થયો જ્યારે વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ભારત સામે મેચ માટે પરવાનગી આપી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે શ્રીલંકા, UAE અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સહિત અનેક ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા તેમને તેમના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ, પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે મેચ માટે પરવાનગી આપી. અગાઉ, તેઓએ બાંગ્લાદેશ સાથે એકતા દર્શાવતા ભારત મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી.
કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે, આ સમગ્ર વિવાદના ઉકેલથી કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે? જવાબ એ છે કે ICC ના બ્રોડકાસ્ટર્સ (Jio Hotstar અને Star Sports), જેમની પાસે વર્લ્ડ કપ માટે મીડિયા અધિકારો છે, તેમને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાન-ભારત મેચથી ICC US$174 મિલિયન બચાવ્યા. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ અંદાજિત નુકસાન બ્રોડકાસ્ટર્સના ગેટ મની અને અન્ય સ્પોન્સરશિપ પર આધારિત હતું.
બીજી બાજુ, જો આપણે સમગ્ર વિવાદનો ઉકેલ લાવ્યા પછી ICC ની પ્રેસ રિલીઝ વાંચીએ, તો તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બાંગ્લાદેશને સૌથી વધુ ફાયદો થયો છે. આ મામલો પાકિસ્તાન અને ICC વચ્ચેનો હતો. પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ માટે આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો હોવાનું જણાવ્યું હોવાથી, ICC એ બાંગ્લાદેશ માટે ત્રણ મોટા રાહત પગલાંની જાહેરાત કરી. આ પછી, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે પાકિસ્તાનનો આભાર માન્યો અને ભારત સામે મેચ રમવાની વિનંતી કરી.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને ફાયદો થયો
રવિવાર, 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC), પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) વચ્ચે એક બેઠક યોજાઈ હતી. સમગ્ર વિવાદને ઉકેલવા અને ભવિષ્યમાં ક્રિકેટને યોગ્ય દિશામાં લઈ જવા માટે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
PCB અને BCB સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, ICC એ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ ન લેવા બદલ બાંગ્લાદેશને દંડ કરવામાં આવશે નહીં, અને 2028 થી 2031 વચ્ચે યોજાનારી ICC ઇવેન્ટ માટે હોસ્ટિંગ અધિકારો પણ આપવામાં આવશે. બાંગ્લાદેશને ICC તરફથી વાર્ષિક આવક પણ મળશે.
અગાઉ, એવા અહેવાલ હતા કે બાંગ્લાદેશ દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાથી પ્રતિબંધો લાગી શકે છે, જેમાં તેમની વાર્ષિક આવકમાં ઘટાડો પણ સામેલ છે. જોકે, ICC એ હવે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને બાંગ્લાદેશને ખાતરી આપી છે કે તેમની સાથે અન્યાય કરવામાં આવશે નહીં.
વિવાદ ક્યારે અને ક્યાંથી શરૂ થયો?
એ નોંધવું જોઈએ કે મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી બહાર કર્યા પછી, બાંગ્લાદેશ સરકારે ભારતમાં સુરક્ષા ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કરીને 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ટીમ મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પછી, ICC એ તેમના સ્થાને ટુર્નામેન્ટમાં સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કર્યો.
આ પછી, પાકિસ્તાને ICCના આ પગલાને બેવડા ધોરણો ગણાવ્યા અને બાંગ્લાદેશ સાથે એકતા દર્શાવતા ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરીને ક્રિકેટમાં એક નવો વિવાદ ઉભો કર્યો.
