IPL 2026 માં સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકનાર 23 વર્ષીય બોલર, જાણો કોણ છે GT નો નવો સુપરસ્ટાર
IPL 2026 માં, ગુજરાત ટાઇટન્સના યુવા ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ પોતાની ગતિથી સનસનાટી મચાવી છે.
Published : April 5, 2026 at 7:20 PM IST
IPL 2026 માં ગતિનો એક નવો સ્ટાર ઉભરી આવ્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના 23 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર અશોક શર્માએ પોતાની શાનદાર ગતિથી ક્રિકેટ જગતને હચમચાવી નાખ્યું છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં, તેણે 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંકીને સિઝનનો સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. IPL 2026 ની 9મી મેચ દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની 16મી ઓવરમાં, અશોક શર્માએ ગતિનું એક એવું પ્રદર્શન કર્યું જે લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે. પહેલા, તેણે ડોનોવન ફરેરાને 150.7 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો; પછી, ઓવરના છેલ્લા બોલ પર, તેણે ધ્રુવ જુરેલને 154.2 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંકીને સ્તબ્ધ કરી દીધો. બોલ એટલો ઝડપી હતો કે જુરેલ સંપૂર્ણપણે મૂંઝાઈ ગયો, તે ક્યાં ગયો તેનો ખ્યાલ પણ રાખી શક્યો નહીં.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ રેકોર્ડબ્રેક બોલ ફેંકવાના થોડા સમય પહેલા, અશોક શર્માને આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. ડોનોવન ફેરેરાના શક્તિશાળી શોટને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તેમને ઈજા થઈ હતી; છતાં, આ આંચકો છતાં, તેમણે આગામી બોલ પર જ સીઝનનો સૌથી ઝડપી બોલ ફેંક્યો. આ ફક્ત એક વખતનો પરાક્રમ નહોતો; આશિષ શર્માએ તેમના ચાર ઓવરના સ્પેલ દરમિયાન ત્રણ વખત 150 કિમી/કલાકથી વધુની ઝડપે બોલિંગ કરી હતી - એક પ્રદર્શન જે તેમની સતત ગતિ અને આક્રમકતા દર્શાવે છે.
ડેલ સ્ટેન પણ બન્યો ચાહક
લેજન્ડરી ફાસ્ટ બોલર ડેલ સ્ટેન પણ તેની બોલિંગથી ખૂબ પ્રભાવિત દેખાયો. તેણે ટિપ્પણી કરી કે તેનો રન-અપ ઝડપી અને શક્તિશાળી છે. બોલ ફેંકતી વખતે તેનું માથું સ્થિર રહે છે, અને તેનું લેન્ડિંગ પણ પરફેક્ટ છે. સ્ટેનના મતે, આ એક ઉત્તમ અને સ્વચ્છ એક્શન છે - એક્સપ્રેસ પેસર્સ વચ્ચે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
IPL 2026 ની સૌથી ઝડપી ડિલિવરી
- અશોક શર્મા - 154.2 કિમી પ્રતિ કલાક
- એનરિચ નોર્ટજે - 150.9 કિમી પ્રતિ કલાક
- કાર્તિક ત્યાગી - 149.7 કિમી પ્રતિ કલાક
- કાગીસો રબાડા - 149.1 કિમી પ્રતિ કલાક
IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકનારા ભારતીય બોલરોની યાદીમાં અશોક શર્મા હવે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. IPLમાં સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ ઉમરાન મલિકના નામે છે. મયંક યાદવ બીજા સ્થાને છે. બંને બોલરોએ IPLમાં 156 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યા છે.
IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી બોલિંગ કરનાર ભારતીય બોલરો
- ઉમરાન મલિક - 157 કિમી પ્રતિ કલાક
- મયંક યાદવ - 156.7 કિમી પ્રતિ કલાક
- અશોક શર્મા - 154.2 કિમી પ્રતિ કલાક
અશોક શર્મા કોણ છે?
અશોક શર્માએ તાજેતરમાં પંજાબ કિંગ્સ સામે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે પોતાની પહેલી જ બોલિંગમાં 149.7 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. તે જ મેચમાં, તેણે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માર્કો જાનસેનને આઉટ કરીને પોતાની પહેલી વિકેટ લીધી - એક એવી સિદ્ધિ જેણે કેપ્ટન શુભમન ગિલને પણ ખૂબ પ્રભાવિત કર્યા. અશોક રાજસ્થાન માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમે છે. જમણા હાથનો ઝડપી બોલર, અશોક શર્મા એક સમયે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે નેટ બોલર હતો; ત્યારબાદ, 2022માં, તેણે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સાથે ૫૫ લાખ રૂપિયાનો પોતાનો પહેલો IPL કરાર મેળવ્યો. જોકે, તેને KKR માટે રમવાની તક મળી નહીં અને આખરે RR માં ગયો. RR એ તેને ૨૦૨૫ ની મેગા ઓક્શનમાં ₹30 લાખમાં ખરીદ્યો. બેન્ચ પર બીજી સીઝન ગાળવા છતાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે તેને 2026ની સીઝન પહેલા ₹90 લાખમાં ખરીદ્યો.
