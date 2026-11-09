ભારતને ચેસમાં 100મો ગ્રાન્ડમાસ્ટર મળ્યો, જાણો કોણ છે અનુજ શ્રીવાત્રી
WHO IS ANUJ SHRIVATRI: મધ્યપ્રદેશના અનુજ શ્રીવાત્રી રવિવારે ફિલિપાઇન્સમાં આયોજિત 7મી ASEAN પ્લસ વ્યક્તિગત ઓપન ચેસ ચેમ્પિયનશિપ જીતીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Published : November 9, 2026 at 5:43 PM IST
WHO IS ANUJ SHRIVATRI: રવિવાર ભારતીય ચેસ માટે ઐતિહાસિક દિવસ હતો. અનુજ શ્રીવાત્રીએ 7મી આસિયાન પ્લસ વ્યક્તિગત ઓપન ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ જીત્યું. આ સાથે તેણે ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ પણ હાંસલ કર્યો છે. તે ભારતના ઈતિહાસમાં 100મો ચેસ ગ્રાન્ડમાસ્ટર છે. ઓલ ઈન્ડિયા ચેસ ફેડરેશન (AICF)ના પ્રમુખ નીતિન નારંગે X પર આ માહિતી આપી. તેમણે લખ્યું, 'ભારત માટે ગ્રાન્ડમાસ્ટર નંબર 100! અનુજ શ્રીવાત્રીએ 7મી ASEAN Plus વ્યક્તિગત ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2026 જીતીને દેશના 100મા ગ્રાન્ડમાસ્ટર બનવાનો ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. આ ભારતીય ચેસ માટે ગર્વની ક્ષણ છે. હવે લક્ષ્યાંક 200 ગ્રાન્ડમાસ્ટર છે.
અનુજ શ્રીવાત્રી કોણ છે?
22 વર્ષીય અનુજ શ્રીવાત્રી મધ્યપ્રદેશના કટનીનો રહેવાસી છે. તે પોતાના રાજ્યનો પહેલો ખેલાડી છે જેણે ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ મેળવ્યો છે. તેણે સાત વર્ષની ઉંમરે ચેસ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેના પિતા, અશોક શ્રીવાત્રી, ચેસના ઉત્સાહી શોખીન હતા. શ્રીવાત્રી પણ એક તેજસ્વી શિક્ષણવિદ હતા. તેમણે લવલી પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટીમાંથી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને મશીન લર્નિંગમાં બી.ટેકની ડિગ્રી મેળવી. ત્યારબાદ તેમણે એક જર્મન કંપનીમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે કામ કર્યું. ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અનુસાર, શ્રીવાત્રીએ જર્મનીમાં કંપનીના મુખ્ય કાર્યાલયમાં પૂર્ણ-સમય ચેસનો અભ્યાસ કરવાની તકનો ઇનકાર કર્યો.
GRANDMASTER No. 100 FOR BHARAT! India achieves a historic milestone as Anuj Shrivatri becomes the country's 100th Grandmaster by winning the 7th ASEAN+ Individual Chess Championships 2026 in Ozamiz City, Philippines, securing the direct GM title! Congratulations, Anuj! A proud moment for Indian chess. Onwards to 200 Grandmasters! @narendramodi @mansukhmandviya @FIDE_chess @PMOIndia @IndiaSports @Media_SAI @aicfchess— Nitin Narang (@narangnitin) November 8, 2026
કામ કરતી વખતે ચેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ હતું, અને તેથી જ અનુજે નોકરી છોડી દીધી. તેના પિતાએ ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને કહ્યું, "જો તમે ચેસમાં સફળ થવા માંગતા હો, તો તમારે રમત માટે ઓછામાં ઓછા આઠથી નવ કલાક ફાળવવાની જરૂર છે. એક સાથે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની નોકરી કરવી શક્ય ન હતું."
The moment everyone has been waiting for is here - India has got it's 100th Chess Grandmaster! IM Anuj Shrivatri of Madhya Pradesh won the 7th ASEAN Plus Individual Open Chess Championship and earned the Grandmaster title. After losing the first game, Anuj scored 7/8 points to win the tournament. With this, India gained its 100th GM, and Madhya Pradesh got its first. Huge congratulations to Anuj and his family on this achievement! And what an incredibly proud moment for Indian Chess! Graphic: Anmol Bhargav— ChessBase India (@ChessbaseIndia) November 8, 2026
વિશ્વનાથન આનંદ પ્રથમ ગ્રાન્ડમાસ્ટર હતા
વિશ્વનાથન આનંદ 1987માં ભારતના પહેલા ગ્રાન્ડમાસ્ટર બન્યા હતા. દિગ્ગજ ચેસ ખેલાડી વિશ્વનાથન આનંદે કોઈમ્બતુરમાં યોજાયેલી શક્તિ ફાઇનાન્સ ઇન્ટરનેશનલ ચેસ ટુર્નામેન્ટ જીતીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જુલાઈમાં, વી.એસ. રથનવેલ ભારતના 99મા ગ્રાન્ડમાસ્ટર બન્યા. તેમણે ગુવાહાટી સ્માર્ટ સિટી ઇન્ટરનેશનલ ઓપન 2026માં 2500 એલો રેટિંગનો આંકડો પાર કર્યો.
A historic century on the 64 squares! 🇮🇳♟️ Today we proudly celebrate a phenomenal achievement as India crowns Anuj Shrivatri as its 100th Chess Grandmaster. The intellectual dominance of New India is shining brighter than ever. The Modi Government is building a strong foundation for future champions to thrive on the global stage. The goal is set and the vision is clear. Onwards to 200 Grandmasters!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 9, 2026
ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ કેવી રીતે મળે છે?
ગ્રાન્ડમાસ્ટર બનવા માટે, ખેલાડીએ સામાન્ય રીતે ત્રણ જીએમ ધોરણો પ્રાપ્ત કરવા આવશ્યક છે. આ માટે ચોક્કસ સ્તરની ટુર્નામેન્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે, ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓછામાં ઓછી નવ મેચો સાથે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવો જરૂરી છે.
જીએમ ધોરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ખેલાડીનું ટુર્નામેન્ટ પ્રદર્શન રેટિંગ ઓછામાં ઓછું 2600 હોવું આવશ્યક છે. વધુમાં, ટુર્નામેન્ટમાં ઓછામાં ઓછા ૩૩ ટકા વિરોધીઓ ગ્રાન્ડમાસ્ટર હોવા જોઈએ, અને ઓછામાં ઓછા ત્રણ અલગ અલગ દેશોના ખેલાડીઓએ ભાગ લેવો જોઈએ. ત્રણ જીએમ ધોરણો પ્રાપ્ત કરવા ઉપરાંત, ખેલાડીએ તેમની કારકિર્દીના કોઈક સમયે 2500નું FIDE એલો રેટિંગ પણ પ્રાપ્ત કરવું આવશ્યક છે. આ માપદંડોને પૂર્ણ કરવાથી ખેલાડી ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ મેળવી શકે છે.
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