8 બોલમાં 8 છગ્ગા ફટકારીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જાણો કોણ છે આકાશ ચૌધરી
આજે અમે તમને એવા ખેલાડી વિશે જણાવીશું જેણે 8 બોલમાં સતત 8 છગ્ગા ફટકારીને ધૂમ મચાવી હતી.
Published : November 10, 2025 at 2:49 PM IST
હૈદરાબાદ: ક્રિકેટમાં, મેદાન પર શું થશે તેની આગાહી કરવી અશક્ય છે. રેકોર્ડ દરરોજ તૂટે છે અને બને છે. ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ આવી જ એક ઘટના બની છે, જ્યાં એક બેટ્સમેને પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી માત્ર 11 બોલમાં એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જે કોઈએ ક્યારેય મેળવી નથી. તેણે એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો જે માનવો મુશ્કેલ છે. તો, ચાલો આ બેટ્સમેન અને તેના રેકોર્ડ વિશે જાણીએ.
હકીકતમાં, ભારતની ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટ, રણજી ટ્રોફીના એક ગ્રુપ મેચમાં, મેઘાલયના એક બેટ્સમેને એક અદ્ભુત સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ આકાશ કુમાર ચૌધરી છે. 25 વર્ષીય ખેલાડીએ માત્ર 11 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તેણે સુરતમાં અરુણાચલ પ્રદેશ સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 9, 2025
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
આમ કરીને, તેણે વેઇન વ્હાઇટનો રેકોર્ડ (12 બોલમાં અડધી સદી) તોડ્યો. લેસ્ટરશાયરના ખેલાડી વેઇન વ્હાઇટે 2012માં એસેક્સ સામે 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. હવે તેણે તે રેકોર્ડ તોડીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
આ મેચમાં, આકાશ 14 બોલમાં 50 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. તેણે એક જ ઓવરમાં છ છગ્ગા સહિત સતત આઠ છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પ્રક્રિયામાં, તે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સતત આઠ છગ્ગા ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. આ માત્ર રણજી ટ્રોફીનો રેકોર્ડ જ નહીં, પરંતુ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી પણ છે.
History created in first-class cricket!— Arshit Yadav (@imArshit) November 9, 2025
Meghalaya’s Akash Kumar Choudhary has smashed his way into the record books with a blazing 50 off just 14 balls* against Arunachal Pradesh 🤯
- Fastest fifty in first-class history
(off 11 balls)
- Third player ever to hit six sixes… pic.twitter.com/8Sktz9BfyT
આનાથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક દાયકા જૂનો રેકોર્ડ પણ તૂટી ગયો. ભારતીયોમાં અગાઉનો રેકોર્ડ જમ્મુ અને કાશ્મીરના બાંદેવ સિંહના નામે હતો, જેણે 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી, જેને આકાશે તોડી નાખ્યો છે.
આકાશ કુમાર ચૌધરી કોણ છે?
આકાશ કુમાર ચૌધરીનો જન્મ 28 નવેમ્બર, 1999 ના રોજ મેઘાલયમાં થયો હતો. તેણે 2019માં નાગાલેન્ડ સામે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધી, આકાશ એક ઝડપી બોલર તરીકે જાણીતો હતો. હવે, આ જમણા હાથના ખેલાડીએ બતાવ્યું છે કે તે બેટિંગ પણ કરી શકે છે. તેણે પોતાને ઓલરાઉન્ડર તરીકે સ્થાપિત કરી છે.
આકાશે 30 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 28 લિસ્ટ A મેચ અને 30 ટી-20 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 87 , લિસ્ટ A માં 37 અને ટી-20માં 28 વિકેટ લીધી છે. તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 503 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે લિસ્ટ A મેચમાં 203 રન પણ બનાવ્યા છે. તેણે ત્રણ પાંચ-વિકેટ પણ લીધી છે.
ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચોમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી
- 11 બોલ - આકાશ કુમાર ચૌધરી વિરુદ્ધ મેઘાલય (વિરુદ્ધ અરુણાચલ પ્રદેશ, 2025)
- 12 બોલ - વેઇન વ્હાઇટ, લેસ્ટરશાયર (વિરુદ્ધ એસેક્સ, 2012)
- 13 બોલ - માઇકલ વાન વ્યુરેન, પૂર્વીય પ્રાંત (વિરુદ્ધ ગ્રીક્વાલન્ડ વેસ્ટ, 1984/85)
- 14 બોલ - નેડ એકર્સલી, લેસ્ટરશાયર (વિરુદ્ધ એસેક્સ, 2012)
- 15 બોલ - ખાલિદ મહમૂદ, ગુજરાંવાલા (વિરુદ્ધ સરગોધા, 2000/01)
- 15 બોલ - બંદીપ સિંહ, જમ્મુ અને કાશ્મીર (વિરુદ્ધ ત્રિપુરા, 2015/16)
