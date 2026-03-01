મેચ ફિક્સિંગના આરોપો, 14 વર્ષ કોર્ટની લડાઈ, જાણો જમ્મુ અને કાશ્મીરની રણજી ટ્રોફી જીતના અસલી હીરો વિશે
જમ્મુ અને કાશ્મીરે કર્ણાટકને હરાવી રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો. આ ઐતિહાસિક જીતના સાચા હીરો ટીમના મુખ્ય કોચ અજય શર્મા છે, જેમની કહાની પ્રેરણાદાયી છે.
Who is Ajay Sharma: જમ્મુ કાશ્મીર રણજી ટ્રોફી 2025-2026: 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ ટીમે રણજી ટ્રોફી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. કાશ્મીરે તેના 67 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી ટ્રોફી જીતી. ફાઇનલમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે આઠ વખતના રણજી ટ્રોફી ચેમ્પિયન કર્ણાટકને હરાવ્યું. જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ વિજયના સાચા હીરો અજય શર્મા હતા, જેમણે કાશ્મીર માટે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. અજય શર્માની વાર્તા કહાની જ એક પ્રેરણા છે.
કોણ છે અજય શર્મા
અજય શર્મા 80 અને 90 ના દાયકામાં એક શક્તિશાળી બેટ્સમેન હતો. તે તેની શક્તિશાળી બેટિંગના બળ પર ભારત માટે રમ્યો. જો કે, થોડા દિવસો પછી, તે મેચ ફિક્સિંગ કેસમાં ફસાયો, અને કોર્ટે તેના પર આજીવન ક્રિકેટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. આ પછી, અજયે 14 વર્ષ સુધી સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ કોર્પોરેશન માટે કામ કર્યું, પરંતુ કોર્ટમાં પોતાનો કેસ લડવાનું ચાલુ રાખ્યું. 2014 માં, કોર્ટે આખરે પ્રતિબંધ હટાવી લીધો. આ પછી, તે ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત ક્રિકેટ એકેડમીમાં કોચિંગ કરે છે.
BCCIના અધ્યક્ષ મિથુન મનહાસનો ફોન આવ્યો
ત્યારબાદ તેઓ દિલ્હી અંડર-19 ટીમના કોચ બન્યા. ત્યારબાદ, તેમને BCCIના અધ્યક્ષ મિથુન મનહાસનો ફોન આવ્યો, જે તે સમયે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ક્રિકેટ ડેવલોપમેન્ટના ના હેડ હતા. તેમણે તેમને જમ્મુ અને કાશ્મીર ટીમના કોચ પદની ઓફર કરી.
પરંતુ થોડી ખચકાટ સાથે, અજય જમ્મુ અને કાશ્મીર ટીમનો મુખ્ય કોચ બન્યો. શરૂઆતમાં, ખેલાડીઓને અજય શર્માની શૈલી પસંદ ન હતી, કારણ કે તે ટીમમાં સ્ટાર સંસ્કૃતિને પસંદ ન કરતો હતો. એક સીઝન પછી, ખેલાડીઓએ અજય શર્મા વિશે ફરિયાદ કરી. પછી, અજયની પત્નીએ તેને ખેલાડીઓને પ્રેમ કરવાની અને તેમની સાથે પોતાના બાળકોની જેમ વર્તે તેવી સલાહ આપી. આ પછી, અજયે તેની કોચિંગ પદ્ધતિઓ બદલી નહીં, પરંતુ તેણે તેની વાતચીત શૈલી બદલી.
અજય શર્માનું ક્રિકેટ કેરિયર
પછી, 2024-25 સીઝન દરમિયાન, અજય શર્મા એરપોર્ટ પર અણધારી રીતે લક્ષ્મીપતિ બાલાજીને મળે છે. તેમને જોઈને, તે બૂમ પાડે છે, "ઓહ, સદીઓના પિતા!" જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેલાડીઓનો તેમના પ્રત્યેનો આદર વધે છે, અને તેઓ ગુગલ પર અજય શર્માને શોધે છે. તેઓ શોધે છે કે તેમના કોચ, અજય શર્માએ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 38 સદી ફટકારી છે. તેમણે 129 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 10,120 રન પણ બનાવ્યા છે. તેમણે ભારત માટે એક ટેસ્ટ અને 31 વનડે પણ રમી છે. આનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીરના ખેલાડીઓમાં અજય પ્રત્યેનો આદર વધુ વધે છે, અને આજે, આ કોચે જમ્મુ અને કાશ્મીરને 2025-26 રણજી ટ્રોફી જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.
