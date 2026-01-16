ETV Bharat / sports

જાણો કોણ છે હેનિલ પટેલ? જેણે યુએસએ સામે 5 વિકેટ લઈ તબાહી મચાવી દિધી

અંડર-19 વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી જ મેચમાં 5 વિકેટ લેનાર હેનિલ પટેલનું ગુજરાત કનેક્શન સામે આવ્યું છે.

ભારતીય અંડર-19 ટીમ
ભારતીય અંડર-19 ટીમ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 3:06 PM IST

Hanil Patel: અંડર-19 વર્લ્ડ કપની પોતાની પહેલી જ મેચમાં ભારતીય ફાસ્ટ બોલર હેનિલ પટેલે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ જમણા હાથના મધ્યમ ઝડપી બોલરે યુએસએ ટીમને માત્ર 107 રનમાં આઉટ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. હેનિલે પોતાની પહેલી જ મેચમાં માત્ર 16 રનમાં 5 વિકેટ લીધી હતી. હેનિલ પટેલ માત્ર 18 વર્ષનો છે અને તેણે પોતાની પહેલી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ મેચમાં આખી દુનિયાને પોતાની પ્રતિભા બતાવી છે. બુમરાહની જેમ, હેનિલ પટેલ પણ ગુજરાતનો (વલસાડ) છે. તેની પાસે બોલને બંને રીતે ખસેડવાની ક્ષમતા પણ છે અને ડેથ ઓવરમાં શાનદાર બોલિંગ કરે છે, તેથી તેને ગુજરાતનો આગામી બુમરાહ કહેવું ખોટું નહીં હોય. ચાલો હવે તમને જણાવીએ કે હેનિલ પટેલે યુએસએ પર કેવી રીતે તબાહી મચાવી.

બુલાવાયોની બોલિંગ-ફ્રેન્ડલી પિચ પર ફાસ્ટ બોલર હેનિલ પટેલે પહેલી જ ઓવરથી તબાહી મચાવવી શરૂ કરી દીધી. આ જમણા હાથના ઝડપી બોલરે પોતાના સ્વિંગથી અમેરિકન બેટ્સમેનોને હવા મળતા અટકાવ્યા. તેણે પહેલા અમરિન્દર ગિલ અને પછી અર્જુન મહેશને આઉટ કર્યા. તેણે યુએસ કેપ્ટન ઉત્કર્ષ શ્રીવાસ્તવને પણ પોતાનું ખાતું ખોલવા દીધું નહીં. તેના પહેલા સ્પેલમાં ત્રણ વિકેટ લીધા પછી, હેનિલે 35મા ઓવરમાં સતત બે બોલમાં બે વિકેટ લઈને પોતાનો પાંચ વિકેટ પૂર્ણ કર્યો.

કોણ છે? હેનિલ પટેલ

28 ફેબ્રુઆરી, 2007 ના રોજ ગુજરાતના વલસાડમાં જન્મેલા હેનિલ પટેલ જમણા હાથના બેટ્સમેન અને જમણા હાથના મધ્યમ ઝડપી બોલર છે. 18 વર્ષનો આ ખેલાડી ભારતીય યુવા ક્રિકેટમાં એક આશાસ્પદ ઓલરાઉન્ડર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. હેનિલ પટેલ ભારત અંડર-19 અને ભારત એ અંડર-19 ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને અનેક ફોર્મેટમાં પોતાની કુશળતા દર્શાવી છે.

હેનિલ પટેલનું શાનદાર પ્રદર્શન

ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે હેનિલ પટેલે સૌથી વધુ પાંચ વિકેટ લીધી, અને અમેરિકન બેટ્સમેન તેનો પ્રતિકાર કરી શક્યા નહીં. તેણે પોતાની સાત ઓવરમાં માત્ર 16 રન આપ્યા. તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ મળ્યો. અન્ય ભારતીય બોલરોએ પણ તેને સારો સાથ આપ્યો. દીપેશ દેવેન્દ્રન, આરએસ એમ્બ્રીસ, ખિલન પટેલ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક-એક વિકેટ લીધી.

