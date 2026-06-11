ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી ટક્કર મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે, મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે અને ક્યાં જોવું?
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆત મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચથી થશે. ભારતના ચાહકો આ મેચ લાઈવ જોઈ શકશે.
Published : June 11, 2026 at 7:39 PM IST
MEXICO VS SOUTH AFRICA: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં, યજમાન મેક્સિકો ગ્રુપ A મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે. આ મેચ મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. આ ફૂટબોલના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો વર્લ્ડ કપ હશે. આ વખતે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 48 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં 104 રોમાંચક મેચો રમવાની છે. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ ભારતમાં 12 જૂને રાત્રે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆતની મેચ ક્યાં રમાશે?
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆતની મેચ મેક્સિકો સિટીના એસ્ટાડિયો એઝટેકામાં રમાશે.
Groups schedule is here 🏆 #WORLDCUP pic.twitter.com/lt4FqzeiYp— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 8, 2026
ભારતમાં મેક્સિકો વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થઈ શકે છે?
ભારતમાં, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ફૂટબોલ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અને લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ZEE5 પ્લેટફોર્મ અને એપ પર ઉપલબ્ધ થશે. આ માટે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે.
ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની મેચનું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ક્યાં જોઈ શકાય છે?
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 નું લાઇવ ટેલિકાસ્ટ ભારતમાં Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 અને Unite8 Sports 2 HD ટીવી ચેનલો પર ઉપલબ્ધ થશે.
મેક્સિકો ટીમ
ગોલકીપર્સ: કાર્લોસ એસેવેડો, ગિલેર્મો ઓચોઆ, રાઉલ રેન્જેલ.
ડિફેન્ડર્સ: એડસન અલવારેઝ, ઇઝરાયેલ રેયેસ, જેસુસ ગેલાર્ડો, જોહાન વાસ્ક્વેઝ, જોર્જ સાંચેઝ, માટો ચાવેઝ.
મિડફિલ્ડર્સ: અલ્વારો ફિડાલ્ગો, બ્રાયન ગુટીરેઝ, એરિક લિરા, ગિલ્બર્ટો મોરા, લુઈસ રોમો, ઓબેદ વર્ગાસ, ઓર્બેલિન પિનેડા.
ફોરવર્ડ્સ: એલેક્સિસ વેગા, આર્માન્ડો ગોન્ઝાલેઝ, સીઝર હ્યુર્ટા, ગ્યુલેર્મો માર્ટિનેઝ, જુલિયન ક્વિનોન્સ, રાઉલ જિમેનેઝ, સેન્ટિયાગો ગિમેનેઝ.
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ
ગોલકીપર્સ: સિફો ચેઈન, રિકાર્ડો ગોસ, રોનવેન વિલિયમ્સ.
ડિફેન્ડર્સ: ઓબ્રે મોદીબા, ખુલીસો મુદાઉ, ન્કોસિનાથી સિબિસી, મ્બેકેઝેલી મ્બોકાઝી, ઈમે ઓકોન, સમુકેલે કબિની, ખુલુમાની ન્દામાને, થબાંગ માતુલુડી, કામોગેલો સેબેલેબેલે, બ્રેડલી ક્રોસ, ઓલ્વેથુ મખાન્યા.
મિડફિલ્ડર્સ: તેબોહો મોકોએના, સ્ફેફેલો સિથોલે, થેલેંટે મ્બાથા, જેડેન એડમ્સ.
ફોરવર્ડ્સ: થેમ્બા ઝ્વેન, લાયલ ફોસ્ટર, એવિડન્સ મેકગોપા, ઓસ્વિન એપોલિસ, ઇકરામ રેનર્સ, રેલેબોહીલ મોફોકેંગ, થાપેલો માસેકો, ત્શેપાંગ મોરેમી.
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