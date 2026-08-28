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શ્રીલંકા પ્રવાસ સમાપ્ત, જાણો ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે ઉતરશે મેદાનમાં?

ભારતીય ટીમે શ્રીલંકામાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0 થી જીતી હતી. હવે, ભારતીય ચાહકોએ આગામી મેચ માટે લગભગ 15 દિવસ રાહ જોવી પડશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 8:02 PM IST

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IND VS AFG: ભારતનો શ્રીલંકા પ્રવાસ સમાપ્ત થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0 થી જીતી લીધી. ભારતીય ટીમ કોલંબોમાં બીજી ટેસ્ટ પણ જીતી શકી હોત, પરંતુ સોનલ દિનુષા, નીચલા ક્રમના બેટ્સમેનોની સાથે, શ્રીલંકા માટે મેચ બચાવવામાં સફળ રહી. ભારતીય બોલરો અંતિમ દિવસે ફક્ત ત્રણ વિકેટ લઈ શક્યા, અને મેચ આખરે ડ્રો થઈ.

ભારતનો આગામી મેચ ક્યારે છે?

શ્રીલંકા શ્રેણી પૂર્ણ થયા પછી, ચાહકો આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે ભારતીય ટીમ આગામી મેચ ક્યારે રમશે. તમારે ભારતના આગામી મેચ માટે લગભગ 15 દિવસ રાહ જોવી પડશે. ભારતની આગામી શ્રેણી અફઘાનિસ્તાન સામે છે. ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે; જોકે આ મેચ ભારતમાં થઈ રહી છે, અફઘાનિસ્તાન યજમાન તરીકે સેવા આપશે.

આગામી ટેસ્ટ મેચ 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે

ભારતીય ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પોતાનો આગામી ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ટીમ નવેમ્બરમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરશે. બે મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ ખાતે રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાશે. આ પ્રવાસ ટીમ ઇન્ડિયા માટે પડકારજનક રહેવાની ધારણા છે. ૨૦૨૪માં ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની હોમ સિરીઝ દરમિયાન ભારતને ક્લીન સ્વીપ અપાવ્યું હતું. વધુમાં, ભારતના ન્યૂઝીલેન્ડના છેલ્લા બે પ્રવાસમાં, ટીમને ચાર મેચમાંથી ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં એક મેચ ડ્રો રહી હતી.

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી, ભારત માટે ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવું અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયું છે. જો ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડમાં એક પણ મેચ હારી જાય છે, તો ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા ઠગારી નીવડી શકે છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે વનડે શ્રેણી

વનડેની વાત કરીએ તો, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ભારતનો પ્રવાસ કરશે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમાશે. પહેલી મેચ 27 સપ્ટેમ્બરે તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્યારબાદની મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે ગુવાહાટી અને 3 ઓક્ટોબરે મુલ્લાનપુરમાં રમાશે.

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