ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકા સામે બીજી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે રમશે? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
શ્રીલંકા સામે ચાલી રહેલી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલેમાં રમાઈ હતી.
Published : August 20, 2026 at 5:51 PM IST
IND vs SL: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાઈ હતી; ભારતે તે રમત 165 રનથી જીતીને શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી હતી. હવે, ભારત અને શ્રીલંકા બીજી ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. આ મેચમાં ભારત શ્રેણી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે શ્રીલંકા શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ચાલો જાણીએ કે બીજી મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.
બીજી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે રમાશે?
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. જો આ સ્પર્ધા પૂર્ણ પાંચ દિવસ સુધી ચાલશે, તો મેચનો અંતિમ દિવસ 27 ઓગસ્ટ રહેશે. આ મેચ કોલંબોમાં રમાશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ફાઇનલના સંદર્ભમાં બંને ટીમો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ મેચ છે. પહેલી મેચ જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ આત્મવિશ્વાસથી ભરેલી હશે, પરંતુ શ્રીલંકા મજબૂત વાપસીનો લક્ષ્ય રાખશે. ભારતીય ટીમનો શ્રીલંકા પ્રવાસ આ મેચ પછી સમાપ્ત થશે.
ભારતીય ટીમમાં સંભવિત ફેરફારો
શ્રીલંકા સામેની બીજી મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. સરફરાઝ ખાનને ધ્રુવ જુરેલની જગ્યાએ ટીમમાં તક મળી શકે છે. જુરેલે પહેલી ઇનિંગમાં 51 રન બનાવ્યા હતા પરંતુ બીજી ઇનિંગમાં તે પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, ફક્ત 7 રન બનાવીને વહેલા આઉટ થયો હતો. પરિણામે, સરફરાઝ ખાનને તક મળી શકે છે; સાઈ સુધરસનને ઈજા થયા બાદ તેને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો.
અત્યાર સુધીમાં, સરફરાઝે ભારત માટે 6 ટેસ્ટ મેચોમાં 37.10 ની સરેરાશથી 371 રન બનાવ્યા છે. તેણે એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી નોંધાવી છે. તેણે 2024 માં વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, ત્યારબાદ તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમ્યો ન હતો; તે હવે લાંબા વિરામ પછી ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.
આ પ્રવાસ બીજી ટેસ્ટ પછી સમાપ્ત થશે. ટીમ ઈન્ડિયાના આ પ્રવાસ માટે ફક્ત ટેસ્ટ મેચો જ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે; કોઈ ODI કે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી નહીં હોય. પરિણામે, શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી ટીમ સીધી ભારત પરત ફરશે, ત્યારબાદ આગામી શ્રેણીની તૈયારીઓ શરૂ થશે.
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