T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયા આગામી ક્યારે મેદાનમાં ઉતરશે? જાણો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

Published : March 9, 2026 at 5:51 PM IST

TEAM INDIA NEXT SERIES : ટીમ ઇન્ડિયાએ ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ સાથે, ભારત ત્રણ વખત ટ્રોફી જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે, જે યજમાન તરીકે સૌથી વધુ છે.

અગાઉ, ભારતે 2007 અને 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, ચાહકોને આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે કે T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા પછી ટીમ ઇન્ડિયા ક્યારે ફરી મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતની આગામી મેચ ક્યારે થશે અને કઈ ટીમ સામે? તો ચાલો ટીમ ઇન્ડિયાના આગામી શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ.

ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે મેદાનમાં જોવા મળશે?

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની નવી સીઝન શરૂ થવાની હોવાથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ લાંબા સમય સુધી મેદાન પર રમતી જોવા મળશે નહીં. IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થશે અને લગભગ બે મહિના ચાલશે. ભારત અને વિશ્વભરના ક્રિકેટરો IPLમાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવતા જોવા મળશે.

IPL સમાપ્ત થયા પછી, ટીમ ઈન્ડિયા જૂન 2026 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વાપસી કરશે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતીય ટીમ લગભગ ત્રણ મહિનામાં ફરી એકવાર રમતમાં આવશે. IPL પછી, ભારતીય ટીમનું શેડ્યૂલ ખૂબ વ્યસ્ત રહેશે, જેમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ટક્કર અને ઇંગ્લેન્ડનો મોટો પ્રવાસ હશે.

પહેલી મેચ અફઘાનિસ્તાન સામે હશે

હકીકતમાં, અફઘાનિસ્તાનની ટીમ જૂન 2026 માં ભારતનો પ્રવાસ કરશે અને બંને ટીમો એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ વનડે મેચની શ્રેણી રમશે. બંને ટીમો વચ્ચે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી શરૂ થશે. ટેસ્ટ મેચ પછી, બંને ટીમો ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પણ રમશે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 જૂને, બીજી 17 જૂને અને ત્રીજી અને અંતિમ વનડે 20 જૂને રમાશે.

અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી, ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ જવા રવાના થશે. આ પ્રવાસ 1 જુલાઈથી શરૂ થશે, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયા પાંચ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ત્રણ વનડે રમશે. આ સમગ્ર પ્રવાસ 19 જુલાઈ સુધી ચાલુ રહેશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ પણ વનડે શ્રેણીમાં રમતા જોવા મળશે.

