ETV Bharat / sports

મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPLમાંથી ક્યારે નિવૃત્તિ લેશે? ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે કર્યો ખુલાસો

પાંચ વખતના IPL ચેમ્પિયન કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની પોતાના IPL કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે. તે IPL 2026 માં રમે તેવી અપેક્ષા છે.

મહેન્દ્ર સિંહ ધોની
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પાંચ વખતના IPL ચેમ્પિયન કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની પોતાની IPL કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે. ધોની 2026 ની IPL સીઝનમાં રમવાની ધારણા છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફરી એકવાર તેની નિવૃત્તિની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર ખેલાડી રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે સંકળાયેલા ટ્રેડ રિપોર્ટ્સ વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીએ ધોનીની નિવૃત્તિ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપ્યો છે. આ ભૂતપૂર્વ IPL કોચે જાડેજાના ટ્રેન્ડ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPLમાંથી ક્યારે નિવૃત્તિ લેશે?: 44 વર્ષીય મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની IPL કારકિર્દી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર કહ્યું, "જો સેમસન CSK માં જોડાય તેવી શક્યતા છે, તો ઘણા બધા ફોન આવશે. સંજુએ ફોન કર્યો હશે. પડદા પાછળ, ઘણા બધા ફોન આવ્યા હશે. સંજુએ CSK ને કહ્યું હશે, કદાચ ધોનીને પણ, 'ભાઈ, તમે શું વિચારો છો?'" જુઓ, ધોની ટીમ ચલાવે છે, અને જો CSK આ વખતે સંજુને લાવવા માંગે છે, તો તે ભવિષ્યનો કેપ્ટન પણ છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ ધોનીનું છેલ્લું વર્ષ છે. તેઓ સંજુને કેમ ઇચ્છશે? જાડેજા લાંબા સમયથી તેમની ટીમ માટે રમી રહ્યો છે."

રવિન્દ્ર જાડેજા વિશે મોહમ્મદ કૈફે શું કહ્યું: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી મોહમ્મદ કૈફ માને છે કે ધોની જાડેજાને જવા દેશે. જાડેજાના પ્રદર્શન વિશેના અહેવાલો અંગે કૈફે કહ્યું, "ધોની માટે, ટીમનું સૌથી મોટું લક્ષ્ય જીતવાનું છે. જો તે પાછો ફરે છે, તો તેને ખ્યાલ આવશે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ગયા વર્ષે 10મા સ્થાને રહ્યું હતું. તે એક ગૌરવશાળી વ્યક્તિ છે, તેથી તેનું સૌથી મોટું લક્ષ્ય ટીમ માટે બીજી ટ્રોફી જીતવાનું હશે. કોઈ પણ ટીમ એક ખેલાડીના બળ પર ટ્રોફી જીતી શકતી નથી. જો જાડેજાને ટીમના ભલા માટે બલિદાન આપવું પડે, તો ધોની તે કરશે."

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત ખાતે ઇતિહાસ રચાયો: આકાશ ચૌધરીએ 11 બોલમાં 50 રન ફટકારી ફર્સ્ટ-ક્લાસનો સૌથી ઝડપી અર્ધસતકનો રેકોર્ડ તોડ્યો!
  2. શુક્રવારે ટીમ ઇન્ડિયા મેદાનમાં ઉતરશે, દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સમાં ટકરાશે
  3. "CSK સાથે શું ચાલી રહ્યું છે?" બે સ્ટાર ખેલાડીઓના ઇન્સ્ટા એકાઉન્ટ ગાયબ

TAGGED:

MS DHONI RETIRE
IPL 2026 UPDATE
MOHAMMAD KAIF ON DHONI
MS DHONI RETIRE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

દિયોદરની આ મહિલા આત્મનિર્ભર બનીને હવે 10 મહિલાઓને આપે છે રોજગારી, પોતે ઊભું કર્યું 'જય હનુમાન' સખી મંડળ

હિંમતનગરમાં ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢીની પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી, 6 વ્યક્તિ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.