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IND A VS SL A: આવતીકાલે 'બેબી બોસ' ઉતરશે મેદાનમાં, જાણો મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે અને ક્યાં જોઈ શકશો

ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચ 9 જૂને રમાશે. જાણો મેચ ક્યારે શરૂ થશે અને તમે લાઇવ કેવી રીતે જોઈ શકશો.

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV SOORYAVANSHI (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 7:08 PM IST

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IND A VS SL A: ભારત અને શ્રીલંકાની 'A' ટીમો ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. 9 જૂનથી ત્રિકોણીય શ્રેણી શરૂ થવાની છે, જેમાં ભારતીય ટીમ પહેલા દિવસે જ મેદાનમાં ઉતરશે. તિલક વર્મા ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે, જે T20 ક્રિકેટમાં પોતાના કાર્યકાળ પછી ODI મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. તમારે મેચ શરૂ થવાનો સમય પણ અગાઉથી જાણવો જોઈએ; 50 ઓવરની મેચ હોવાથી, રમત સવારે શરૂ થશે. વધુમાં, અમે તમને જણાવીશું કે તમે ટીવી અને મોબાઇલ પર મેચ કેવી રીતે લાઇવ જોઈ શકો છો.

કેટલા વાગ્યે શરુ થશે મેચ?

ભારત, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમો ધરાવતી ત્રિકોણીય શ્રેણી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. ભારતીય ટીમ 9 જૂને તેની શરૂઆતની મેચમાં શ્રીલંકાનો સામનો કરશે. આ મેચ દાંબુલાના રંગીરી દાંબુલા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે અને તે સવારે 10:00 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા, સવારે 9:30 વાગ્યે થશે. વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમનો ભાગ છે, જ્યારે પ્રિયાંશ આર્યને પણ તક આપવામાં આવી છે; એવી અપેક્ષા છે કે આ બે બેટ્સમેન ઇનિંગની શરૂઆત કરશે. જોકે, એ નોંધનીય છે કે મોટાભાગના ખેલાડીઓ તાજેતરમાં T20 ક્રિકેટ રમીને આવ્યા છે, પરંતુ હવે તેમને તેમની રમતને ODI ફોર્મેટમાં અનુકૂલિત કરવાની જરૂર પડશે.

ભારતીય ટીમ ફાઇનલ પહેલા ચાર મેચ રમશે. આ ત્રિકોણીય શ્રેણી દરમિયાન, બધી ટીમો એકબીજા સામે બે મેચ રમશે, ત્યારબાદ પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચની બે ટીમો વચ્ચે ફાઇનલ રમાશે. ભારતનો પહેલો મેચ 9 જૂને રમાશે, જેમ કે પહેલા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આગામી મેચ 11 જૂને છે, જ્યારે ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમો ટકરાશે. ભારતીય ટીમ પણ 15 અને 17 જૂને રમતમાં ઉતરશે. 21 જૂને અંતિમ મેચ રમાશે, જે શ્રેણીના વિજેતાને નક્કી કરશે.

મેચ ક્યાં જોઈ શકશો?

તમે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ત્રિકોણીય શ્રેણીની બધી મેચો જોઈ શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ટીવી પર મેચો જોવા માંગતા હો, તો તમારે સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે, જ્યારે મોબાઇલ જોવા માટે, તમારે Sony Liv એપનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. બધી મેચો સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.

ભારતીય ટીમ A સ્ક્વોડ: તિલક વર્મા (કેપ્ટન), પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, રિયાન પરાગ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, હર્ષ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપ્રજ નિગમ, યશ ઠાકુર, યુધ્ધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ, અરશદ ખાન.

ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ભારત A નો કાર્યક્રમ

  • 9 જૂન: શ્રીલંકા V ભારત- રંગીરી દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દામ્બુલા
  • 11 જૂન: અફઘાનિસ્તાન V ભારત- રંગીરી દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દામ્બુલા
  • 15 જૂન: શ્રીલંકા V ભારત- રંગીરી દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દામ્બુલા
  • 17 જૂન: અફઘાનિસ્તાન V ભારત- રંગીરી દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દામ્બુલા
  • 21 જૂન: ફાઈનલ – રંગીરી દામ્બુલા ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દામ્બુલા

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