IND A VS AFG A: આવતીકાલે 'બેબી બોસ' ઉતરશે મેદાનમાં, જાણો કેટલા વાગ્યે શરુ થશે મુકાબલો અને ક્યાં જોઈ શકશો
ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ટકરાશે. આ મેચ ગુરુવાર, 11 જૂને રમાશે. વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે.
Published : June 10, 2026 at 5:49 PM IST
IND A VS AFG A: ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમ એકબીજા સામે ટકરાવવા માટે તૈયાર છે. શ્રીલંકામાં હાલમાં એક શ્રેણી ચાલી રહી છે; શરૂઆતની મેચમાં, ભારતે શ્રીલંકાની ટીમને રોમાંચક મુકાબલામાં હરાવી હતી. હવે, બીજી મેચનો સમય આવી ગયો છે, જ્યાં ભારત અફઘાનિસ્તાન સામે ટકરાશે. કારણ કે આ એક દિવસીય મેચ છે, તે સવારથી સાંજ સુધી આખો દિવસ ચાલશે. તમારે હમણાં જ શરૂઆતનો સમય શોધી લેવો જોઈએ જેથી તમે રમત ચૂકી ન જાઓ. અમે તમને એ પણ જણાવીશું કે તમે તમારા ટીવી અને મોબાઇલ પર મેચ કેવી રીતે લાઇવ જોઈ શકો છો.
મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે
હાલમાં શ્રીલંકામાં ભારત, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાનની 'A' ટીમો ધરાવતી ત્રિકોણીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ તિલક વર્મા કરી રહ્યા છે. શ્રેણીની શરૂઆત 9 જૂને ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે થઈ હતી; તે મેચમાં, ભારતના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અને શ્રેણી માટે ટીમના ઉપ-કપ્તાન રુતુરાજ ગાયકવાડે શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં સદી ફટકારી હતી, જ્યારે કેપ્ટન તિલક વર્માએ પણ અડધી સદી ફટકારી હતી. હવે, ગુરુવાર, 11 જૂને, ભારત A અને અફઘાનિસ્તાન A ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) શરૂ થશે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક વહેલા, સવારે 9:30 વાગ્યે થશે. કૃપા કરીને સમય પર ધ્યાન આપો; જો મેચ સંપૂર્ણ 50 ઓવરની હોય, તો તે લગભગ 5:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
Leaders at work 🤝— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) June 9, 2026
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ઓપનિંગ જોડીની થશે કસોટી
ભારતીય ટીમના ઓપનર અને યુવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી શ્રેણીની પહેલી મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યા. પ્રભસિમરન સિંહ સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, સૂર્યવંશીએ 12 બોલમાં ફક્ત 14 રન જ બનાવી શક્યા, જેમાં ફક્ત ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. જ્યારે તે T20 ક્રિકેટમાં વિસ્ફોટક રહ્યો છે, ત્યારે તે ODI ફોર્મેટમાં અનુકૂલન સાધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, જેને લાંબા સમયગાળાને કારણે અલગ અભિગમની જરૂર છે. પ્રભસિમરન પણ માત્ર બે રન બનાવ્યા પછી આઉટ થયો હતો. હવે, જેમ જેમ સૂર્યવંશી અફઘાનિસ્તાન સામે મેદાનમાં ઉતરશે, બધાની નજર ODI ફોર્મેટમાં તેના પ્રદર્શન પર રહેશે; એક અર્થમાં, આ તેના માટે એક મહત્વપૂર્ણ કસોટી છે.
મેચ ક્યાં જોઈ શકશો?
મેચ લાઈવ જોવાની વાત કરીએ તો, તમે તેને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર જોઈ શકશો નહીં. સોની સ્પોર્ટ્સે આ ત્રિકોણીય શ્રેણીના પ્રસારણ અધિકારો સુરક્ષિત કર્યા છે; તેથી, જો તમે મેચ લાઈવ જોવા માંગતા હો, તો તમારે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે, જ્યાં તે ઘણી ચેનલો પર પ્રસારિત થશે. વધુમાં, જો તમે તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર જોવાનું પસંદ કરો છો, તો તમે સમગ્ર મેચને સરળતાથી લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવા માટે SonyLIV એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
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