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Explainer: એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટનો સૌપ્રથમ સમાવેશ ક્યારે થયો? જાણો ટીમોની પસંદગી કેવી રીતે થાય છે

એશિયન ગેમ્સ માટે ક્રિકેટ ટીમોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? અને તેને ICC માન્યતા ક્યારે મળી? ચાલો આ લેખમાં આ બધા પ્રશ્નોના જવાબો જાણીએ.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 4:12 PM IST

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Explainer: એશિયન ગેમ્સની 20મી આવૃત્તિ 19 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને 4 ઓક્ટોબર સુધી રમાશે. આ વખતે એશિયન ગેમ્સ જાપાનના આઈચી પ્રીફેક્ચર અને તેની રાજધાની નાગોયામાં યોજાશે. જોકે, ક્રિકેટ જેવી કેટલીક સ્પર્ધાઓ 10 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ મુખ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ પહેલા શરૂ થશે. એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટનો ઉત્સાહ ચાહકોમાં સ્પષ્ટ છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના માટે ટીમો કયા આધારે પસંદ કરવામાં આવે છે? એટલું જ નહીં, એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટને આઈસીસી માન્યતા ક્યારે મળી? તો, ચાલો આ લેખમાં બધું જાણીએ.

એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટનો સમાવેશ ક્યારે કરવામાં આવ્યો?

ક્રિકેટનો સૌપ્રથમ સમાવેશ 2010 માં ચીનના ગુઆંગઝુમાં આયોજિત એશિયન ગેમ્સમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી, ક્રિકેટને ચાર એશિયન ગેમ્સમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ ભાગ લીધો છે. જોકે, 2018 માં ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં આયોજિત એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો.

એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટની શરુઆત?

  • 2010: ગુઆંગઝુ, ચીન (ક્રિકેટ ડેબ્યૂ)
  • 2014: ઇન્ચેઓન, દક્ષિણ કોરિયા
  • 2023(2022 સીઝન): હાંગઝોઉ, ચીન (કોવિડને કારણે 2023માં યોજાયેલ)
  • 2026: આઈચી-નાગોયા, જાપાન

એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટને ICC દ્વારા ક્યારે માન્યતા મળી?

એશિયન ગેમ્સના 2010 અને 2014 ના આવૃત્તિઓમાં રમાતા ક્રિકેટને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) તરફથી સત્તાવાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળ્યો ન હતો. પ્રથમ વખત, ICC એ 2023 ના હાંગઝોઉમાં એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ મેચોને સત્તાવાર રીતે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપ્યો, ત્યારબાદ એશિયન ગેમ્સમાં રમનારા ખેલાડીઓના રેકોર્ડ તેમના સત્તાવાર આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં ગણવા લાગ્યા.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પહેલી વાર એશિયન ગેમ્સમાં ક્યારે ભાગ લીધો હતો?

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 2010 અને 2014 ની એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લીધો ન હતો. ભારતે 2023 ની હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં પોતાની પહેલી ક્રિકેટ ટીમ મોકલી હતી. ભારતીય પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને પોતપોતાની શ્રેણીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં રુતુરાજ ગાયકવાડ પુરુષ ટીમના કેપ્ટન હતા અને હરમનપ્રીત કૌર મહિલા ટીમના કેપ્ટન હતા.

એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

એશિયન ગેમ્સ 2026 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 18 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં 10 પુરુષોની ટીમો અને 8 મહિલા ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. યજમાન દેશને એશિયન ગેમ્સમાં સીધો પ્રવેશ મળે છે. બાકીની ટીમો ICC T20I રેન્કિંગ અને ક્વોલિફાયર દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. ટોચની ICC T20I રેન્કિંગ અને પૂર્ણ સભ્ય ટીમો, જેમ કે ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ, ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે સીધી ક્વોલિફાય થાય છે. આ વર્ષે, 2026 ની પુરુષ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં, ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન (ICC ના પાંચ પૂર્ણ સભ્ય) અને યજમાન જાપાન સહિત કુલ છ દેશોને ટુર્નામેન્ટમાં સીધી પ્રવેશ મળે છે. મહિલા ઇવેન્ટમાં, ચાર પૂર્ણ સભ્ય ટીમો અને યજમાન ટીમો સહિત કુલ પાંચ ટીમોને સીધો પ્રવેશ મળે છે. યજમાન તરીકે, જાપાન, ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ સીધા ક્વોલિફાય થયા છે.

બાકીની ટીમોની પસંદગી ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એશિયન ગેમ્સના મુખ્ય ડ્રોમાં ક્વોલિફાય થવા માટે એસોસિએટ અને અન્ય એશિયન દેશોએ ક્વોલિફાયર રમવું આવશ્યક છે. ત્યાંથી ટોચની ટીમો મુખ્ય ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થાય છે. આ વખતે, બાકીની ચાર પુરુષ ટીમો (નેપાળ, મલેશિયા, હોંગકોંગ અને ઓમાન) એ મે-જૂન 2026 માં યોજાયેલી ક્વોલિફાયર જીતીને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું.

એશિયન ગેમ્સમાં મેચ કેવી રીતે રમાય છે?

એશિયન ગેમ્સની મુખ્ય મેચો માટે ડ્રો અને સીડીંગ ICC T20 રેન્કિંગના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. ચાહકો કદાચ વિચારી રહ્યા હશે કે આ સીડીંગ શું છે. ICC T20 રેન્કિંગમાં કોઈ ટીમ જેટલી ઊંચી રેન્કિંગ મેળવે છે, તેટલી જ તેની "ટોપ સીડ" સારી હોય છે. ભારત હાલમાં ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર-વન ટીમ છે, તેથી તે "સીડ 1" છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાન એશિયન ટીમોમાં બીજા ક્રમે છે, તેથી તે "સીડ 2" છે. ટોચની સીડવાળી ટીમો (જેમ કે ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ) ને ટૂંકા ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ રમવાની જરૂર નથી અને તેઓ ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, એટલે કે નોકઆઉટ રાઉન્ડ માટે સીધા જ લાયક છે.

ગ્રૂપ સ્ટેજ અને ડ્રો કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?

ટુર્નામેન્ટ ડ્રો એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન જેવી બે મજબૂત ટીમો ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં મેચ રમીને એકબીજાને દૂર ન કરે. જ્યારે ટુર્નામેન્ટ માટે ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે ટીમોને તેમના ICC રેન્કિંગના આધારે અલગ અલગ ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારત, જે 1 ક્રમાંકિત છે, તેને ગ્રુપ A માં મૂકવામાં આવશે, જ્યારે પાકિસ્તાન, જે 2 ક્રમાંકિત છે, તેને ગ્રુપ B માં મૂકવામાં આવશે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે બંને મજબૂત ટીમો તેમના સંબંધિત ગ્રુપમાં રહે. આ ટુર્નામેન્ટનો ઉત્સાહ જાળવી રાખવા અને નબળી ટીમોને એકબીજા સામે રમીને આગળ વધવાની મંજૂરી આપવા માટે કરવામાં આવે છે. જ્યારે ટોચની ટીમો ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિ-ફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં સીધી સ્પર્ધા કરે છે.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય પુરુષ ટીમ

શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, વૈભવ સૂર્યવંશી.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), ભારતી ફુલમાલી, શ્રી ચરણી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાન્તિ ગૌડ, અરુંધતિ રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ, રાધા યાદવ, નંદની શર્માત.

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  1. એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે 10 ટીમો થઈ ક્વોલિફાય, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન રમાશે

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