રોહિત- વિરાટ પર BCCI તરફથી દબાણ, 2027 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે.....
રોહિત શર્માએ મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવા માટે તેમની ઉપલબ્ધતા વિશે જાણ કરી છે, જ્યારે કોહલી વિશે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી નથી.
Published : November 13, 2025 at 1:22 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સિનિયર ખેલાડીઓ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય અંગે ચર્ચાઓ સતત ચાલુ છે. દરરોજ બંને વિશે નવા સમાચાર આવે છે. બંને ખેલાડીઓએ વારંવાર 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ આ ટુર્નામેન્ટ હજુ અઢી વર્ષ દૂર છે. ક્રિકેટ વિશ્લેષકો કહે છે કે તેમની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમને વર્લ્ડ કપ માટે વિચારી શકાય નહીં.
જોકે, BCCI અને પસંદગી ટીમે વારંવાર કહ્યું છે કે ખેલાડીઓ માટે ઉંમર કોઈ અવરોધ નથી. બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો તેઓ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ સુધી રમવા માંગતા હોય, તો બંનેએ ફરીથી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવું પડશે. જોકે, વિજય હજારે ટ્રોફી આ વર્ષે 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. તો, ચાલો જાણીએ કે રોહિત અને વિરાટ છેલ્લે આ લિસ્ટ A ટુર્નામેન્ટમાં ક્યારે રમ્યા હતા.
આ દરમિયાન, એવા સમાચાર પણ આવી રહ્યા છે કે રોહિત શર્માએ મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA) ને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવા માટે તેમની ઉપલબ્ધતા વિશે જાણ કરી છે, જ્યારે કોહલી વિશે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી નથી.
વિજય હજારે ટ્રોફીનું ફોર્મેટ શું છે?
વિજય હજારે ટ્રોફી ભારતની પ્રીમિયર લિસ્ટ A ODI ટુર્નામેન્ટ છે. બધા રાજ્યો, ઝોન અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની ટીમો ભાગ લે છે. રણજી ટ્રોફીની જેમ, તે ખેલાડીઓને ફોર્મ અને ફિટનેસ પાછી મેળવવાની તક પૂરી પાડે છે. સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સામાન્ય રીતે આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્યારે જ રમે છે જ્યારે તેમના સમયપત્રક પરવાનગી આપે છે. પરંતુ હવે, 2027 વર્લ્ડ કપ નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે BCCI સ્પષ્ટપણે સંકેત આપી રહ્યું છે કે સિનિયર ખેલાડીઓએ સ્થાનિક સ્તરે રમવું જોઈએ.
વિરાટ કોહલીની છેલ્લી મેચ
વિરાટ કોહલી છેલ્લે 2009-10 સીઝન દરમિયાન વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમ્યો હતો. તે સમયે, તેણે 18 ફેબ્રુઆરી, 2010 ના રોજ ગુડગાંવમાં સર્વિસિસ સામે દિલ્હીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ટીમના કેપ્ટન હોવા છતાં, વિરાટ બેટથી ખાસ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે 8 બોલમાં ફક્ત 16 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, દિલ્હીએ 311 રન બનાવ્યા અને સર્વિસિસને 198 રનમાં આઉટ કરી, 113 રનથી જીત મેળવી. આ પછી, વિરાટ પોતાના વ્યસ્ત સમયપત્રકને કારણે આ ટુર્નામેન્ટમાં ફરી રમ્યો નહીં.
રોહિત શર્માનો છેલ્લો મુકાબલો
હિટમેન રોહિત શર્મા છેલ્લે 17 ઓક્ટોબર 2018 ના રોજ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમ્યો હતો. તે દિવસે, તે બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં હૈદરાબાદ સામેની સેમિફાઇનલમાં મુંબઈ માટે રમ્યો હતો. વરસાદથી વિક્ષેપિત તે મેચમાં, મુંબઈએ સરળતાથી 96 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. રોહિત 24 બોલમાં 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. તે જીત સાથે, મુંબઈ ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, પરંતુ રોહિત ફાઇનલમાં રમ્યો નહીં.
BCCI તરફથી દબાણ
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે સિનિયર ખેલાડીઓને ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા માટે કહેવામાં આવ્યું હોય. 2024 બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી પહેલા પણ, BCCI એ સિનિયર ખેલાડીઓને રણજી ટ્રોફીમાં રમવાનો આદેશ આપ્યો હતો. રોહિત અને વિરાટ મુંબઈ અને દિલ્હી માટે રમ્યા હતા. હવે, વિજય હજારે ટ્રોફી માટે પણ આ જ શરત લાદવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે 2027 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે બંનેએ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે.
