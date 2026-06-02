પાકિસ્તાન શ્રેણી જીતવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, ભારતમાં તમે ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ સ્ટ્રીમ જોઈ શકશો?
પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે શ્રેણીની બીજી વનડે મેચ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : June 2, 2026 at 1:20 PM IST
PAK vs AUS: ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ હાલમાં પાકિસ્તાનના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જેમાં પાકિસ્તાને જીતનો દાવો કર્યા પછી લીડ મેળવી લીધી છે. પરિણામે, પાકિસ્તાનની ટીમ હવે બીજી મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવા માટે પ્રયત્ન કરશે. આ શ્રેણીમાં, પાકિસ્તાનની કેપ્ટનશીપ શાહીન શાહ આફ્રિદી પાસે છે, જ્યારે જોશ ઇંગ્લિસ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનું નેતૃત્વ કરે છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ આ મેચમાં શ્રેણી જીવંત રાખવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
PAK vs AUS બીજી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ODI શ્રેણીની બીજી મેચ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય માનક સમય મુજબ, મેચ સાંજે 5:00 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે. બંને ટીમોના કેપ્ટન મેચ શરૂ થવાના અડધા કલાક પહેલા ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Perhaps the busiest 18 months in Australian cricket history begins TONIGHT! #PAKvAUS ultimate guide: https://t.co/OY0RWxh6QC pic.twitter.com/5WugSQqw3O— cricket.com.au (@cricketcomau) May 30, 2026
તમે ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ એક્શન જોઈ શકો છો?
પાકિસ્તાનની મેચોનું ભારતમાં લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું નથી. પરિણામે, ભારતના ચાહકો આ મેચ જોઈ શકશે નહીં. કોઈ ટીવી ચેનલ કે OTT પ્લેટફોર્મે ભારત માટે પ્રસારણ અધિકારો મેળવ્યા નથી. જોકે, મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમ યુટ્યુબ ચેનલ 'સ્પોર્ટ્સ ટીવી' પર ઉપલબ્ધ થશે. આ મેચ 2 જૂને રમાનારી છે.
પાકિસ્તાન ટીમે પહેલી મેચ જીતી લીધી છે
આ શ્રેણીની પહેલી મેચ રાવલપિંડી મેદાન પર રમાઈ હતી, જ્યારે બીજી અને ત્રીજી મેચ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પહેલી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પાકિસ્તાનની ટીમે પાંચ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. આ મેચમાં ટીમ માટે અરાફત મિન્હાસે પાંચ વિકેટ લીધી હતી, જેના માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ મળ્યો હતો.
પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ
ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમ: એલેક્સ કેરી, મેથ્યુ શોર્ટ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), માર્નસ લાબુશેન, કેમેરોન ગ્રીન, મેટ રેનશો, ઓલિવર પીક, મેથ્યુ કુહનેમેન, નાથન એલિસ, તનવીર સંઘા, બિલી સ્ટેનલેક, રાઇલી મેરેડિથ, લિયામ સ્કોટ, એડમ ઝામ્પા.
પાકિસ્તાનની ટીમઃ સાહિબજાદા ફરહાન, માઝ સદાકત, બાબર આઝમ, ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), અરાફત મિન્હાસ, સલમાન આગા, અબ્દુલ સમદ, શાદાબ ખાન, શાહીન આફ્રિદી (કેપ્ટન), હરિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ, રોહેલ નઝીર, નસીમ શાહ, અહેમદ દાનીયાલ, સુફીયાન મોકિમ, શમીલ હુસૈન.
