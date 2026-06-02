આજે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20I, મેચ જોવા માટે મોડી રાત સુધી જાગવું પડશે

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમો વચ્ચે આજે ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રમાશે. આજે જે ટીમ જીતશે તે શ્રેણી જીતી લેશે.

IND W VS ENG W 3RD T20I (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : June 2, 2026 at 2:28 PM IST

IND W VS ENG W: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમો વચ્ચે હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. આ ત્રણ મેચની શ્રેણીની અંતિમ મેચ આજે રમાશે. નોંધનીય છે કે, 2026ના ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા આ ભારતીય ટીમનો છેલ્લો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ છે તેથી, તૈયારી માટે તેમની છેલ્લી તક તરીકે સેવા આપશે. ભારતમાં આ મેચ જોવા માટે તમે અહીં ટ્યુન ઇન કરી શકો છો. જો તમે ક્રિકેટના શોખીન છો, તો મોડી રાત સુધી જાગવા માટે તૈયાર રહો.

ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં ત્રણ મેચની શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને વિજય મેળવ્યો હતો, પરંતુ બીજી મેચમાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આજની મેચ જે પણ ટીમ જીતશે તે શ્રેણી જીતી લેશે, જેના કારણે આ એક મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો બનશે. વધુ નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, આ ICC ટુર્નામેન્ટ પહેલાનો અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ છે; ત્યારબાદ, ભારતીય ટીમ સીધી વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કરશે. જોકે ટીમને થોડી પ્રેક્ટિસ મેચ રમવાની તક મળશે, આજની રમત તેમની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ તરીકે ગણાશે.

આજની મેચની શરૂઆતની વાત કરીએ તો, તે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. આ 20 ઓવરની મેચ હોવાથી, તે લગભગ 2:30 થી 3:00 વાગ્યા સુધી ચાલવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો તમે ઉત્સાહી ક્રિકેટ ચાહક છો, તો તમારે રમત જોવા માટે થોડી ઊંઘનો ભોગ આપવો પડશે. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરને પહેલી મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના કેપ્ટનશીપ સંભાળવા માટે આગળ આવી હતી. હરમનપ્રીત બીજી મેચ માટે પરત ફરી હતી, પરંતુ તે બેટથી કોઈ રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. હવે, આ તમામ ભારતીય ખેલાડીઓ માટે તેમનું ફોર્મ પાછું મેળવવાની છેલ્લી તક હશે. ભારતમાં, તમે આ મેચ સોનીના સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર જોઈ શકો છો અથવા તેને સોનીલીવ મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર સ્ટ્રીમ કરી શકો છો.

ભારતની મહિલા ટીમ: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, યાસ્તિકા ભાટિયા, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, અરુંધતી રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટિલ, શ્રી ચરાણી, નંદિની શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ, ભારતી ફુલમાલી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, રાધા યાદવ.

ઈંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ: સોફિયા ડંકલી, ડેની વ્યાટ-હોજ, એમી જોન્સ (વિકેટકીપર), એલિસ કેપ્સી, હીથર નાઈટ, ફ્રેયા કેમ્પ, ડેનિયલ ગિબ્સન, ચાર્લોટ ડીન (કેપ્ટન), સોફી એક્લેસ્ટોન, લિન્સે સ્મિથ, લોરેન બેલ, ટિલી કોર્ટીન-કોલમેન, લોરેન ફાઇલર, ઇસી વોંગ, માયા બોચિયર.

