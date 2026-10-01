ક્રિકેટની સૌથી મોટી મેગા ઇવેન્ટની જાહેરાત થશે, ટીવી અને મોબાઇલ પર લાઇવ કેવી રીતે જોશો?
ક્રિકેટની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ, ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે.
Published : October 1, 2026 at 4:51 PM IST
ODI WORLD CUP 2027: ક્રિકેટની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ, ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે સ્ટેજ તૈયાર થઈ ગયો છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) ગુરુવાર, 1 ઓક્ટોબરના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં એક ભવ્ય સમારોહમાં ભવ્ય ટુર્નામેન્ટનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ જાહેર કરશે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત માટે એક વર્ષનું કાઉન્ટડાઉન આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. સમયપત્રક જાહેર થતાંની સાથે જ મેચોની ટિકિટનું વેચાણ પણ તરત જ શરૂ થઈ જશે. વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે 2 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને 21 નવેમ્બર, 2027 સુધી ચાલશે.
30 સપ્ટેમ્બરની અંતિમ ક્વોલિફાયર તારીખ સુધીમાં, 14 ટીમોમાંથી 10 ટીમોએ મુખ્ય રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું હતું. યજમાન તરીકે, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વેને સીધો પ્રવેશ મળ્યો હતો, જ્યારે નામિબિયા, સહ-યજમાન હોવા છતાં, સીધા ક્વોલિફાયર થઈ શક્યું ન હતું કારણ કે તે ICC નો સંપૂર્ણ સભ્ય નથી. ICC ODI રેન્કિંગ અનુસાર, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, પાકિસ્તાન, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન ક્વોલિફાયર થયા છે. બે વખતના ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઈન્ડિઝે આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાનારી ક્વોલિફાયરમાંથી આગળ વધવું પડશે, જેમાંથી બાકીની ચાર ટીમો નક્કી કરવામાં આવશે.
The countdown for the #CWC27 is 🔛🤩— ICC (@ICC) September 30, 2026
Watch the Schedule Launch show live on:
🇿🇦🇿🇼🇳🇦 Supersport
🇮🇳 JioHotstar / Star Sports
🌍 ICC YouTube
🇬🇧 Sky Sports
🇵🇰 Myco / PTV / Geo Super / Tamasha
🇺🇸🇨🇦 Willow TV
🏝️ ESPN Caribbean
🇦🇪🇸🇦 Starzplay
🇱🇰 Dialog
Full broadcast details available… pic.twitter.com/erGRHjbFhk
2027 ODI વર્લ્ડ કપ એક નવા અને રોમાંચક ફોર્મેટમાં રમાશે, જેમાં સેમિફાઇનલ પહેલા ત્રણ અલગ અલગ તબક્કા હશે. પ્રથમ, ત્રણ સૌથી નીચા ક્રમાંકિત ટીમો સુપર સિરીઝમાં રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં એકબીજા સામે રમશે, જેમાં વિજેતા આગામી રાઉન્ડમાં જશે. આ પછી, બીજા રાઉન્ડમાં, 12 ટીમોને છ ટીમોના બે ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે, જેમાં કુલ 30 મેચ રમાશે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની ત્રણ ટીમો અને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાંથી આગામી શ્રેષ્ઠ ટીમ સુપર 7 સ્ટેજમાં આગળ વધશે.
સુપર 7 માંથી ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે
સુપર 7 રાઉન્ડમાં કુલ 21 મેચ રમાશે, જેમાં બધી ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. આ તબક્કે, પોઈન્ટ ટેબલમાં ફક્ત ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. સેમિફાઇનલમાં, ટોચની ક્રમાંકિત ટીમ ચોથા ક્રમાંકિત ટીમનો સામનો કરશે, જ્યારે બીજા અને ત્રીજા ક્રમાંકિત ટીમો એકબીજા સામે રમશે. બંને સેમિફાઇનલના વિજેતાઓ 21 નવેમ્બર, 2027 ના રોજ ચેમ્પિયનશિપ મેચમાં રમશે.
The wait is nearly over 🤩— ICC (@ICC) October 1, 2026
Just hours to go before the fixtures for the #CWC27 are announced 👊
More details on the schedule 📲 https://t.co/7GCLhjfgOs pic.twitter.com/C1dYuVE5aj
હાલમાં ક્રિકેટ ચાહકોના મનમાં જે પ્રશ્ન છે તે છે કે ભારતના મેચ ક્યારે અને કયા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ICC શેડ્યૂલ જાહેરાત કાર્યક્રમ આજે રાત્રે 8:30 વાગ્યે IST શરૂ થશે. ભારતના ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર JioHotstar દ્વારા આ કાર્યક્રમ લાઇવ જોઈ શકે છે.
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