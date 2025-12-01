ETV Bharat / sports

IND vs SA બીજી ODI મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે? રોહિત-વિરાટ ફરી મેદાન પર જોવા મળશે

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ જીત્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે બીજી મેચમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે.

IND vs SA બીજી ODI મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
IND vs SA બીજી ODI મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 8:38 PM IST

IND VS SA 2ND ODI : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ODI શ્રેણી હાલમાં ચાલી રહી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 17 રનથી જીતી લીધી છે. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણીમાં 1-0 થી લીડ મેળવી લીધી છે. હવે બધાની નજર શ્રેણીની બીજી મેચ પર છે. ચાહકો આશ્ચર્યચકિત છે કે બીજી મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી મેચ 17 રનથી જીતી: કેએલ રાહુલના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી ODI જીતી લીધી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 349 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 49.2 ઓવરમાં 332 રન બનાવ્યા, જેના કારણે ભારત 17 રનથી જીત્યું. ભારતના સૌથી ઊંચા સ્કોર છતાં, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સારું રમ્યું અને છેલ્લી ઓવર સુધી મેચને નજીક રાખી.

3 ડિસેમ્બરે રમાશે બીજી વનડે: શ્રેણીની બીજી મેચ ૩ ડિસેમ્બરે રાયપુરમાં રમાશે. પહેલી અને બીજી વનડે વચ્ચે વધુ સમય નથી. આનો અર્થ એ થયો કે ટીમ ઈન્ડિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટૂંક સમયમાં રાંચીથી રાયપુર માટે રવાના થશે. આ મેચ બુધવારે રમાશે. રાયપુર લાંબા સમય પછી કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું આયોજન કરી રહ્યું છે, તેથી આ મેચને લઈને ઘણો ઉત્સાહ છે.

3 વર્ષ પછી રાયપુરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ: હકીકતમાં, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની વનડે શ્રેણીની બીજી મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમમાં રમાશે. લગભગ 3 વર્ષથી આ મેદાન પર કોઈ વનડે રમાઈ નથી. અહીં છેલ્લી વનડે 21 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ રમાઈ હતી, જ્યારે ભારતનો સામનો ન્યૂઝીલેન્ડ સામે થયો હતો. તે સમયે ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ રોહિત શર્મા કરી રહ્યા હતા. રોહિત શર્માની શાનદાર અડધી સદીએ ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવવામાં મદદ કરી હતી. હવે, ભારતીય ટીમ કેએલ રાહુલની આગેવાની હેઠળની દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનો સામનો કરશે.

ભારતનું ત્રીજું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ: શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી છેલ્લી મેચ 1 ડિસેમ્બર, 2023 ના રોજ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 મેચ હતી. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને 20 રનથી હરાવ્યું. હવે, બે વર્ષ પછી, રાયપુર સ્ટેડિયમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં 65,000 લોકોની બેઠક ક્ષમતા છે. બેઠક ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ તે ભારતનું ત્રીજું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ છે. તેથી, અહીં મોટી સંખ્યામાં ચાહકોની અપેક્ષા છે.

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ફરીથી મેદાનમાં ઉતરશે: રાંચીમાં રમાનારી પહેલી મેચમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પ્રદર્શને મેચને લઈને ઉત્સાહમાં વધુ વધારો કર્યો છે. વિરાટ કોહલીએ રાંચી ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી હતી, જ્યારે રોહિત શર્માએ પણ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી હતી. કેપ્ટન કેએલ રાહુલે પણ છઠ્ઠા નંબર પર બેટિંગ કરી હતી અને ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

