શું છે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા, ક્યાં અને કોને મળે છે તેનો લાભ, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી
Published : May 18, 2026 at 3:09 PM IST
WHAT IS SPORTS QUOTA: રમતગમત ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માટે સરકારી અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રે વિપુલ તકો છે. તમે સ્પોર્ટ્સ કોટા (Sports Quota) દ્વારા સીધી સરકારી નોકરી, શાળાઓમાં વ્યાયામ શિક્ષક કે કોચ તરીકે જોડાઈ શકો છો. વધુમાં ખાનગી સંસ્થાઓ અને સ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટમાં પણ સારી રોજગારી મળે છે. સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા એ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સિદ્ધિઓ મેળવનારા ખેલાડીઓ માટે અનામત રાખવામાં આવેલી વિશેષ જગ્યાઓ છે. તે રાજ્ય કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની એક નીતિ છે.
રમતગમતમાં મળતી મુખ્ય નોકરીઓ
1. સ્પોર્ટ્સ કોટા (Sports Quota) દ્વારા સરકારી નોકરી
પોલીસ અને આર્મી: ગુજરાત પોલીસ (GPSC/PSI) અને ભારતીય સેનામાં ઉત્કૃષ્ટ ખેલાડીઓ માટે વિશેષ અનામત બેઠકો હોય છે.
બેંક અને રેલ્વે: સરકારી બેંકો અને ભારતીય રેલવેમાં સ્પોર્ટ્સ પર્સન માટે સીધી ભરતીની જાહેરાતો આવે છે.
ગુજરાત સરકાર: રાજ્યના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ દ્વારા ખેલાડીઓ માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અને ભરતી બહાર પાડવામાં આવે છે.
2. શિક્ષણ અને કોચિંગ ક્ષેત્રવ્યાયામ શિક્ષક (Physical Education Teacher): શાળાઓ અને કોલેજોમાં શારીરિક શિક્ષણ આપવા માટે ડિગ્રી (B.P.Ed / M.P.Ed) ધરાવતા ઉમેદવારો માટે સીધી ભરતી થાય છે.
ખેલ સહાયક / કોચ: ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ખેલ સહાયક જેવા પ્રોજેક્ટ્સ હેઠળ શાળા કક્ષાએ કોચ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.
સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી કોચ: ખાનગી સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીઓ, ક્રિકેટ ક્લબ અથવા જીમમાં ટ્રેનર તરીકે પણ સારી આવક મેળવી શકાય છે.
3. પ્રોફેશનલ સ્પોર્ટ્સ અને અન્ય ક્ષેત્રોસ્પોર્ટ્સ મેનેજમેન્ટ:
મેનેજમેન્ટ અને સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ્સનું આયોજન, ટિકિટિંગ, અને માર્કેટિંગ.
સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિઝમ: રમતગમતના પત્રકાર, ટીવી એન્કર, કોમેન્ટેટર અથવા ડિજિટલ રાઇટર તરીકે કામ કરવું.
ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને ન્યુટ્રિશનિસ્ટ: ખેલાડીઓને ફિટ રાખવા માટેના ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ (Sports Physiotherapist) અને આહાર નિષ્ણાત. સ્પોર્ટ્સ કોટામાંથી સરકારી નોકરી મેળવવા માટેની યોગ્યતા અને પ્રક્રિયા સમજવા માટે.
સ્પોર્ટ્સ કોટાના ફાયદા:
ઘણા લોકોએ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પ્રતિભા હાંસલ કરી છે અને રાજ્ય/રાષ્ટ્રીય સ્તરની રમત સ્પર્ધાઓમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ખેલાડીઓ અને રમતગમતમાં આ ઉત્સાહને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ભારત સરકારે શિક્ષણ અને સરકારી નોકરીઓમાં રમતગમતનો ક્વોટા લાગુ કર્યો છે. સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાને સમજાવવા માટે આ સમાચારમાં વિગત આપવામાં આવી રહી છે. રમતગમતના ક્વોટાનો લાભ કોને અને ક્યાં મળે છે તે સમજો.
ભારતીય રેલ્વે, ભારતીય સૈન્ય, પોલીસ, સરકારી બેંકો/યુનિવર્સિટીઓ, PSU સહિત મોટાભાગની સરકારી સંસ્થાઓ સમય સમય પર પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓની ભરતી કરે છે. ભારત સરકારના આ વિભાગો ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા હંમેશા આગળ રહે છે. સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ખેલાડીઓને સારું શિક્ષણ અને નોકરીઓ આપે છે અને ખેલાડીઓ દેશ માટે રમત દ્વારા ગૌરવ મેળવે છે.
રમતવીરોને સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા સારી કોલેજોમાં પ્રવેશ પણ મળે છે. તેને સરળ ભાષામાં સમજી શકાય કે જો z કોલેજે f કોર્સમાં પ્રવેશ માટે 90 ટકા કટ ઓફ નક્કી કર્યું હોય તો જે ઉમેદવારો 90 ટકામાં ઓછા નંબર ધરાવતા હોય તેઓને પણ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા પ્રવેશ મળશે. પરંતુ આ માટે તેમની પાસે તે કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ, જે કોલેજ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
જે બાળકો સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા કોલેજમાં એડમિશન લે છે તેમને હાજરી અને ઈન્ટરનલ ટેસ્ટ વગેરેમાં પણ છૂટ મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ટર્મની ઈન્ટરનલ એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ 9મીએ હોય અને સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થી તે દિવસે સ્પોર્ટસને કારણે હાજર ન હોય, તો તેને પછીથી ટેસ્ટમાં બેસવાની તક આપવામાં આવે છે. આ સાથે, જો કોલેજની અંતિમ પરીક્ષામાં હાજર રહેવા માટે 70 ટકા હાજરી જરૂરી હોય, તો સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ધરાવતો બાળક આ ટકાથી ઓછી હાજરી સાથે પેપર આપવા માટે પાત્ર છે. પરંતુ આ માટે બાળકે તે દિવસો સુધી રમતમાં હાજર હોવાનો રેકોર્ડ દર્શાવવો પડશે જ્યારે તે કોલેજમાં ગેરહાજર હતો.
ભારત સરકાર સાઉથ એશિયા ફેડરેશન ગેમ્સ, એશિયન ગેમ્સ, ફેડરેશન કપ, વર્લ્ડ કપ, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્ટેટ, ઓલિમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, USIC ચેમ્પિયનશિપ અને અન્ય ઘણી રમતગમત પ્રવૃત્તિઓમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં પ્રતિનિધિત્વ કરનારા પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓની નિમણૂક કરે છે. તેમની નિમણૂક ગ્રુપ 'C' અથવા ગ્રુપ 'D' હેઠળની કોઈપણ પોસ્ટ પર સીધી ભરતી દ્વારા કરવામાં આવે છે.
