Explainer: સેન્ડપેપર વિવાદ શું છે? જાણો શા માટે, આટલા વર્ષો પછી, ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ફરીથી હચમચી ઉઠ્યું
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટમાં સેન્ડપેપર ગેટ વિવાદ ફરી એકવાર ગરમાયો છે. ટીમના ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે હવે આ મામલે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : November 10, 2026 at 8:31 PM IST
SANDPAPER CONTROVERSY: ક્રિકેટનું મેદાન ઘણીવાર વિવાદોથી ઘેરાયેલું રહે છે. આપણે આ રમતમાં એવી અનેક ઘટનાઓ જોઈ છે જેણે ક્રિકેટ જગતને હચમચાવી દીધું છે. ક્યારેક બેટ્સમેનો તેમના બેટ વડે એવી હરકતો કરે છે જે રમતનાં નિયમોને જ પડકારે છે, તો ક્યારેક બોલરો એવી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે જે ખેલદિલીની ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડે છે. તેવી જ રીતે, સ્ટમ્પ પાછળ ઊભેલા વિકેટકીપરો અને મેદાન પરના ફિલ્ડરો પણ ક્યારેક એવાં કૃત્યો કરી બેસે છે જેનાથી આ રમતની પ્રતિષ્ઠાને આંચ આવે છે.
ક્રિકેટના મેદાન પર સ્પ્રિંગવાળી બેટનો ઉપયોગ, બોલ સાથે ચેડાં કરવા અને જાણીજોઈને વિકેટને નુકસાન પહોંચાડવા જેવા આરોપો અવારનવાર સામે આવતા હોય છે. આ ઉપરાંત, સમયાંતરે મેચ-ફિક્સિંગના આક્ષેપો પણ થતા રહે છે. પાકિસ્તાની ક્રિકેટ અને તેના ખેલાડીઓ ઘણીવાર આવા મેચ-ફિક્સિંગ વિવાદોમાં ફસાયેલા જોવા મળે છે; ઉદાહરણ તરીકે, પાકિસ્તાનના જાણીતા ક્રિકેટરો સલમાન બટ અને મોહમ્મદ આમિરના કરિયર ફિક્સિંગના આરોપોને કારણે બરબાદ થઈ ગયા હતા. હવે, એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે.
This is the incident where the Australians were caught tampering the ball in the 2018 South Africa tour Usman Khawaja revealed that the entire Australian team knew about the sandpaper tampering and were aware of the impact it has on the ball. ICC should conduct an enquiry and reverse every match result from 2015 to 2018 that Australia won.— Brutal Truth (@sarkarstix) November 7, 2026
આ વિવાદ બીજું કોઈ નહીં પણ 'સેન્ડપેપર કાંડ' છે. આખરે આ સેન્ડપેપર વિવાદ શું છે? તેની શરૂઆત ક્યારે થઈ? તેમાં કયા દેશના ખેલાડીઓ સામેલ હતા? તેમણે એવું શું કર્યું જેના કારણે આ વિવાદ વકર્યો અને કયા ખેલાડીઓ તેમાં સંડોવાયેલા હતા? ચાલો, આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
સેન્ડપેપર વિવાદ શું છે?
સેન્ડપેપર વિવાદ 2018 માં ફાટી નીકળ્યો હતો. તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉભો થયો હતો. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટની છબીને કલંકિત કરી હતી. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓની પ્રામાણિકતા અને રમતગમત પર પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા. આ વિવાદમાં ત્રણ અગ્રણી ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ ફસાયેલા હતા: તત્કાલીન કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ, ઉપ-કેપ્ટન ડેવિડ વોર્નર અને યુવા બેટ્સમેન કેમેરોન બેનક્રોફ્ટ. આ સેન્ડપેપર વિવાદને સેન્ડપેપરગેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
માર્ચ 2018 માં કેપટાઉનમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાયેલી ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન આ વિવાદ ફાટી નીકળ્યો હતો. મેચના ત્રીજા દિવસે, ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન કેમેરોન બેનક્રોફ્ટ ટેલિવિઝન પર બોલ સાથે ચેડા કરતા પકડાયા હતા. તે બોલરોને રિવર્સ સ્વિંગ કરવામાં મદદ કરવા માટે પીળા સેન્ડપેપર જેવી વસ્તુથી બોલની સપાટીને ખરબચડી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. આ ઘટનાએ ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચાવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન, બેનક્રોફ્ટે શરૂઆતમાં સેન્ડપેપરને બદલે પીળી ટેપનો ઉપયોગ કરવાની કબૂલાત કરી હતી, પરંતુ બાદમાં બોલ ટેમ્પરિંગની કબૂલાત કરી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના તત્કાલીન કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે પણ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તેના કેટલાક સાથી ખેલાડીઓએ બોલની સ્થિતિ બદલવાની યોજના બનાવી હતી. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની તપાસમાં ડેવિડ વોર્નરને આ યોજના પાછળના મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો.
આ 3 ખેલાડીઓને મળી મોટી સજા
આ પછી ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સ્ટીવ સ્મિથ અને ડેવિડ વોર્નર પર 12-12 મહિનાનો પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, જ્યારે કેમેરોન બેનક્રોફ્ટને 9 મહિના માટે ક્રિકેટમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વિવાદને કારણે સ્મિથે કેપ્ટનશિપ ગુમાવી દીધી અને ટિમ પેનને ઓસ્ટ્રેલિયાનો નવો ટેસ્ટ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો. કોચ ડેરેન લેહમેને પણ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ સેન્ડપેપર વિવાદ ટેસ્ટ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 322 રનથી હરાવ્યું હતું. હવે સેન્ડપેપરનો વિવાદ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરો ફરી આ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. આવું કેમ થયું, ચાલો જાણીએ તેના વિશે.
2018 પછી આ વિવાદ ફરી કેમ ઉભરી આવ્યો?
ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઉસ્માન ખ્વાજાએ એક પુસ્તક લખ્યું છે. તેમના પુસ્તક "સબ્ર" માં તેમણે સમગ્ર મામલા પર ફરીથી ચર્ચા કરી છે. તેમણે સેન્ડપેપરગેટ વિવાદ અંગે અનેક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા કર્યા છે. ખ્વાજાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ દાવો એ છે કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં 2018 માં કેપટાઉન ટેસ્ટ દરમિયાન સમગ્ર ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ સેન્ડપેપરગેટ કૌભાંડથી વાકેફ હતી. ખ્વાજાના મતે, દરેકને સેન્ડપેપરગેટ કૌભાંડની જાણ હતી.
તેમના પુસ્તક "સબ્ર" માં, ખ્વાજાએ સેન્ડપેપરગેટ પ્રકરણ બેનક્રોફ્ટ, વોર્નર અને સ્મિથને સમર્પિત કર્યું છે. ખ્વાજાના ખુલાસાને હવે ભૂતપૂર્વ ઓપનર ડેવિડ વોર્નરે સમર્થન આપ્યું છે, જેમણે કહ્યું છે કે દાવાઓ 100% સાચા છે. તેમના ખુલાસાને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર ડેવિડ વોર્નરે પણ સમર્થન આપ્યું છે, જે આ કૌભાંડમાં સામેલ હતા અને એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત પણ હતા.
હવે, ઓસ્ટ્રેલિયાના તે સમયના અગ્રણી ઝડપી બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે પણ આ સમગ્ર મામલે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે આ બાબતથી અજાણ હોવાનો દાવો કર્યો. સમર ઓફ ધ સેન્ચ્યુરી માટે કાયો સ્પોર્ટ્સ અને ફોક્સ ક્રિકેટના લોન્ચ ઇવેન્ટમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, સ્ટાર્કે કહ્યું કે તે સાથી બોલરો પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ અને નાથન લિયોન સાથે 2021 માં જારી કરાયેલા સંયુક્ત નિવેદન પર અડગ છે. સ્ટાર્કે કહ્યું, "મેં ખરેખર તેના પર (ખ્વાજાના દાવાઓના કવરેજ) વધુ ધ્યાન આપ્યું નથી. મારો અભિપ્રાય બદલાયો નથી. 2021 માં અમે જે કહ્યું હતું તે બદલાયું નથી."
ત્રણ બોલરોએ 2021 માં એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું
હકીકતમાં, સેન્ડપેપર વિવાદમાં, તે સમયે ચાર ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરો - પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક, જોશ હેઝલવુડ અને નાથન લિયોન - એ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું અને વાર્તાનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આ બધા ખેલાડીઓએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મેદાનમાં સેન્ડપેપર લાવવામાં આવ્યા હોવાની જાણ નહોતા. કેપ ટાઉનના ન્યુલેન્ડ્સ સ્ટેડિયમમાં મોટી સ્ક્રીન પર છબીઓ જોયા પછી જ તેમને આ ઘટનાની જાણ થઈ. આ બધા બોલરોએ દાવો કર્યો હતો કે અમ્પાયર નિગેલ લોંગ અને રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થે બોલની તપાસ કરી હતી અને તેમને કોઈ નુકસાન થયું ન હતું.
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