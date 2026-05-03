9 મેચમાં 7 હાર... શું પાંચ વખતની IPL ચેમ્પિયન મુંબઈ માટે 'પેક-અપ'નો સમય આવી ગયો છે?

હાર્દિક પંડ્યાના નેતૃત્વ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે IPL 2026 સીઝન અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થઈ છે.

Published : May 3, 2026 at 3:33 PM IST

ચેન્નાઈ MI ક્વોલિફિકેશન સમીકરણ: IPL 2026 સીઝન હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે અત્યંત નિરાશાજનક સાબિત થઈ છે. 2 મેના રોજ, તેઓ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે એકતરફી, આઠ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું. આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે નવ મેચ રમી છે, જેમાંથી સાતમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જો કે, તેઓ હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થયા નથી, અને તેમની પાસે હજુ પણ એક તક બાકી છે.

શુંં કહે છે સમીકરણ:

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે લીગ સ્ટેજમાં અત્યાર સુધી નવ મેચ રમી છે, જેમાં પાંચ મેચ બાકી છે. પ્લેઓફની રેસમાં જીવંત રહેવા માટે, કુલ 14 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવા માટે તેમને બાકીની બધી મેચ જીતવી પડશે. જોકે, ફક્ત 14 પોઈન્ટ સાથે આઈપીએલમાં પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવું લગભગ અશક્ય માનવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે, પોતાની મેચ જીતવા ઉપરાંત, તેમને આશા રાખવી જોઈએ કે ટોચની ચાર ટીમોમાંથી બે - પંજાબ કિંગ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ (જે તમામ હાલમાં 12 કે તેથી વધુ પોઈન્ટ ધરાવે છે) - બહુવિધ મેચોમાં હારનો સામનો કરે. વધુમાં, તેમને લીગમાં અન્ય ટીમોના પરિણામો પર પણ નજીકથી નજર રાખવાની જરૂર પડશે. આ સંજોગોમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે હજુ પણ 14 પોઈન્ટ સાથે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની તક છે.

મુંબઈની બાકીની 5 મેચ કોની સામે છે?

આઈપીએલ 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની આગામી પાંચ મેચોની વાત કરીએ તો, તેમનો આગામી મુકાબલો 4 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાશે. આ પછી, તેમનો આગામી મુકાબલો 10 મેના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે થશે. 14 મેના રોજ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મુકાબલો પંજાબ કિંગ્સ સામે થશે - એક ટીમ જેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું છે - જ્યારે 20 મેના રોજ તેમનો આગામી મુકાબલો કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે થશે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 24 મેના રોજ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પોતાનો અંતિમ લીગ-સ્ટેજ મેચ રમશે.

