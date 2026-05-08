'હની ટ્રેપ' શું છે? લોકો તેનો ભોગ કેવી રીતે બને છે? અને આખરે, BCCI ને ચેતવણી શા માટે આપવી પડી?
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ગુરુવારે તમામ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ફ્રેન્ચાઇઝીઓને 8 પાનાનો નિર્દેશ જારી કર્યો છે,
Published : May 8, 2026 at 7:04 PM IST
WHAT IS HONEY TRAP: IPLની 19મી સિઝનનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. ચાલુ ટુર્નામેન્ટ વચ્ચે, એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCI એ તમામ 10 IPL ટીમોને 'હની ટ્રેપ' ના ભય પ્રત્યે ચેતવણી આપી છે. ગયા ગુરુવારે (7 મે) બોર્ડે આઠ પાનાનો નિર્દેશ જારી કર્યો હતો. તેમાં, સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) ની રૂપરેખા આપતી વખતે, પ્રોટોકોલના કેટલાક ગંભીર ઉલ્લંઘનો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. માર્ગદર્શિકા જેનું નજીકના ભવિષ્યમાં કડક પાલન કરવાની જરૂર પડશે.
આ બાબતને સંબોધતા એક પત્રમાં, BCCI ના વર્તમાન સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સલાહકાર વર્તમાન સિઝન દરમિયાન જોવા મળેલી કેટલીક ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જારી કરવામાં આવી છે, અને તેનો ઉદ્દેશ IPL સાથે સંકળાયેલા તમામ હિસ્સેદારો પાસેથી અપેક્ષિત વ્યાવસાયિકતા, શિસ્ત, સુરક્ષા જાગૃતિ અને પ્રોટોકોલ પાલનના ધોરણોને મજબૂત બનાવવાનો છે."
'હની ટ્રેપ' શું છે?
હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે 'હની ટ્રેપ' ખરેખર શું છે? જો તમને પણ ખબર ન હોય, તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે, હની ટ્રેપ એ જાસૂસી અથવા ગુનાહિત યુક્તિનું એક સ્વરૂપ છે જેમાં કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિને પ્રેમ, શારીરિક આકર્ષણ અથવા રોમેન્ટિક સંબંધોના વચનો આપીને ફસાવવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે, તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિને બ્લેકમેલ કરવા, પૈસા પડાવવા અથવા ગુપ્ત અથવા સંવેદનશીલ માહિતી મેળવવા માટે થાય છે.
લોકો 'હની ટ્રેપ'માં કેવી રીતે ફસાઈ જાય છે?
- સામાન્ય રીતે, સરકારી અધિકારીઓ, સંરક્ષણ કર્મચારીઓ અથવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ 'હની ટ્રેપ'માં ફસાઈ જાય છે - એક યુક્તિ જે લક્ષ્યાંકિત વ્યક્તિ પાસેથી ગુપ્ત માહિતી અથવા નોંધપાત્ર રકમ મેળવવા માટે રચાયેલ છે.
- ઘણીવાર, લક્ષ્યાંકિત વ્યક્તિને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અથવા સામાજિક મેળાવડા દરમિયાન જાળમાં ફસાવવામાં આવે છે. ગુનેગાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ (જેમ કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, અથવા લિંક્ડઇન) અથવા ડેટિંગ એપ્લિકેશન્સ દ્વારા, આકર્ષક પુરુષ અથવા સ્ત્રીની ઉશ્કેરણીજનક છબીઓ ધરાવતી પ્રોફાઇલનો ઉપયોગ કરીને લક્ષ્યાંક સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરે છે, અને ધીમે ધીમે તેમની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરે છે.
- ત્યારબાદ, વ્યક્તિ મીઠી વાતો અને ખુશામત દ્વારા ફસાઈ જાય છે. વધુમાં, કેટલાક કિસ્સાઓમાં, સંબંધ એક પગલું આગળ વધે છે, જે શારીરિક આત્મીયતા અથવા ઘનિષ્ઠ વાતચીત અને વિડિઓ કૉલ્સના વિનિમય તરફ દોરી જાય છે.
- એકવાર લક્ષ્યાંક ગુનેગારના જાળમાં મજબૂત રીતે ફસાઈ જાય છે, ત્યારે તેમને તેમના ઘનિષ્ઠ વિડિઓઝ અથવા ફોટોગ્રાફ્સનો ઉપયોગ કરીને બ્લેકમેલ કરવામાં આવે છે. અસંખ્ય કિસ્સાઓમાં, ગુપ્ત દસ્તાવેજો મેળવવા માટે 'હની ટ્રેપ'નો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે રાષ્ટ્ર અથવા સંડોવાયેલા વ્યક્તિ માટે ગંભીર નુકસાન થાય છે.
BCCI ની ચિંતા
BCCI ની મુખ્ય ચિંતા ખેલાડીઓના હોટલ રૂમમાં 'અનધિકૃત વ્યક્તિઓ' ના પ્રવેશની આસપાસ ફરે છે. પત્રમાં જણાવાયું છે કે: "એવું જોવા મળ્યું છે કે કેટલાક ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફના સભ્યોએ સંબંધિત IPL ફ્રેન્ચાઇઝ ટીમ મેનેજરની જાણકારી કે પરવાનગી વિના અનધિકૃત વ્યક્તિઓને તેમના હોટલ રૂમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ટીમ મેનેજર આવા મહેમાનોની હાજરીથી સંપૂર્ણપણે અજાણ હતા. આ પ્રથા તાત્કાલિક અસરથી સખત પ્રતિબંધિત છે."
બધા ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફના સભ્યોને પણ ત્રણ-મુદ્દાની સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી જેનું કડક પાલન કરવું આવશ્યક છે.
1: કોઈપણ વ્યક્તિ - તેમની ઓળખ, કોઈપણ ટીમ સભ્ય સાથેના તેમના સંબંધો, અથવા તેમના જણાવેલા ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં લીધા વિના - ટીમ મેનેજરની પૂર્વ સૂચના અને સ્પષ્ટ લેખિત મંજૂરી વિના ખેલાડી અથવા સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યના હોટલ રૂમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
2: મહેમાનો અને મુલાકાતીઓને ફક્ત હોટલના નિયુક્ત જાહેર વિસ્તારોમાં, જેમ કે લોબી અથવા હોટેલના 'રિસેપ્શન લાઉન્જ' માં જ આવકારવામાં આવશે. ટીમ મેનેજર દ્વારા ચોક્કસ લેખિત પરવાનગી ન મળે ત્યાં સુધી કોઈપણ મહેમાનને ખાનગી હોટલ રૂમમાં લઈ જવામાં આવશે નહીં.
3: BCCI તમામ ફ્રેન્ચાઇઝીઓનું ધ્યાન ટોચની રમતગમત સ્પર્ધાઓમાં લક્ષિત જાતીય શોષણ અને 'હની ટ્રેપિંગ' (રોમેન્ટિક, જાતીય અથવા ભાવનાત્મક પ્રલોભન દ્વારા વ્યક્તિને ફસાવવાનો સમાવેશ કરતી સંગઠિત જાસૂસી અથવા બ્લેકમેલની પદ્ધતિ) ના જોખમો તરફ દોરે છે. જાતીય ગેરવર્તણૂક સંબંધિત ભારતીય કાયદા હેઠળ ગંભીર કાનૂની આરોપો ઉભા કરતી ઘટનાઓની સંભાવનાને અવગણી શકાય નહીં. IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ આવા જોખમોને ઘટાડવા માટે હંમેશા સતર્ક અને સક્રિય રહેવું જોઈએ.
અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફ્રેન્ચાઇઝી માલિકો પાસેથી આ નિર્દેશોનું કડક પાલન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આ દસ્તાવેજમાં કેટલાક અનામી ટીમ માલિકો દ્વારા કરવામાં આવેલા ઉલ્લંઘનોનો પણ ઉલ્લેખ છે જેઓ ખેલાડી અને મેચ અધિકારીઓના ક્ષેત્રો (PMOA) ની પવિત્રતા જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
BCCI ચોક્કસ IPL ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો દ્વારા PMOA પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. ખાસ કરીને, એવા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે જ્યાં IPL ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો, સંપર્ક કરવાનો, આલિંગન કરવાનો અથવા અન્ય કોઈપણ પ્રકારના શારીરિક સંપર્કમાં જોડાવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો આવું વર્તન સદ્ભાવનાથી કરવામાં આવે તો પણ, તે પ્રોટોકોલનું સીધું ઉલ્લંઘન છે અને તેને ટીમના સંચાલન અને મેચના સંચાલનમાં દખલગીરી માનવામાં આવી શકે છે.
ટીમ માલિકો માટે ત્રણ-મુદ્દાની માર્ગદર્શિકા
1: IPL ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો અને તેમના પ્રતિનિધિઓને મેચ દરમિયાન ડગઆઉટ, ડ્રેસિંગ રૂમમાં અથવા મેદાનમાં ખેલાડીઓ અથવા ટીમ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરવા અથવા શારીરિક રીતે સંપર્ક કરવા પર સખત પ્રતિબંધ છે.
2: બધા ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકોએ IPLના PMOA પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવું જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારના ઉલ્લંઘનને અત્યંત ગંભીરતાથી જોવામાં આવશે.
3: ફ્રેન્ચાઇઝ મેનેજમેન્ટે ખાતરી કરવી જોઈએ કે IPL ફ્રેન્ચાઇઝ માલિકો અને તેમના સહયોગીઓને દરેક મેચના દિવસ પહેલા લાગુ પ્રોટોકોલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવે.
આસામી ક્રિકેટર અને રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગ દ્વારા મેચ દરમિયાન ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ (ઈ-સિગારેટનો ઉપયોગ) કરવાની ઘટનાએ માત્ર ફ્રેન્ચાઇઝને જ નહીં પરંતુ BCCIને પણ શરમજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
રિયાન પરાગનું સ્પષ્ટ નામ લીધા વિના, સૈકિયાએ લખ્યું: "ટૂર્નામેન્ટ સ્થળોના ડ્રેસિંગ રૂમ અને અન્ય પ્રતિબંધિત વિસ્તારોમાં વેપિંગના કિસ્સાઓ BCCIના ધ્યાન પર લાવવામાં આવ્યા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતીય કાયદા હેઠળ ઈ-સિગારેટ પર પ્રતિબંધ છે. સ્થળ પરિસરમાં આવા વર્તનમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ માત્ર BCCI અને IPL નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યો નથી પરંતુ આ બાબતને સંચાલિત કરતા લાગુ કાયદા હેઠળ ગુનો પણ કરી રહ્યો છે."
તેમણે ઉમેર્યું: "તેથી, IPL ટુર્નામેન્ટ સાથે સંકળાયેલા તમામ સ્થળોએ (ડ્રેસિંગ રૂમ, ડગઆઉટ્સ, ટીમ હોટલ અને પ્રેક્ટિસ વિસ્તારો સહિત) વેપ, ઈ-સિગારેટ અને તમામ પ્રતિબંધિત પદાર્થોના ઉપયોગ પર સખત પ્રતિબંધ છે."
