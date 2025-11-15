Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

WFIનો મોટો નિર્ણય, ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતાનું સસ્પેન્શન હટાવવાનો આપ્યો આદેશ

રેસલિંગ ફેડરેશને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ અમન સેહરાવત અને નેહા સાંગવાનને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યાં હતાં.

અમન સેહરાવતને મોટી રાહત
અમન સેહરાવતને મોટી રાહત (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 12:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અમન સેહરાવત અને જુનિયર રેસલર નેહા સાંગવાનને મોટી રાહત મળી છે. રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ બંને રેસલર્સ પર લગાવેલો પ્રતિબંધ હટાવી લીધો છે. તેમને પ્રો રેસલિંગ લીગની હરાજીમાં ભાગ લેવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જોકે ભવિષ્યમાં કોઈપણ ઉલ્લંઘન માટે કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.

એક વર્ષનો હતો પ્રતિબંધ

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, રેસલિંગ ફેડરેશને અમન અને નેહા પર તેમની સંબંધિત શ્રેણીઓમાં વધુ વજન હોવાને કારણે એક વર્ષ માટે મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાંથી પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. પેરિસ ઓલિમ્પિક બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા અમનને સપ્ટેમ્બરમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન વધુ વજન હોવાને કારણે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ઓગસ્ટમાં જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાંથી ગેરલાયક ઠર્યા બાદ નેહાને કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

કુસ્તીબાજોને કારણદર્શક નોટિસ

ત્યાર બાદ બંને કુસ્તીબાજોને કારણદર્શક નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી હતી, જેનો કુસ્તીબાજોએ જવાબ આપ્યો હતો. WFI અનુસાર, તેમના જવાબમાં, કુસ્તીબાજોએ આ ઘટનાને તેમની પહેલી ભૂલ ગણાવી હતી અને ફેડરેશનને ખાતરી આપી હતી કે આવા ઉલ્લંઘનો ફરી નહીં થાય. WFI શિસ્ત સમિતિએ ત્યારબાદ કુસ્તીબાજોના પ્રતિભાવોની તપાસ કરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને જોતા તેમના પ્રત્યે નરમ વલણ અપનાવવાની ભલામણ કરી.

ફેડરેશને ચેતવણી પણ આપી

ત્યાર બાદ, WFI પ્રમુખ સંજય કુમાર સિંહે તેમના સસ્પેન્શનને હટાવવાનો અને ભવિષ્યની તમામ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવાનો આદેશ જારી કર્યો. જો કે, ફેડરેશને ચેતવણી આપી હતી કે, વ્યવસ્થાપન અથવા શિસ્ત સંબંધિત કોઈપણ ભૂલ ફરીવાર કરવામા આવશે તો તેમની ઉપર શિસ્તબદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

  1. ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, મોહમ્મદ શમી નિઝામ છોડીને નવાબોના શહેરમાં જઈ રહ્યો છે
  2. ભારતીય તીરંદાજી ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો, 18 વર્ષમાં પહેલી વાર ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો

TAGGED:

AMAN SEHRAWAT
AMAN SEHRAWAT NEWS
WFI ON AMAN SEHRAWAT
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
AMAN SEHRAWAT SUSPENSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.