ડેસરમાં મહિલા વોલીબોલનો મહાકુંભ! કોમનવેલ્થ અને ઓલિમ્પિક્સ સુધી પહોંચવાનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ
16થી 19 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ સ્પર્ધામાં 117 યુનિવર્સિટીઓની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે.
Published : November 16, 2026 at 7:33 PM IST
વડોદરા: જિલ્લાના ડેસર ખાતે સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે આયોજિત વેસ્ટ ઝોન ઇન્ટર યુનિવર્સિટી મહિલા વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. 16થી 19 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી આ સ્પર્ધામાં 117 યુનિવર્સિટીઓની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. મહિલા ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આગળ વધવા માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે યોજાયેલી આ સ્પર્ધામાં ખેલાડીઓ, કોચ અને મેનેજર સહિત મોટી સંખ્યામાં રમતવીરો જોડાયા છે.
117 યુનિવર્સિટીઓની મહિલા ખેલાડીઓ ભાગ લીધો
આ પ્રસંગે પ્રોફેસર ડૉ. રણછોડ રાઠવીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત આ ટુર્નામેન્ટમાં 117 યુનિવર્સિટીઓની 1,600 થી વધુ મહિલા ખેલાડીઓ અને 250થી વધુ કોચ તથા મેનેજરોએ ભાગ લીધો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના રમતગમત ક્ષેત્રે યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવા આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહિલા ખેલાડીઓને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિક્સ સુધી પહોંચવા માટે યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળે અને તેઓ ગુજરાત સહિત દેશનું નામ રોશન કરે તે આ ટુર્નામેન્ટનો મુખ્ય હેતુ છે.
બીજી તરફ, ઝીલ અમિતકુમાર ટંડેલે યુનિવર્સિટીના આયોજનને સરાહનીય ગણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ ટુર્નામેન્ટમાં 1600થી વધુ મહિલા ખેલાડીઓને ભાગ લેવાની તક મળી છે. આવા આયોજનો યુવતીઓને પોતાની રમત પ્રતિભા રજૂ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે અને ભવિષ્યમાં રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમવાની તક ઊભી કરે છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેલાડીઓ માટે જરૂરી તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હોવાથી તેમણે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ ટુર્નામેન્ટ માત્ર યુનિવર્સિટીઓ વચ્ચેની રમતગમત સ્પર્ધા નથી, પરંતુ મહિલા ખેલાડીઓની પ્રતિભાને ઓળખવા અને તેમને આગળ વધવાની તક આપવાનો પ્રયાસ પણ છે. ડેસર ખાતે યોજાઈ રહેલી આ સ્પર્ધાથી સ્થાનિક સ્તરે પણ રમતગમત ક્ષેત્રે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ સ્પર્ધા 19 નવેમ્બર સુધી ચાલશે
મહિલા ખેલાડીઓને યુનિવર્સિટી સ્તરેથી આગળ વધારી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધી પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે યોજાયેલી આ સ્પર્ધા આગામી 19 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. હવે વિવિધ યુનિવર્સિટીઓની ટીમો વચ્ચેના મુકાબલામાં કઈ ટીમ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે. આ આયોજન ગુજરાતની મહિલા રમત પ્રતિભાને નવી દિશા આપવાનું માધ્યમ બની શકે છે.
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