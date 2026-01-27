ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે શાઈ હોપની આગેવાનીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમની જાહેરાત, અલ્ઝારી જોસેફ બહાર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WI T20 World Cup 2026 Squad: ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બે વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની ટીમની જાહેરાત કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમે તેની મજબૂત 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની આ ટીમ મજબૂત બેટિંગ, ઘણા ઓલરાઉન્ડ વિકલ્પો અને ઝડપી બોલિંગ આક્રમણથી સજ્જ લાગે છે. આ જ ટીમ 27 જાન્યુઆરીથી પાર્લમાં શરૂ થનારી ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારત અને શ્રીલંકામાં 2026 માં રમાનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમમાં અનકેપ્ડ ક્વિન્ટન સેમ્પસનનો સમાવેશ કર્યો છે, જ્યારે ફાસ્ટ બોલર અલ્ઝારી જોસેફ ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો છે. એવિન લુઈસને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.

આ ટુર્નામેન્ટ માટે શાઈ હોપને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની T20I શ્રેણીનો ભાગ નહોતો, પરંતુ હવે તેને વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. હોપની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ફરી એકવાર T20 ક્રિકેટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

હોપ ઉપરાંત, રોસ્ટન ચેઝ, જેસન હોલ્ડર, શેરફેન રુધરફોર્ડ અને રોમારિયો શેફર્ડ પણ ટીમમાં પાછા ફર્યા છે, જેનાથી ટીમનું સંતુલન વધુ મજબૂત બન્યું છે. તાજેતરમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 2-1થી હારી ગઈ હતી. વર્લ્ડ કપ પહેલા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પોતાની તૈયારીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે.

સ્કોટલેન્ડ સામે પ્રથમ મુકાબલો

વેસ્ટ ઇન્ડિઝને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ગ્રુપ Cમાં રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેઓ ઇંગ્લેન્ડ, નેપાળ, ઇટાલી અને સ્કોટલેન્ડ સામે ટકરાશે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટુર્નામેન્ટનો પોતાનો પહેલો મેચ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે સ્કોટલેન્ડ સામે રમશે. ક્રિકેટ ચાહકો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે આ અનુભવી કેરેબિયન ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ફરી એકવાર ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરશે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટીમ: શાઈ હોપ (કેપ્ટન), જોહ્ન્સન ચાર્લ્સ, બ્રાન્ડન કિંગ, રોસ્ટન ચેઝ, મેથ્યુ ફોર્ડ, શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રૂથરફોર્ડ, જેસન હોલ્ડર, રોમારિયો શેફર્ડ, અકીલ હોસીન, ક્વિન્ટન સેમ્પસન, ગુડાકેશ મોતી, શમર જોસેફ, જેડેન સીલ્સ.

આ પણ વાંચો:

  1. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સ્કોટલેન્ડે ટીમની જાહેરાત કરી, 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમશે
  2. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાને ટીમની જાહેરાત કરી, બાબર અંદર-રિઝવાન બહાર

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
WI T20 WORLD CUP 2026 SQUAD
WEST INDIES T20 WORLD CUP
WI T20 WORLD CUP 2026 SQUAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.