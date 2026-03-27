ETV Bharat / sports

IPL 2026 પહેલા આ ક્રિકેટરે રિટાયરમેન્ટ અંગે લીધો યુ-ટર્ન, હવે મેદાનમાં મચાવશે ગદર

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના સ્ટાર ટી20 બેટ્સમેન એવિન લુઇસે આ વર્ષની શરૂઆતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી રિટાયરમેન્ટની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, હવે તેણે તે નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે.

FILE PHOTO- WEST INDIES PLAYER EVIN LEWIS (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

EVIN LEWIS REVERSES RETIREMENT: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના શાનદાર બેટ્સમેન એવિન લુઈસે આ વર્ષની શરૂઆતમાં 34 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ તેણે રિટાયરમેન્ટ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, માત્ર બે મહિના પછી, લુઈસે તેના નિવૃત્તિના નિર્ણય પર યુ-ટર્ન લીધો છે. તે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે કોઈપણ મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણીમાં રમવા માટે તૈયાર નથી તેના બદલે, તેણે ખાસ કરીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સ્થાનિક ફર્સ્ટ-ક્લાસ ટુર્નામેન્ટ, પ્રાદેશિક ચાર-દિવસીય સ્પર્ધામાં ત્રિનિદાદ ટીમ માટે રમવા માટે પોતાની રિટાયરમેન્ટનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે.

રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પાછો ફરવા માટે તૈયાર

9 વર્ષના વિરામ પછી રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેની વાપસી હશે. તેણે 2017 માં રેડ-બોલ ફોર્મેટમાં તેની છેલ્લી મેચ રમી હતી. અત્યાર સુધીની તેની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં, લુઈસે 22 મેચોમાં 30.72 ની સરેરાશથી 1,229 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની એકમાત્ર સદી જમૈકા સામે હતી. જો કે, તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે હજુ સુધી એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી.

ત્રિનિદાદ કોચે લુઈસ અંગે મુખ્ય નિવેદન આપ્યું

ત્રિનિદાદના કોચ રાયદ એમ્રિટે જણાવ્યું હતું કે એવિન લુઈસે પોતાને રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે. તે બીજો એક ખેલાડી છે જે રન બનાવી રહ્યો છે, જે અમારા માટે સકારાત્મક સંકેત છે. કૂપર ગયા વર્ષે અમારા મુખ્ય બેટ્સમેનોમાંનો એક હતો. તે એક પ્રકારની માથાનો દુખાવો છે. તે કોઈ રહસ્ય નથી કે કોઈને બહાર રાખવું પડશે. પસંદગીકારો માટે આ એક મુશ્કેલ નિર્ણય હશે, પરંતુ આ એક એવો નિર્ણય છે જે આપણે લેવો પડશે. લુઈસને જેરેમી સોલોઝાનો, જ્યદ ગુલી, આમિર જાંગુ, જેસન મોહમ્મદ અને નવીન બિદાઈસી જેવા ખેલાડીઓ તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડશે.

એવિન લુઈસની ક્રિકેટ કારકિર્દી

લુઈસ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે સફેદ બોલના ફોર્મેટમાં ખૂબ જ અનુભવી ખેલાડી છે. તેણે આજ સુધી તેના દેશ માટે 70 ODI અને 67 T20I રમ્યા છે. વધુમાં, તેણે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 114 મેચ રમી છે. ODI માં, તેણે 36.75 ની સરેરાશથી 2,279 રન બનાવ્યા છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, લુઈસે 152.07 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 1,799 રન બનાવ્યા છે. જોકે, આશ્ચર્યજનક હકીકત એ છે કે તેને ક્યારેય વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે ટેસ્ટ મેચ રમવાની તક મળી નથી.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.