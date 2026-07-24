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વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટમાં નવો વિવાદ, પાકિસ્તાન શ્રેણી માટે પસંદગી થયા બાદ ખેલાડીએ રમવાનો કર્યો ઇનકાર

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટમાં ફરી એકવાર એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમના કોચ ડેરેન સેમીએ આ અંગે ખુલીને વાત કરી છે.

west indies player alzarri joseph refuses to play test series against pakistan
west indies player alzarri joseph refuses to play test series against pakistan (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 8:43 PM IST

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ALZARRI JOSEPH: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ વારંવાર વિવાદોમાં ફસાઈ જાય છે. ક્યારેક, ક્રિકેટ બોર્ડ ખેલાડીઓને રમવાની તક આપવાનો ઇનકાર કરે છે, જ્યારે અન્ય સમયે, ખેલાડીઓ તક હોવા છતાં રમવા માટે તૈયાર નથી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડ વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝ લીગમાં ખેલાડીઓના પગારની તુલના કરી શકતું નથી; પરિણામે, બોર્ડ અને ક્રિકેટરો વચ્ચે ઘણીવાર ઘર્ષણ થાય છે, જે વારંવાર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડને વિવાદોમાં ફસાવે છે.

શું છે સમગ્ર મામલો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાન સામે ઘરેલુ મેદાન પર બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવાની છે. આ શ્રેણી 25 જુલાઈથી 7 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. પહેલી ટેસ્ટ 25 થી 30 જુલાઈ સુધી તારોબા (ત્રિનિદાદ) માં રમાશે, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ 2 થી 7 ઓગસ્ટ સુધી પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં રમાશે. શ્રેણી પહેલા એક વિવાદ ઉભો થયો છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલર અલ્ઝારી જોસેફ, જે ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયા હતા, તેમને આ શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, પસંદગી થયા બાદ, તેમણે પાકિસ્તાન સામેની શ્રેણીમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ બોર્ડે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે જોસેફે વ્યક્તિગત કારણોસર નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. હવે, ટીમના મુખ્ય કોચ ડેરેન સેમીએ આ બાબત અંગે ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે; મેચના એક દિવસ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, તેમણે પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો અને એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરી.

સેમીએ સમગ્ર વિવાદ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું

ડેરેન સેમીએ કહ્યું, "આ ટીમ માટે એક મોટું નુકસાન છે. શ્રી જોસેફે પસંદગીનો ઇનકાર કર્યો છે. તેઓ તાજેતરમાં ઈજામાંથી પાછા ફર્યા છે અને આ નિર્ણય લીધો છે. આ એક એવો નિર્ણય છે જે મારી સમજની બહાર છે. કરારબદ્ધ ખેલાડીઓ પસંદગીનો ઇનકાર કેવી રીતે કરી શકે તે અંગેની પરિસ્થિતિનો ઉકેલ લાવવા માટે હું આ બાબત બોર્ડ ડિરેક્ટરો પર છોડી દઉં છું."

સેમીએ ઉમેર્યું, "અમે અલ્ઝારી જોસેફની ગેરહાજરીમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરીશું. અમારું બોલિંગ આક્રમણ ખૂબ મજબૂત છે. અમારી પાસે બોલિંગના પુષ્કળ વિકલ્પો છે - જેમ કે શમર જોસેફ, કેમાર રોચ, જેડેન સીલ્સ, ઓલરાઉન્ડર જસ્ટિન ગ્રીવ્સ અને કીમો પોલ - જે ઘરઆંગણાની પરિસ્થિતિઓમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરી શકે છે."

પાકિસ્તાન સામેની આગામી બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પાસે તેમના સ્પિન વિભાગમાં વિકલ્પો છે - જેમાં જોમેલ વોરિકન, નવોદિત જોશુઆ બિશપ અને કેપ્ટન રોસ્ટન ચેઝનો સમાવેશ થાય છે - જે પાકિસ્તાન ટીમને હરાવવા માટે જરૂરી 20 વિકેટ લેવા સક્ષમ છે. નોંધનીય છે કે, 27 વર્ષીય અલ્ઝારી જોસેફે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે અત્યાર સુધી 42 ટેસ્ટ મેચોમાં 130 વિકેટ લીધી છે; તે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ માટે મુખ્ય બોલર છે.

પાકિસ્તાન શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમ

રોસ્ટન ચેઝ (કેપ્ટન), જોમેલ વોરિકન (વાઈસ-કેપ્ટન), જોશુઆ બિશપ, ટેગેનરીન ચંદ્રપોલ, જોશુઆ દા સિલ્વા, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ, કેવેમ હોજ, શાઈ હોપ, અમીર જાંગૂ, શમર જોસેફ, બ્રાન્ડોન કિંગ, કિર્ક મેકેન્ઝી, કીમો પોલ, કેમર રોચ, જેડેન સીલ્સ.

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