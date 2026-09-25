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ક્રિકેટ બોર્ડ આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે! આ દેશના બોર્ડે ખેલાડીઓના પગારમાં કર્યો ઘટાડો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ખેલાડીઓના કરારોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેમના વેતનમાં ઘટાડો કરવામાં આવશે.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓના પગારમાં ઘટાડો
વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓના પગારમાં ઘટાડો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 7:03 PM IST

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વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ બોર્ડે નાણાકીય મુશ્કેલીઓને કારણે ખેલાડીઓના પગારમાં 25% ઘટાડો કર્યો છે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ખેલાડીઓના કરાર યથાવત રહેશે, પરંતુ તેમના પગારમાં ઘટાડો કરવામાં આવશે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ બોર્ડ લાંબા સમયથી નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે, અને ઘણા ખેલાડીઓએ અગાઉ પગારના મુદ્દાઓ પર બોર્ડ સામે વિરોધ કર્યો છે. આ જ કારણ છે કે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓ વિશ્વની દરેક T20 લીગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય ટીમની સ્થિતિ બગડી ગઈ છે. 2014 માં, પગાર વિવાદને કારણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમે ભારતનો પ્રવાસ અધવચ્ચે જ છોડી દીધો હતો. આ પ્રવાસ દરમિયાન એક ODI, એક T20 અને એક ટેસ્ટ મેચ રમાઈ ન હતી.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ બોર્ડે નાણાકીય કટોકટીને પહોંચી વળવા માટે ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. આ અંતર્ગત, ખેલાડીઓને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સાત મહિનાનો કરાર મળશે. જો કે, રાષ્ટ્રીય ટીમના ખેલાડીઓના કરાર 12 મહિનાના હશે, પરંતુ તેમના પગારમાં 25% ઘટાડો કરવામાં આવશે.

બોર્ડ ચીફે કહ્યું - આ એક જરૂરી પગલું છે

ફેરફારોની જાહેરાત કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટ ચીફ ક્રિસ ડેહરિંગે કહ્યું, "અમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્લેયર્સ એસોસિએશન અને ખેલાડીઓ તરફથી સહકારની ભાવનાની પ્રશંસા કરીએ છીએ, જેઓ આપણે બધા જે પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તે સમજે છે. આ આદર્શ નથી, પરંતુ તે નાણાકીય સ્થિરતા તરફ એક જરૂરી પગલું છે. આપણી સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં, બોર્ડ દરેક રાષ્ટ્રીય ટીમ અને ટુર્નામેન્ટનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવે છે. આમાં પગાર, મેચ ફી, વિમાન ભાડું, હોટલ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. આ ફક્ત ટકાઉ નથી. ઘરેલુ મુસાફરી અને હોટલ ખર્ચ દર વર્ષે આપણા મર્યાદિત સંસાધનોનો નોંધપાત્ર ભાગ વાપરે છે, તેના બદલે આપણા ક્રિકેટના સીધા લાભ માટે ઉપયોગ થાય છે."

ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં ફેરફાર

આગામી વર્ષે વેસ્ટ ઇન્ડીઝમાં બેસ્ટ વિરુદ્ધ બેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ ટુર્નામેન્ટ દ્વારા મહિલા સુપર50 ને બદલવામાં આવશે. ચાર દિવસીય ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ચેમ્પિયનશિપ, 12-ગેમ ફોર્મેટ સાથે ચાલુ રહેશે. દરેક ટીમ એકબીજા સામે ફક્ત એક ત્રણ-ગેમની શ્રેણી રમશે, જેમાં સંયુક્ત ટેબલ પર ટોચની ત્રણ ટીમો પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થશે.

T20 લીગમાં પૈસા કમાતા ખેલાડીઓ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ખેલાડીઓ વિશ્વભરની T20 લીગમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. ક્રિસ ગેલ, કિરોન પોલાર્ડ અને સુનીલ નારાયણ જેવા ખેલાડીઓ પણ આઈપીએલમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. વધુમાં, આ ખેલાડીઓ ઘણી અન્ય લીગમાં રમે છે. આ મોટાભાગની મોટી ખેલાડીઓ બોર્ડ પાસેથી કરાર લેતા નથી કારણ કે તેમને ટી20 લીગમાં રમવાથી વધુ લાભ મળે છે. બોર્ડના આ નિર્ણયથી આવી ખેલાડીઓની સંખ્યા વધી શકે છે.

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વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ બોર્ડ
ખેલાડીઓના પગારમાં ઘટાડો
વેન્ડીઝ ખેલાડીઓના પગારમાં ઘટાડો
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ખેલાડીઓનો પગાર
WEST INDIES CRICKETERS SALARY CUT

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