વેસ્ટ ઇન્ડીઝના કોચે ભારતને હરાવવા માટે 'માસ્ટર પ્લાન' બનાવ્યો, ચોથી T20 પહેલા આપ્યું મોટું નિવેદન
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની ચોથી મેચ 14 ઓક્ટોબરે હૈદરાબાદમાં રમાશે.
Published : October 14, 2026 at 2:02 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. ભારતે અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. ભારતે પહેલી અને ત્રીજી મેચ જીતી હતી, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજી મેચ જીતી હતી. ચોથી મેચ હૈદરાબાદમાં રમાનારી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ હવે ચોથી મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. જોકે, તે પહેલાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો હેડ કોચ ડેરેન સેમીએ એક નિવેદન જારી કરીને ભારતને હરાવવાની યોજનાની રૂપરેખા આપી છે.
કોચ ડેરેન સેમીએ શું કહ્યું?
ચોથી T20 મેચ પહેલા ડેરેન સેમીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે કહ્યું, "અમે પાવર પ્લેમાં પાછળ છીએ. તેથી જ અમે શ્રેણીમાં પાછળ છીએ. ભારતની જેમ, અમે આ શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ રહી શક્યા હોત. પાવર પ્લે પર નિયંત્રણ રાખવું અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અમે અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ મેચમાં વાપસી કરવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે. આ એક એવો ક્ષેત્ર છે જેમાં અમારે સુધારો કરવાની જરૂર છે."
તેમણે કહ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાને ભારતમાં હરાવવા માટે, તમારે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગમાં સારું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર છે. જ્યારે તમને બેટિંગ માટે સારી પિચ મળે છે, ત્યારે તમને એવું લાગે છે કે તમે મેચમાં છો. બે મોટી ઓવર તમને રમતમાં પાછા આવવામાં મદદ કરી શકે છે. અમે જોયું છે કે જો તમે તમારી યોજના પર વળગી રહો છો, તો તમે મેચમાં રહી શકો છો. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારતમાં 200 રન બનાવવા સામાન્ય છે. તેથી, આપણે ભારતીય ટીમને 250 રન સુધી પહોંચતા અટકાવવાની જરૂર છે.
𝘼 𝙨𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙣 𝙞𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙖𝙬𝙖𝙮! 💙🏆 Will Team India clinch the series with a win in the 4th T20I? 👀🔥 #INDvWI | 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/syPUdRaowp— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2026
શાઈ હોપની પ્રશંસા કરી
શાઈ હોપે ભારત સામેની પહેલી અને બીજી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે પહેલી મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી, જ્યારે રાંચીમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં તેણે અણનમ સદી ફટકારીને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
હવે, સેમીએ પણ હોપની પ્રશંસા કરી છે. જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝની બેટિંગ ફક્ત હોપ પર નિર્ભર નથી. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે હોપ ક્રીઝ પર હોય છે, ત્યારે તે મધ્યમ ક્રમમાં સ્થિરતા લાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આપણા કેટલાક ખેલાડીઓએ દબાણ હેઠળ સારું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર છે. જોકે, મેચ જીતવાનું એકમાત્ર કારણ શાઈ હોપ નહોતા; ટીમના અન્ય બેટ્સમેનોએ પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું. નોંધનીય છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ચોથી મેચમાં હોપ ઉપરાંત ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ પાસેથી ઘણી આશાઓ છે.
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