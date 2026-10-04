વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટને જીતનો શ્રેય એમએસ ધોનીને આપ્યો, મળેલી સલાહનો કર્યો ખુલાસો
વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમે ભારત સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ જીતી લીધી. કેપ્ટન શાઈ હોપે ત્રીજી વનડે મેચમાં શાનદાર અણનમ 162 રન બનાવ્યા હતા.
Published : October 4, 2026 at 1:48 PM IST
IND VS WI: ભારતના પ્રવાસ પર ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી બે મેચ ગુમાવ્યા બાદ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ પર ક્લીન સ્વીપનો ખતરો હતો. જોકે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ન્યૂ ચંદીગઢ મેદાન પર રમાયેલી શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 5 વિકેટથી જીતવામાં સફળ રહી. આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની જીતમાં તેમના કેપ્ટન શાઈ હોપે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમણે 352 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે શાનદાર અણનમ 162 રન બનાવ્યા હતા.
આ શ્રેણીમાં શાઈ હોપની આ સતત બીજી સદી હતી. ત્રીજી ODIમાં વિજય બાદ પોતાના નિવેદનમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન હોપે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોનીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, અને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે તેમની સાથે વાતચીત દરમિયાન તેમની સલાહથી લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે વસ્તુઓ સરળ બની ગઈ.
Shai Hope turned MS Dhoni's advice into action 👏 https://t.co/W1rMR8XZZr— Cricinfo (@cricinfo) October 4, 2026
ધોની સાથે વાત કરવાથી મને ફાયદો થયો છે
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે ત્રીજી વનડે પછી બ્રોડકાસ્ટરને આપેલા નિવેદનમાં કહ્યું, "અમે શ્રેણીનો અંત શાનદાર રીતે કરવા માંગતા હતા, તેથી મને ખુશી છે કે અમે આજે જીતી ગયા. સૌપ્રથમ, અમારી પાસે એક બેટ્સમેન ઓછો હતો, અથવા જો તમે વાઇટલ લોજનો સમાવેશ કરો તો કદાચ બે. તેથી તે હંમેશા એક પડકાર હોય છે. મેં મહાન એમએસ ધોની સાથે આ વિશે સારી વાતચીત કરી, અને તેમણે મને કહ્યું કે તમારી પાસે હંમેશા તમારા વિચારો કરતાં વધુ સમય હોય છે. તેથી મેં ફક્ત પરિણામ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. મેં ફક્ત પ્રક્રિયા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, રમતને શક્ય તેટલા નાના ભાગોમાં વિભાજીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને અંતિમ ઓવરોમાં બાઉન્ડ્રી મારવાના રસ્તાઓ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો."
Shai Hope: “A simple piece of advice from a very famous person MS Dhoni changed my ODI career completely.” Thala Dhoni effect is real 💛🔥 https://t.co/N6M0iRJlSL— Zenith. (@Msdcore7) October 3, 2026
🇮🇳 2️⃣ - 1️⃣ 🌴 Windies skipper Shai Hope leads from the front with a sensational 💯 to help them chase down a record target and end the series on a high! 🙌 #INDvWI https://t.co/pti8xqymNd— Star Sports (@StarSportsIndia) October 3, 2026
અમે છેલ્લા બે થી ત્રણ વર્ષથી સારું રમી રહ્યા છીએ
શાઈ હોપે વધુમાં ઉમેર્યું, "મને લાગે છે કે અમે મધ્યમાં ખરેખર સારું ક્રિકેટ રમ્યું, બેટ્સમેનોને રન બનાવતા રાખ્યા, અને તે જ અમે કરવા માંગતા હતા." તો, હા, અમે છેલ્લા બે કે ત્રણ વર્ષથી ખૂબ સારું રમી રહ્યા છીએ, અને અમારા બેટ્સમેન વધુ સુસંગત રહ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભારતમાં પિચો બેટ્સમેન માટે વધુ મદદરૂપ છે. અહીં તમારે તમારી કુશળતા દર્શાવવી પડશે, અને ભૂલ માટે ખૂબ જ ઓછી જગ્યા છે. તેથી, બોલિંગના દૃષ્ટિકોણથી, આપણે આ શ્રેણીમાં ઘણું શીખ્યા છીએ.
આ પણ વાંચો: