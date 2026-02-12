ETV Bharat / sports

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સતત બીજી જીત મેળવી, ઈંગ્લેન્ડની મુશ્કેલીઓ વધી, નેપાળ પાસે સુપર 8માં પહોંચવાની તક

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ઈંગ્લેન્ડ પર 30 રનથી વિજય મેળવ્યો હતો અને સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું હતું.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઈંગ્લેન્ડને 30 રનથી હરાવ્યું
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઈંગ્લેન્ડને 30 રનથી હરાવ્યું (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ENG vs WI: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 15મી મેચમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ઈંગ્લેન્ડને 30 રનથી હરાવ્યું. કેરેબિયન ટીમના 197 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ઈંગ્લેન્ડની આખી ટીમ 166 રનમાં સમેટાઈ ગઈ. ટીમ માટે સેમ કરને અણનમ 43 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેને બીજા છેડેથી અન્ય બેટ્સમેનોનો ટેકો મળ્યો નહીં.

બોલિંગમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે ગુડાકેશ મોતીએ 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે રોસ્ટન ચેઝે 2 વિકેટ લીધી. આ ટુર્નામેન્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની સતત બીજી જીત છે, ઈંગ્લેન્ડને તેનો પહેલો પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી મળેલા 197 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઈંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી, ફિલ સોલ્ટ અને જોસ બટલરે પ્રથમ વિકેટ માટે 38 રનની ભાગીદારી કરી. સોલ્ટે માત્ર 14 બોલમાં મજબૂત 30 રન બનાવ્યા, પરંતુ સારી શરૂઆતનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો. બટલર પણ 21 રન બનાવીને આઉટ થયો.

ટોમ બેન્ટન સતત બીજી મેચમાં ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગયો, ફક્ત 2 રન બનાવી શક્યો. કેપ્ટન હેરી બ્રુક 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. જેકબ બેથેલે કેટલાક શક્તિશાળી શોટ રમ્યા, 23 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા. સેમ કુરનએ અંતિમ ઓવરોમાં 30 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેને અન્ય બેટ્સમેનોનો સહયોગ મળ્યો નહીં.

રધરફોર્ડની શાનદાર બેટિંગ

પહેલા, ટોસ હારી બેટિંગ કરવા આવેલી વેસ્ટ ઈન્ડિઝની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. શાઈ હોપ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયા હતા, જ્યારે બ્રાન્ડન કિંગ એક રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયા હતા. આઠ રનમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી કેરેબિયન ટીમને શિમરોન હેટમાયર અને રોસ્ટન ચેઝે આઉટ કરી હતી. તેમણે ત્રીજી વિકેટ માટે 47 રન ઉમેર્યા હતા. હેટમાયર 23 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જ્યારે ચેઝ 34 રન બનાવીને આદિલ રશીદનો શિકાર બન્યો હતો.

જોકે, શેરફેન રધરફોર્ડે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા, તેણે માત્ર 42 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે બે ચોગ્ગા અને સાત જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. અંતિમ ઓવરોમાં, જેસન હોલ્ડરે 17 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ 196 રનના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચી શકી.

નેપાળ પાસે સુપર 8માં પહોંચવાની તક

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 30 રનથી મળેલી હાર બાદ ઇંગ્લેન્ડનો નેટ રન રેટ પણ નોંધપાત્ર રીતે બગડ્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ગ્રુપ C પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર કરીએ તો, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના હવે બે મેચમાં ચાર પોઈન્ટ છે, જ્યારે તેમનો નેટ રન રેટ ઘટીને 1.625 થઈ ગયો છે. સ્કોટલેન્ડ, બે મેચમાં બે પોઈન્ટ સાથે, એક જીત અને એક હાર, અને નેટ રન રેટ 0.950 છે. ઇંગ્લેન્ડ, બે મેચમાં એક જીત અને એક હાર સાથે, -0.650 ના નેટ રન રેટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. સુપર 8 માં પહોંચવાની આશા સાથે, નેપાળ ચોથા સ્થાને છે, જેની આગામી ત્રણ મેચ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ રહી છે. નેપાળનો નેટ રન રેટ હાલમાં -0.200 છે. તેઓ તેમની આગામી મેચ 12 ફેબ્રુઆરીએ ઇટાલી સામે રમશે, જે ગ્રુપના પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. T20 વર્લ્ડકપ 2026: ટીમ ઈન્ડિયાની બીજી મેચ આજે, નામિબિયા સામે પ્લેઈંગ-11માં મોટા ફેરફારની સંભાવના
  2. ઓસ્ટ્રેલિયાએ આયર્લેન્ડને 67 રનથી હરાવ્યું, એડમ ઝમ્પા અને નાથન એલિસની 4-4 વિકેટ

TAGGED:

WEST INDIES BEAT ENGLAND
T20 WORLD CUP 2026
ENG VS WI
SPORTS NEWS
ENG VS WI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.