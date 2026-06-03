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બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન બાદ દાદાને મોટો ઝટકો, સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકારના આવવાથી સૌરવ ગાંગુલીને નુકશાનનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સરકારે તેમના સુરક્ષા કવચ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

SOURAV GANGULY
SOURAV GANGULY (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 3:30 PM IST

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SOURAV GANGULY SECURITY: ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન અને ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) ના પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીનું સુરક્ષા કવચ ઘટાડી દેવામાં આવ્યું છે. તેમની સુરક્ષા 'Z' શ્રેણીથી ઘટાડીને 'Y' શ્રેણી કરવામાં આવી છે. ગાંગુલીને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી 'Z' શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી રહી હતી. જોકે, તાજેતરની સુરક્ષા સમીક્ષા બાદ, રાજ્ય વહીવટીતંત્રે તેમની સુરક્ષા શ્રેણીમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ભારતીય ક્રિકેટના સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાં સ્થાન મેળવ્યું

સૌરવ ગાંગુલીની ગણતરી ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાં થાય છે. તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય ટીમે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી, અને અસંખ્ય યુવા ખેલાડીઓને તેમની કુશળતા સાબિત કરવાની તકો મળી. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી પણ, તેઓ ક્રિકેટ વહીવટમાં સક્રિય રીતે સામેલ રહ્યા છે. હાલમાં, ગાંગુલી ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB) ના પ્રમુખ તરીકે સેવા આપે છે અને રમતગમતની દુનિયાના અગ્રણી વ્યક્તિઓમાં તેમની ગણતરી થાય છે.

રાજ્યમાં બદલાતા રાજકીય સમીકરણો સાથે સરખામણી

સરકારના આ પગલાને રાજ્યમાં બદલાતા રાજકીય સમીકરણોના સંદર્ભમાં પણ જોવામાં આવી રહ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સૌરવને 2023 માં તત્કાલીન મમતા બેનર્જી સરકારે Z-કેટેગરી સુરક્ષા પૂરી પાડી હતી. તે સમયે, તેમની સુરક્ષા માટે 30 થી 35 પોલીસ કર્મચારીઓની ટુકડી તૈનાત કરવામાં આવી હતી, અને તેમના કાફલા સાથે એક પાયલોટ વાહન પણ હતું. નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, સુરક્ષા કર્મચારીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. રાજ્યમાં નવી સરકારની રચના બાદ, મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે વધારાની સુરક્ષા કવચ ફક્ત તે વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવશે જેમના માટે વાસ્તવિક સુરક્ષા ખતરો છે. આ જ નીતિને અનુરૂપ, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી, સાંસદ અભિષેક બેનર્જી અને અન્ય ઘણા નેતાઓ અને ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.

સૌરવ સક્રિય રાજકારણથી દૂર

સૌરવ ગાંગુલીનું નામ લાંબા સમયથી બંગાળી અને રાષ્ટ્રીય રાજકારણ બંનેમાં ચર્ચાનો વિષય રહ્યું છે. 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેમને પોતાના મુખ્ય ચહેરા તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ તેમના નિવાસસ્થાને એક બેઠક માટે પણ ગયા હતા; જોકે, સૌરવે સક્રિય રાજકારણથી દૂર રહેવાનું પસંદ કર્યું. આ છતાં, ભાજપ અને સૌરવ વચ્ચે વાતચીત ચાલુ રહી. 2023 માં, તેમને ત્રિપુરા માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ગાંગુલી તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી

બીજી તરફ, સૌરવે મમતા બેનર્જી સાથે પણ સારા સંબંધો જાળવી રાખ્યા છે. તેઓ સ્પેનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમની સાથે રહ્યા હતા અને રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક રોકાણ સંબંધિત કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. રાજકીય વર્તુળોમાં, એવું માનવામાં આવે છે કે ભાજપ અને તૃણમૂલ બંને સાથે સંતુલિત સંબંધો જાળવવાની તેમની વ્યૂહરચનાને હવે પ્રવર્તમાન રાજકીય વાતાવરણમાં અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવી રહી છે. જોકે, સૌરવ ગાંગુલી તરફથી તેમના સુરક્ષા કવચમાં ઘટાડા અંગે કોઈ જાહેર પ્રતિક્રિયા આવી નથી. તેમ છતાં, રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી બંગાળના રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.

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