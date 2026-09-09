જૂનાગઢમાં વેટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન, 43 જેટલા પુરુષ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો
ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા, વેટ અને પાવર લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : September 9, 2026 at 4:48 PM IST
જૂનાગઢ: ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા આજે 13 અલગ અલગ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે જૂનાગઢની ઐતિહાસિક બહાઉદ્દીન કોલેજ ખાતે ભાઈઓ અને બહેનો માટેની વેટ અને પાવર લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે. આજે ભાઈઓ અને આવતીકાલે બહેનો માટે વેટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા રમાશે, જેમાં યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી તેર જેટલી અલગ-અલગ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. એસોસિએટ ઈન્ડીયન યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત થતી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટમાં અહીંથી વિજેતા બનેલા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ શકશે.
જૂનાગઢમાં વેટ લિફ્ટિંગ સ્પર્ધાનું આયોજન
ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા યુનિવર્સિટી કક્ષાનો રમતોત્સવ અંતર્ગત જુનાગઢ ખાતે યુનિવર્સિટી ની 13 અલગ-અલગ કોલેજો ભાઈઓ અને બહેનો વચ્ચે યુનિવર્સિટી કક્ષાની વેટ અને પાવર લિફ્ટિંગ સ્પર્ધા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંથી વિજેતા બનેલા ભાઈઓ અને બહેનો ખેલાડીઓ આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતાં ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીના રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લઈ શકે તે માટે પાત્રતા મેળવશે. આજે યુનિવર્સિટીની 13 કોલેજોના 43 જેટલા પુરુષ ખેલાડીઓએ વેટ અને પાવર લિફ્ટીગ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે. આવતીકાલે આ જ પ્રકારે યુનિવર્સિટીની મહિલા ખેલાડીઓ વચ્ચે સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે.
ખેલાડીઓ અને નિરીક્ષકો પણ ઉત્સાહિત
આજની સ્પર્ધામાં ખાસ યુનિવર્સિટીના નિર્ણય તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા ડૉ. પ્રફુલ રાઠોડે Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે અને આવતીકાલે બે દિવસ સુધી સ્પર્ધાનું આયોજન જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજમાં થયું છે. જેમાં ખેલાડીઓ પોતાની રમતની ક્ષમતા દર્શાવીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે યોગ્યતા માટે સારો દેખાવ કરી રહ્યા છે.
બીજી તરફ જૂનાગઢની કોલેજના ધવલ શાખટે આ પ્રકારની સ્પર્ધાઓ કોલેજ કક્ષાએ થી જ વિદ્યાર્થીઓમાં રમત ગમતને લઈને એક નવા આયામ તરફ આગળ વધવા માટે મહત્વનું પરિબળ બનતી હોય છે તો અન્ય એક વેઈટ લિફ્ટર કૃપલાણી ગોપાલે પણ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તે અગાઉ સુરત અને કાશ્મીર ખાતે વેઇટ લિફ્ટિંગ ની રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા રમી ચૂક્યો છે. આગામી વર્ષોમાં ગુજરાતમાં આયોજિત થનારા કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને પણ ખેલાડીઓ તૈયાર થાય અને જે ખેલાડી તૈયાર છે તેમને આગળ વધવામાં આ પ્રકારે યુનિવર્સિટી કક્ષાએ થતી સ્પર્ધાનું આયોજન ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થતું હોય છે.
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