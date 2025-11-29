ETV Bharat / sports

ટિહરી તળાવમાં વોટર સ્પોર્ટ્સ કપનું આયોજન, 22 દેશોના 300 થી વધુ ખેલાડીઓ લઈ રહ્યા છે ભાગ.

ટિહરી ડેમ તળાવ ખાતે ત્રણ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય સાહસિક જળ રમતો સ્પર્ધા યોજાઈ રહી છે, જેમાં કાયાકિંગ અને કેનોઇંગનો સમાવેશ થાય છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 9:25 AM IST

ટિહરી, ઉત્તરાખંડ: ટિહરી ખાતે ત્રણ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય સાહસિક જળ રમત-ગમત પ્રેસિડેન્ટ કપ સ્પર્ધાની શરૂઆત થઈ છે. જેમાંTHDC ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન અને IKCA (ભારતીય કયાકિંગ અને કેનોઇંગ એસોસિએશન) ના નેજા હેઠળ આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારત સહિત 22 દેશોના 300 થી વધુ રમતવીરો આ મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. વિવિધ દેશોના રમતવીરોએ ટિહરી ડેમ તળાવને સાહસિક રમતો માટે એક ઉત્તમ સ્થળ ગણાવ્યું. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી 30 નવેમ્બરના રોજ સ્પર્ધાનું સમાપન કરશે.

આ પ્રસંગે, ટિહરીના ધારાસભ્ય કિશોર ઉપાધ્યાય, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના પ્રમુખ મોહન સિંહ રાવત, એશિયન કયાકિંગ અને કેનોઇંગ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રશાંત કુશવાહા, ઉત્તરાખંડ ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. ડીકે સિંહ, THDCના CGM એમકે સિંહ અને ડૉ. એએન ત્રિપાઠી દ્વારા ટિહરીના કોટી કોલોનીમાં સ્પર્ધાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે, ટિહરીના ધારાસભ્ય કિશોરે જણાવ્યું હતું કે, ટિહરીના તળાવ સાહસિક રમતો માટે એક અગ્રણી સ્થળ બની રહ્યું છે. ટિહરીના વોટર સ્પોર્ટ્સ અને 38મી રાષ્ટ્રીય રમતોના સફળ આયોજન બાદ, હવે અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાઓ યોજાઈ રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભારત સરકારના રમતગમત સચિવ અને તેમની ટીમે તાજેતરમાં ટિહરીના અને કોટેશ્વર તળાવનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને અન્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા માટે તેમને ઓળખી કાઢ્યા હતા. ટિહરીની આ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.

ઓલિમ્પિક એસોસિએશન ઉત્તરાખંડના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. ડી.કે. સિંહે જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ડોનેશિયા, કિર્ગિસ્તાન, ફિલિપાઇન્સ, આર્મેનિયા, શ્રીલંકા, યુક્રેન, હંગેરી, યુએઈ, કઝાકિસ્તાન અને ટ્યુનિશિયા સહિત 22 દેશોના 300 થી વધુ રમતવીરો વિવિધ કાયાકિંગ અને કેનોઇંગ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. શ્રીલંકાના કયાકિંગ ખેલાડી સિહાથે પણ તેહરી તળાવના સ્થાનની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે તેમનો દેશ સમુદ્રોથી ઘેરાયેલો છે, પરંતુ આ પહેલી વાર છે જ્યારે તેમણે આટલું કુદરતી સૌંદર્ય જોયું છે. તેઓ ટીહરીની સુંદરતાના ચાહક બની ગયા છે.

