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ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ઈજાને કારણે બહાર

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાના કારણે ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડેમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

INDIAN CRICKET TEAM
INDIAN CRICKET TEAM (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 7:17 PM IST

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WASHINGTON SUNDAR INJURY: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી વનડે પહેલા ટીમ ઇન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અત્યાર સુધી, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ બે મેચ પછી 1-1 થી બરાબર છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ ભારતે જીતી હતી, જ્યારે બીજી ઇંગ્લેન્ડે જીતી હતી. હવે, આ શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ શ્રેણીની નિર્ણાયક મેચ હશે.

આ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના એક સ્ટાર ખેલાડી ઈજાના કારણે બહાર થઈ ગયો છે. આ ખેલાડી બીજો કોઈ નહીં પણ ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર છે. PTI ના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, વોશિંગ્ટન સુંદર ત્રીજા વનડેમાં ઘાયલ થયો હતો. હવે તે ત્રીજી વનડેમાં રમી શકશે નહીં. ટીમ ઈન્ડિયા કે બીસીસીઆઈ દ્વારા હજુ સુધી તેની ઈજાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ વિવિધ રિપોર્ટ અનુસાર, સુંદર બહાર છે.

સુંદરે પહેલી વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી

વોશિંગ્ટન સુંદરે ઈંગ્લેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા તેણે 63 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ચાર ઓવર ફેંકી 13 રન આપ્યા. બીજી વનડેમાં સુંદરે પાંચ બોલનો સામનો કર્યો અને માત્ર બે રન બનાવ્યા.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા ઈજાઓથી ઝઝૂમી રહી છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પહેલાથી જ ઈજાગ્રસ્ત છે, જેના કારણે ટીમ પાસે ઓલરાઉન્ડરોની અછત છે. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ટીમને હર્ષિત રાણાના રૂપમાં પણ મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જે ઈજાને કારણે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. હવે, વોશિંગ્ટન સુંદર પણ ઈજાને કારણે બીજી વનડેમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ:

રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, વોશિંગ્ટન સુંદર, કેએલ રાહુલ (વિકેટ કિપર), અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, ગુર્નુર બ્રાર, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, ઈશાન કિશન.

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