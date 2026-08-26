WAPL 2026: રામોજી ગ્રુપે સૌથી મોંઘી ટીમ ખરીદી, જાણો લીગ ક્યારે શરૂ થશે
રામોજી ગ્રુપના ઉષાદયા એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા ₹89 લાખની સૌથી વધુ બોલી સાથે હસ્તગત કરવામાં આવી હતી અને તેનું નામ 'અમરાવતી ઇ-ચેમ્પિયન્સ' રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : August 26, 2026 at 8:12 PM IST
WAPL 2026: આંધ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન (ACA) એ મહિલા ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'મહિલા આંધ્ર પ્રીમિયર લીગ' (WAPL) શરૂ કરી છે. આ લીગ 15 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મંગલાગિરીના ACA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય મહિલા ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મિતાલી રાજને લીગ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.
ટુર્નામેન્ટમાં કુલ ચાર ટીમો ભાગ લેશે. આમાંથી એક ટીમ રામોજી ગ્રુપના ઉષાદય એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા ₹89 લાખની સૌથી વધુ બોલી સાથે હસ્તગત કરવામાં આવી હતી અને તેનું નામ 'અમરાવતી ઇ-ચેમ્પિયન્સ' રાખવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, રામોજી ગ્રુપની એક ટીમ - 'હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ' - એ તેલંગાણા પ્રીમિયર લીગ (TG20 2026) ની શરૂઆતની સીઝનમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું.
WAPL 2026 ટીમો અને તેમના માલિકો
- અમરાવતી ઇ-ચેમ્પિયન્સ: (₹89 લાખ) ઉષાદયા એન્ટરપ્રાઇઝ
- રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સ: (₹85.59 લાખ) ગેરીસન કન્સ્ટ્રક્શન્સ
- વિઝાગ ફાયર બર્ડ્સ: (₹77.77 લાખ) ઓરા મોટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
- ગોદાવરી ગોલ્ડન ઇગલ્સ: NSR ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (₹61.11 લાખ)
ખેલાડીઓની હરાજી
ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારી ચાર ટીમો માટે વિજયવાડામાં યોજાયેલી ખેલાડીઓની હરાજી ખૂબ જ રોમાંચક રહી. ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની ટીમમાં કુલ 74 મહિલા ક્રિકેટરોની ભરતી કરી. ઓલરાઉન્ડર હરનિતા પ્લાવિયા હરાજીમાં સૌથી મોંઘી ક્રિકેટર તરીકે ઉભરી આવી, જેની કિંમત ₹4.30 લાખ હતી; તેણીને ગોદાવરી ગોલ્ડન ઇગલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.
વધુમાં, 12 વર્ષની ષણમુખ પ્રિયાને 'રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સ' દ્વારા સાઇન કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તે WAPL માં સૌથી નાની ઉંમરે ખેલાડી બની હતી. આટલી નાની ઉંમરે આ લીગમાં રમવાની તક મળવી એ તેના ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ સાબિત થશે.
લીગમાં ભાગ લેતી ચાર ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના ફાળવેલ બજેટમાં મુખ્ય ખેલાડીઓની પસંદગી કરી. દરેક ફ્રેન્ચાઇઝીને ખેલાડીઓ મેળવવા માટે ₹15 લાખનું પર્સ આપવામાં આવ્યું હતું. ટીમોને ઓછામાં ઓછા 18 અને વધુમાં વધુ 20 ક્રિકેટરોની ભરતી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
અમરાવતી ઈ-ચેમ્પિયન ટીમ
નીરાગટ્ટુ અનુષા (2.10 લાખ), કંદ્રેગુલા દેવિકા (2 લાખ), કટરાગદ્દા દીક્ષા (1.90 લાખ), શબનમ શકીલ (1.30 લાખ), પી. રંગલક્ષ્મી (1 લાખ), તરૂણી જોશી (1.20 લાખ), કટ્ટા મહંતિ શ્રી (85 હજાર), કે. હંસા (60 હજાર), હેમપ્રિય (60 હજાર), કે. રામ્યા (55 હજાર), સાઈપુજીથા (50 હજાર), નક્કા સના (45 હજાર), ઓરુગંતી સાહિત્યશ્રી (40 હજાર), એમ. રૂક્સર, તબસ્સુમ, સાઈદીપ્તિ, બોદ્દુપલ્લી તનિષ્કા, ટી. મલ્લિકા અને એમ. સહસ્ર રેડ્ડી (30,000).
રાયલસીમા ઝેન સ્ટાર્સ ટીમ
વેમુલાપતિ સેતુસાઈ (₹2.10 લાખ), પદ્મજા (₹2 લાખ), ગ્રીષ્મા સૈની રેડ્ડી (₹1.20 લાખ), શ્રીચરાણી (₹1.10 લાખ), ધાત્રી (₹1 લાખ), વાસવી અખિલાપાવાણી (₹1 લાખ), મલ્લી અનુષા (₹90,000), શૈલક્ષ્મી (₹50,000), ઋષિ (₹50,000), પૂજિતા (₹60,000), શુભા શ્રી (₹50,000), હેમા રોશિની (₹50,000), લિખિતા (₹50,000), મેઘનાશ્રી (₹35,000), મુનિ નિતિષા (₹30,000), હંસિરેડ્ડી (₹30,000), ષણમુખપ્રિયા, ₹30,000), વર્ષા (₹30,000), હર્ષિતા ગૌડા (₹30,000), ચૈત્રા (₹30,000).
ગોદાવરી ગોલ્ડન ઇગલ્સ ટીમ
હર્નિતા પ્લાવિયા પરેરા (4.30 લાખ), પુષ્પિતા ગૌડા (1.60 લાખ), અક્ષય (1.40 લાખ), ઉદાવિતા (1.10 લાખ), વિન્ની સુજાન (1.10 લાખ), હરિકા (70 હજાર), હર્ષિતા (50 હજાર), સૃષ્ટિ શેખર (50 હજાર), મહાલક્ષ્મી મનોજ (50 હજાર), મેહર લહરી (50 હજાર), મેઘના રેડ્ડી (50 હજાર), અંજના (35 હજાર), નિવેદિતા (35 હજાર), વૈષ્ણવી (30 હજાર), વનજાક્ષી (30 હજાર), દુર્ગા ભવાની (30 હજાર), રાગચૌધરી (30 હજાર), પી. વૈષ્ણવી (30 હજાર).
વિઝાગ ફાયર બર્ડ્સ ટીમ
અંજલિ શરવાણી (3.60 લાખ), આયેશા સિંહ (2.40 લાખ), વિદ્યાશ્રી (1.50 લાખ), ઋષિક્રિષ્નન (1.20 લાખ), સરયૂ (85 હજાર), પુષ્પલતા (70 હજાર), હાસિની ચૌધરી (70 હજાર), શરણ્યા ગઢવાલ (60 હજાર), સૈથનમયી (50 હજાર), અંજુમ (50 હજાર), યુહાસિની (35 હજાર), મધુરા સંજનાપ્રિયા (30 હજાર), દિવ્યાશ્રી (30 હજાર), વિશ્વશ્રી (30 હજાર), સામંથા (30 હજાર), નિયાતિરાજ (30 હજાર), યશસ્વિની મણિવલ્લી (30 હજાર), વિષ્ણુવર્તિની (30 હજાર).
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