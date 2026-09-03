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વીવીએસ લક્ષ્મણ ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બનશે, એશિયન ગેમ્સમાં કાર્યભાર સંભાળશે

આ મહિનાના અંતમાં એશિયન ગેમ્સ શરૂ થશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ તરીકે વીવીએસ લક્ષ્મણને જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે.

વીવીએસ લક્ષ્મણ ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બનશે
વીવીએસ લક્ષ્મણ ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ બનશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 5:06 PM IST

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બીસીસીઆઈએ ફરી એકવાર વીવીએસ લક્ષ્મણને મોટી જવાબદારી સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. બીસીસીઆઈની એક બેઠક ટૂંક સમયમાં મુંબઈમાં યોજાવાની છે ખાસ કરીને આજે (ગુરુવારે) - જ્યાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવશે. અહેવાલો પહેલાથી જ બહાર આવ્યા છે કે લક્ષ્મણને એશિયન ગેમ્સ માટે હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જોકે બીસીસીઆઈએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.

એશિયન ગેમ્સમાં મુખ્ય કોચ તરીકે વીવીએસ લક્ષ્મણ સેવા આપશે

એશિયન ગેમ્સ આ મહિનાના અંતમાં યોજાવાની છે, અને ભારતીય ટુકડી તૈયાર છે. આ વખતે પુરુષ અને મહિલા બંને ક્રિકેટ ટીમો ભાગ લેશે. ભારતીય ટીમો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધા જ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. જ્યારે શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે ભારત કોનો સામનો કરશે. ભારત ઉપરાંત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશે પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે. એશિયન ગેમ્સ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ક્રિકેટ ટીમના ભારતના પ્રવાસ સાથે સુસંગત રહેશે, જેમાં ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે; મૂળભૂત રીતે, બંને શ્રેણીઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી રહેશે. પરિણામે, વીવીએસ લક્ષ્મણને એશિયન ગેમ્સ માટે હેડ કોચની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. લક્ષ્મણ અગાઉ ભારતીય ટીમના ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન હેડ કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, અને તેમને ફરી એકવાર આ ભૂમિકા સોંપવામાં આવી છે.

સુનિલ જોશી, હૃષિકેશ કાનિટકર અને શુભદીપ ઘોષ પણ ટીમનો ભાગ હશે

વીવીએસ લક્ષ્મણ ઘણા સમયથી સમયાંતરે હેડ કોચ તરીકે કાર્યરત છે, ભલે તેમની પાસે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ના વડાની મુખ્ય અને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. એશિયન ગેમ્સમાં જઈ રહેલી સંયુક્ત ભારતીય ટીમ (પુરુષો અને મહિલા) પાસે કોઈપણ શાખાનો સૌથી મોટો સપોર્ટ સ્ટાફ છે, જે એથ્લેટિક્સ પછી બીજા ક્રમે છે. સુનિલ જોશી, હૃષિકેશ કાનિટકર અને શુભદીપ ઘોષ પણ વીવીએસ લક્ષ્મણ સાથે રહેશે.

એશિયન ગેમ્સમાં શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન બનશે

BCCI એ પહેલાથી જ એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે, જેમાં શ્રેયસ ઐયર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ પહેલા, ભારતીય ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમશે; તે શ્રેણી માટેની ટીમની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ખેલાડીઓની ફિટનેસને ધ્યાનમાં રાખીને એશિયન ગેમ્સની ટીમમાં કેટલાક નાના ફેરફારો કરવામાં આવી શકે છે, પરંતુ નોંધપાત્ર ફેરફારો અશક્ય લાગે છે.

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