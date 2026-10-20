વડોદરામાં યુસુફ પઠાણના પ્લોટ વિવાદનો અંત, જમીન વેલ્યુએશનના 55 ટકા ભાવે આપવાની દરખાસ્ત
વડોદરામાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ ખેલાડી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ યુસુફ પઠાણ સાથે જોડાયેલા જમીન વિવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 1:06 PM IST
વડોદરા: પૂર્વ ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ યુસુફ પઠાણ સાથે જોડાયેલા જમીન ફાળવણીના વિવાદનો અંત લાવવાની દિશામાં કવાયત શરૂ થઈ છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરફથી સ્થાયી સમિતિની મંજૂરી માટે દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી છે. આ દરખાસ્તમાં યુસુફ પઠાણને 478 ચોરસ મીટર જમીન વેલ્યુએશનના 55 ટકા રકમ લઈને આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.
શુું છે સમગ્ર મામલો?
આ મામલો તાંદલજાના ટીપી-22માં આવેલા 978 ચોરસ મીટરના પ્લોટની ફાળવણી સાથે જોડાયેલો છે. છેલ્લા 14 વર્ષથી આ પ્લોટને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આપેલી વિગતો મુજબ, સમગ્ર 978 ચોરસ મીટરના પ્લોટની કિંમત અંદાજે 20.53 કરોડ રૂપિયા છે. વર્ષ 2012માં યુસુફ પઠાણે આ પ્લોટની ફાળવણીની માગણી કરી હતી. જોકે, વર્ષ 2014માં ગુજરાત સરકારે પ્લોટની ફાળવણી અંગેની દરખાસ્ત નામંજૂર કરી દીધી હતી.
ત્યારબાદ આ મામલે વિવાદ યથાવત રહ્યો હતો અને વર્ષ 2024માં પ્રકરણ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યું હતું. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ વિવાદમાં ઓગસ્ટ 2026માં હાઇકોર્ટમાંથી અપીલ પાછી ખેંચવામાં આવી હતી. હવે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી નવી દરખાસ્તને કારણે આ મામલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
દરખાસ્તમાં 478 ચોરસ મીટર જમીન વેલ્યુએશનના 55 ટકા રકમ લઈને આપવાની વાત છે. બીજી તરફ, શરૂઆતમાં 500 ચોરસ મીટર જમીન આપવાની ચર્ચા પણ સામે આવી છે. જોકે, અંતિમ નિર્ણય સ્થાયી સમિતિની મંજૂરી પર નિર્ભર રહેશે.
આ સમગ્ર પ્રકરણમાં પશ્ચિમ બંગાળના રાજકીય સમીકરણોમાં આવેલા ફેરફાર બાદ યુસુફ પઠાણને પ્લોટ આપવાનો તખ્તો તૈયાર થયો હોવાની ચર્ચા છે. જોકે, આ બાબત અંગે અંતિમ નિર્ણય સત્તાવાર મંજૂરી બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
શુક્રવારે સ્થાયી સમિતિની બેઠક
હવે આગામી શુક્રવારે મળનારી વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની બેઠક મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. સમિતિ આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપે છે કે પછી તેને લઈને વધુ ચર્ચા કે નિર્ણય લેવામાં આવે છે, તે જોવાનું રહેશે. વર્ષ 2012થી ચાલી રહેલા આ વિવાદમાં સ્થાયી સમિતિનો નિર્ણય આગળની પ્રક્રિયા માટે નિર્ણાયક બની શકે છે. યુસુફ પઠાણના પ્લોટ ફાળવણી વિવાદમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરની દરખાસ્ત બાદ હવે નિર્ણય સ્થાયી સમિતિના હાથમાં છે. આગામી શુક્રવારે દરખાસ્ત મંજૂર થાય છે કે નહીં તે સ્પષ્ટ કરશે કે 14 વર્ષથી ચાલી રહેલા આ વિવાદનો અંત આવશે કે નહીં.
આ પણ વાંચોઃ