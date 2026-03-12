ETV Bharat / sports

ભારતીય ટીમ ક્રિકેટને.....વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ખેલાડી વિવ રિચાર્ડ્સનું મોટું નિવેદન

વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ખેલાડી વિવ રિચાર્ડ્સે ભારતીય ટીમના ભરપૂર વખાણ કર્યા. રિચાર્ડ્સ માને છે કે ભારતીય ટીમ ક્રિકેટને એક નવા સ્તરે લઈ ગઈ છે.

વિવ રિચાર્ડ્સ
વિવ રિચાર્ડ્સ (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

VIV RICHARDS STATEMENT: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ખેલાડી વિવ રિચાર્ડ્સે સફેદ બોલના ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમની સફળતા અને ક્ષમતાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું છે કે ટીમે મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટને એક નવા સ્તરે લઈ ગઈ છે. રિચાર્ડ્સ માને છે કે હાલની ભારતની ટીમ હવે સફેદ બોલ ક્રિકેટ (ODI અને T20) માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના એક સમયે 70ના દશકમાં આ સ્તરે હતી.

'રમતને એક અલગ સ્તરે લઈ ગયા'

PTI સાથે વાત કરતા, વિવ રિચાર્ડ્સે વ્હાઇટ-બોલ ફોર્મેટમાં ભારતના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "મારા મતે, ભારતે રમતને એક અલગ સ્તરે લઈ જઈ છે, ખાસ કરીને મર્યાદિત ઓવરની ODI અને T20 માં." તેમણે ક્રિકેટ અને ભારતીય ચાહકો વચ્ચેના જોડાણ પર પણ પ્રકાશ પાડતા કહ્યું, "આ ચાહકો માટે એક અદ્ભુત ભેટ છે કારણ કે તેઓ રમત પ્રત્યે જે પ્રેમ અને જુસ્સો દર્શાવે છે. મને લાગે છે કે તે પ્રેમ અને જુસ્સો, અને જે દેશમાં તે રમાય છે, તે યોગ્ય પરિણામ તરફ દોરી ગયું હોત."

પોતાની ટીમ સાથે કરી સરખામણી

રિચાર્ડ્સે ભારતની સફળતાની સરખામણી વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાથે પણ કરતા કહ્યું, "અમે અમારો પહેલો વર્લ્ડ કપ 1975માં અને બીજો 1979માં જીત્યો હતો. તેથી, વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ તરીકે આજે આપણે જ્યાં છીએ તેમાં ક્રિકેટે મોટી ભૂમિકા ભજવી છે. વધુમાં, જે લોકો અગાઉની વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમોના ચાહકો રહ્યા છે તેઓ ચોક્કસપણે અમારી કેટલીક શ્રેષ્ઠ ક્ષણો યાદ રાખશે."

ભારતની નજર હવે 2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપ પર

સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારત ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ દેશ બન્યો. ભારતીય ટીમ પાસે હવે એક ઐતિહાસિક તક છે. 2027 માં દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને, ભારત ત્રણેય ICC વ્હાઇટ-બોલ ટ્રોફી (T20 વર્લ્ડ કપ, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને ODI વર્લ્ડ કપ) એકસાથે ધરાવતો એકમાત્ર દેશ બની શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. શું યુવરાજ સિંહને ધોનીના કહેવાથી ટીમમાંથી ડ્રોપ કરવામાં આવ્યો હતો? ભૂતપૂર્વ ચીફ સિલેક્ટરનો મોટો ખુલાસો
  2. T20 વર્લ્ડ કપ જીત દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા પર ત્રિરંગાનું અપમાન કરવાનો આરોપ, પુણેમાં ફરિયાદ દાખલ

TAGGED:

VIV RICHARDS STATEMENT
VIV RICHARDS
VIV RICHARDS STATEMENT TEAM INDIA
VIV RICHARDS STATEMENT TEAM INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.