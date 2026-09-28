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Asian Games 2026: ભારતે વધુ બે મેડલ જીત્યા, વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો રેકોર્ડ તોડ્યો, મેડલની સંખ્યા 40 ને પાર

એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતની મેડલ ટેલી હવે 41 છે. ચાલો જાણીએ કે આજે ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા અને કયા ખેલાડીઓએ તે જીત્યા.

વિથ્યા રામરાજ
વિથ્યા રામરાજ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 7:38 PM IST

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Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 10મા દિવસે, એટલે કે, 28 સપ્ટેમ્બર (સોમવાર) ના રોજ, ભારતની મેડલ સંખ્યા 41 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતે એથ્લેટિક્સમાં દિવસનો ત્રીજો મેડલ મેળવ્યો. ભારતીય મહિલા દોડવીર વિથ્યા રામરાજે તેની શાનદાર દોડ સાથે ભારતના ખિતાબમાં વધુ એક મેડલ ઉમેર્યો. આ સાથે, એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતની મેડલ સંખ્યા હવે 41 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતના ખાતામાં હાલમાં 4 ગોલ્ડ મેડલ, 18 સિલ્વર મેડલ અને 19 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. એશિયન ગેમ્સ 2026 ની મેડલ ટેલીમાં ભારત હજુ પણ 12મા સ્થાને છે.

વિથ્યા રામરાજે ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો

ભારતીય મહિલા રેસર વિથ્યા રામરાજે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની 400 મીટર હર્ડલ્સ ઇવેન્ટમાં 54.75 સેકન્ડના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. 28 વર્ષીય દોડવીરએ 42 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. તેણીએ 2026 એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની 400 મીટર હર્ડલ્સમાં 54.75 સેકન્ડનો સમય દોડીને રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ફરીથી સ્થાપિત કર્યો.

વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો રેકોર્ડ તોડ્યો

વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો 42 વર્ષ જૂનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડ્યો છે. પીટી ઉષાએ 1984ના ઓલિમ્પિક ફાઇનલમાં 55.42 સેકન્ડના સમય સાથે રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. હવે, વિથ્યા રામરાજે તે રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. તેણે 2023 એશિયન ગેમ્સમાં ઉષાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. આ વખતે, તેણે ઉષાને પાછળ છોડી દીધી છે.

ગુલવીર સિંહે ભારત માટે મેડલ જીત્યો

આજે, ગુલવીર સિંહે પુરુષોની 1500 મીટર દોડમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તે આ ઇવેન્ટમાં બીજા સ્થાને રહ્યો. ગુલવીરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અંત સુધી લીડ જાળવી રાખી, પરંતુ અંતે જાપાની ખેલાડી સામે હારી ગયો.

આ બંને ખેલાડીઓએ પણ આજે ભારત માટે મેડલ જીત્યા

આજે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતને શૂટિંગમાં મેડલ મળ્યો, જ્યારે ભારતીય શૂટર એશા સિંહે મહિલાઓની 25 મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ત્યારબાદ, ભારતની પિંકી બલહારાએ કુરાશના -78 કિગ્રા વર્ગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

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TAGGED:

એશિયન ગેમ્સ 2026
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતની મેડલ સંખ્યા
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પીટી ઉષા રેકોર્ડ
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