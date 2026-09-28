Asian Games 2026: ભારતે વધુ બે મેડલ જીત્યા, વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો રેકોર્ડ તોડ્યો, મેડલની સંખ્યા 40 ને પાર
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતની મેડલ ટેલી હવે 41 છે. ચાલો જાણીએ કે આજે ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા અને કયા ખેલાડીઓએ તે જીત્યા.
Published : September 28, 2026 at 7:38 PM IST
Asian Games 2026: એશિયન ગેમ્સ 2026 ના 10મા દિવસે, એટલે કે, 28 સપ્ટેમ્બર (સોમવાર) ના રોજ, ભારતની મેડલ સંખ્યા 41 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતે એથ્લેટિક્સમાં દિવસનો ત્રીજો મેડલ મેળવ્યો. ભારતીય મહિલા દોડવીર વિથ્યા રામરાજે તેની શાનદાર દોડ સાથે ભારતના ખિતાબમાં વધુ એક મેડલ ઉમેર્યો. આ સાથે, એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતની મેડલ સંખ્યા હવે 41 પર પહોંચી ગઈ છે. ભારતના ખાતામાં હાલમાં 4 ગોલ્ડ મેડલ, 18 સિલ્વર મેડલ અને 19 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. એશિયન ગેમ્સ 2026 ની મેડલ ટેલીમાં ભારત હજુ પણ 12મા સ્થાને છે.
વિથ્યા રામરાજે ભારત માટે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો
ભારતીય મહિલા રેસર વિથ્યા રામરાજે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની 400 મીટર હર્ડલ્સ ઇવેન્ટમાં 54.75 સેકન્ડના વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. 28 વર્ષીય દોડવીરએ 42 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. તેણીએ 2026 એશિયન ગેમ્સમાં મહિલાઓની 400 મીટર હર્ડલ્સમાં 54.75 સેકન્ડનો સમય દોડીને રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ફરીથી સ્થાપિત કર્યો.
A 42-year-old record is history! 🇮🇳🔥— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 28, 2026
Vithya Ramraj runs 54.75s to rewrite the national record in the women’s 400m hurdles and claim bronze at #AichiNagoya2026. 🥉 pic.twitter.com/Rw0P5nRCzV
વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો રેકોર્ડ તોડ્યો
વિથ્યા રામરાજે પીટી ઉષાનો 42 વર્ષ જૂનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડ્યો છે. પીટી ઉષાએ 1984ના ઓલિમ્પિક ફાઇનલમાં 55.42 સેકન્ડના સમય સાથે રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. હવે, વિથ્યા રામરાજે તે રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. તેણે 2023 એશિયન ગેમ્સમાં ઉષાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે. આ વખતે, તેણે ઉષાને પાછળ છોડી દીધી છે.
VITHYA RAMRAJ BREAKS PT USHA’S 42-YEAR-OLD NATIONAL RECORD! 🇮🇳🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) September 28, 2026
Vithya wins Bronze in the 400m hurdles at the Asian Games, clocking 54.75s to smash the 55.42s National Record set by PT Usha in the 1984 Olympic final.
She had equalled Usha’s record at the 2023 Asian Games. This… pic.twitter.com/OqI21rJl5G
ગુલવીર સિંહે ભારત માટે મેડલ જીત્યો
આજે, ગુલવીર સિંહે પુરુષોની 1500 મીટર દોડમાં ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તે આ ઇવેન્ટમાં બીજા સ્થાને રહ્યો. ગુલવીરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અંત સુધી લીડ જાળવી રાખી, પરંતુ અંતે જાપાની ખેલાડી સામે હારી ગયો.
A Silver that shines bright! 🇮🇳🥈— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 28, 2026
Heartiest congratulations to Gulveer Singh on his superb performance in the Men’s 1500m Final at #AsianGames2026. Your speed, grit and fighting spirit have brought immense pride to India.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/UCBwIkdFh3
આ બંને ખેલાડીઓએ પણ આજે ભારત માટે મેડલ જીત્યા
આજે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતને શૂટિંગમાં મેડલ મળ્યો, જ્યારે ભારતીય શૂટર એશા સિંહે મહિલાઓની 25 મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ત્યારબાદ, ભારતની પિંકી બલહારાએ કુરાશના -78 કિગ્રા વર્ગમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.
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