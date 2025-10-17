દુઃખદ! શ્રીલંકાના બેટ્સમેનને ઇજા, સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી
શ્રીલંકાના બેટ્સમેન વિશ્મી ગુણારત્નેને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી, ત્યારબાદ તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 17, 2025 at 7:08 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની 18મી મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. શ્રીલંકાને શરૂઆતમાં જ ઝટકો લાગ્યો જ્યારે વિશ્મી ગુણારત્ને ઘૂંટણની ગંભીર ઈજાને કારણે રિટાયર્ડ હર્ટ થઈ ગઈ. ઓપનર રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે નોન-સ્ટ્રાઈકરના છેડાથી થ્રો વાગવાથી ઘૂંટણમાં વાગી હતી. મેદાન પર તેનો દુખાવો સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો હતો, અને ત્યારબાદ તેને સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી હતી. તેની ઈજા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
અગાઉ, શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. શ્રીલંકાએ 12 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 46 રન બનાવ્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડ સામે પોતાની પહેલી મેચ હાર્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ સતત ત્રણ મેચ જીતી છે, જેમાંથી છેલ્લી બે મેચ ભારત અને બાંગ્લાદેશ સામે નજીકની હરીફાઈ હતી.
તેઓ પોતાની જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખવા અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી તરફ, શ્રીલંકાએ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે વરસાદથી પ્રભાવિત મેચોને કારણે બે પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, અને ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
સહ-યજમાન ટીમો ઘરઆંગણે આ મહત્વપૂર્ણ મેચ જીતવાની આશા રાખશે. દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં ત્રણ જીત સાથે વર્લ્ડ કપ સ્ટેન્ડિંગમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે શ્રીલંકા સાતમા સ્થાને છે.
#CWC25— Vinayakk (@vinayakkm) October 17, 2025
Oh dear. Vishmi Gunaratne gets hit on the knee by a throw and is now getting stretchered off. Had gotten off to a nice start. pic.twitter.com/hQpbYtbPRs
દક્ષિણ આફ્રિકા અને શ્રીલંકાની પ્લેઇંગ ઇલેવન
દક્ષિણ આફ્રિકા: લૌરા વોલ્વાર્ડ (કેપ્ટન), તાઝમિન બ્રિટ્સ, સુને લુસ, એનીરી ડેર્કસેન, મેરિઝાન કાપ, કરાબો મેસો (વિકેટકીપર), ક્લો ટ્રાયોન, નાદીન ડી ક્લાર્ક, નોન્ડુમિસો શાંગાસે, મસાબાતા ક્લાસ, નોનકુલુલેકો મલાબા.
શ્રીલંકા: વિશ્મી ગુણારત્ને, ચમારી અથાપથુ (કેપ્ટન), હસીની પરેરા, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, કવિશા દિલહારી, નીલાક્ષી ડી સિલ્વા, અનુષ્કા સંજીવાની (વિકેટમાં), પિયામી વત્સલા બદાલાગે, સુગંધિકા કુમારી, મલ્કી મદરા, ઈનોકા રણવીરા.
આ પણ વાંચો: