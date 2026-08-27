ETV Bharat / sports

દ્રવિડ અને સેહવાગના પુત્રોને ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી, અમદાવાદ અને રાજકોટમાં રમતા જોવા મળશે

BCCI એ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ભારતીય અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અને વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્રનો સમાવેશ થાય છે.

વીરેન્દ્ર સેહવાગ-રાહુલ દ્રવિડ
વીરેન્દ્ર સેહવાગ-રાહુલ દ્રવિડ (GETTY & AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIA U19 SQUAD AUS TOUR: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ ઓસ્ટ્રેલિયાની U19 ટીમના ભારત પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની U19 ટીમ આ પ્રવાસ દરમિયાન ત્રણ વન-ડે મેચ અને બે મલ્ટી-ડે મેચ રમશે. બંને શ્રેણી માટે ભારતીય U19 ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં અન્વય દ્રવિડ (રાહુલ દ્રવિડનો પુત્ર) અને આર્યવીર સેહવાગ (વીરેન્દ્ર સેહવાગનો પુત્ર)નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

18 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી ODI શ્રેણી માટે લક્ષ્ય રાયચંદાનીને ભારતીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં યશવર્ધન ચૌહાણને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, 27 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી મલ્ટી-ડે મેચો માટે, યશવર્ધનને ભારતીય U19 ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે લક્ષ્ય ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે.

આર્યવીર સેહવાગ અને અન્વય દ્રવિડને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું

ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓપનિંગ બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રાહુલ દ્રવિડના પુત્રોનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ચાર મેચની ODI શ્રેણી માટે જાહેર કરાયેલી ભારતીય અંડર-19 ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પસંદગીકારોએ સેહવાગના પુત્ર, આર્યવીર સેહવાગ અને દ્રવિડના પુત્ર, અન્વય દ્રવિડનું નામ ટીમમાં રાખ્યું છે; અન્વયને વિકેટકીપર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે આર્યવીરને બેટ્સમેન તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, આર્યવીર કે અન્વય બંનેમાંથી કોઈ એક બહુ-દિવસીય મેચો માટે પસંદ કરાયેલ ભારતીય અંડર-19 ટીમનો ભાગ નથી.

ODI મેચો માટે ભારતની U19 ટીમ: લક્ષ્ય રાયચંદાની (કેપ્ટન), યશબર્ધન ચૌહાણ (વાઈસ-કેપ્ટન), રજત બઘેલ (વિકેટકીપર), આર્યવીર સેહવાગ, વી.કે. વિનીત, કુશાગ્ર ઓઝા, અર્જુન રાજપૂત, મનલ ચૌહાણ, અન્વય દ્રવિડ (વિકેટકીપર), વી.યશવીર, રોહિત યાદવ, શવિન વિનોદ, મોહિત ઉલવા, ચિગુરુપતિ વેંકટ, કાવ્ય પટેલ.

બહુ-દિવસીય મેચો માટે ભારતની અંડર 19 ટીમઃ યશવર્ધન ચૌહાણ (કેપ્ટન), લક્ષ્ય રાયચંદાણી (વાઈસ-કેપ્ટન), સાગર વિર્ક, કુશાગ્ર ઓઝા, મનલ ચૌહાણ, કુશ પટેલ, માનવ ક્રિષ્ના (વિકેટકીપર), અભિપ્રાય બિસ્વાસ (વિકેટકીપર), રોહિત યાદવ, ઈશાન ઓમ, અયાન અકરમ, પ્રણવ રાઘવેન્દ્ર, પ્રિયાંશુ સિંહ, મોહિત ઉલવા, આર્યન યાદવ.

શ્રેણીનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ:

  • 18 સપ્ટેમ્બર 2026 (શુક્રવાર): પહેલી વનડે, રાજકોટ, સવારે 9 વાગ્યે
  • 21 સપ્ટેમ્બર 2026(સોમવાર): બીજી વનડે, રાજકોટ, સવારે 9 વાગ્યે
  • 23 સપ્ટેમ્બર 2026 (બુધવાર): ત્રીજી વનડે, રાજકોટ, સવારે 9 વાગ્યે
  • 27 થી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 - પહેલી મલ્ટી-ડે, રાજકોટ, સવારે 9:30 વાગ્યે
  • 5 થી 8 ઓક્ટોબર 2026 - બીજી મલ્ટી-ડે, અમદાવાદ બી ગ્રાઉન્ડ, સવારે 9:30 વાગ્યે

આ પણ વાંચોઃ

  1. રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક અનિચ્છનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો, દેશ કે વિદેશનો કોઈ બોલર કરી શક્યો નથી
  2. WAPL 2026: રામોજી ગ્રુપે સૌથી મોંઘી ટીમ ખરીદી, જાણો લીગ ક્યારે શરૂ થશે

TAGGED:

VIRENDRA SEHWAG SON AARYAVIR SEHWAG
AARYAVIR SEHWAG
ANVAY DRAVID
INDIA U19 SQUAD
INDIA U19 SQUAD AUS TOUR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.