વિરાટ અને અનુષ્કા પહોંચ્યા વૃંદાવન, પ્રેમાનંદ જી મહારાજના લીધા આશીર્વાદ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી તેમની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે પ્રેમાનંદ જી મહારાજના આશ્રમ પહોંચ્યા છે.

Published : December 16, 2025 at 4:00 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી આ દિવસોમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. અગાઉ, જ્યારે કોહલી 2022-23 માં મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે તેણે તેની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે વૃંદાવનની મુલાકાત લીધી હતી. હવે, વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર ત્યાં પાછો ફર્યો છે. વિરાટ કોહલીએ વરાહ ઘાટના આશ્રમ શ્રી હિત રાધા કેલી કુંજ ખાતે પ્રેમાનંદ જી મહારાજના દર્શન કર્યા હતા, જ્યાં તેમણે મહારાજ જી સાથે ખાસ આધ્યાત્મિક વાતચીત કરી હતી.

તેઓ અગાઉ જાન્યુઆરીમાં તેમના બાળકો સાથે વૃંદાવનની મુલાકાતે આવ્યા હતા. આ તેમની ત્રીજી મુલાકાત છે. મહારાજજી બોલતા દેખીતી રીતે ભાવુક અનુષ્કાએ ધ્યાનથી સાંભળ્યું. તેમણે તેણીને સલાહ આપી, "તમારા કાર્યને સેવા ગણો, ગંભીરતાથી જીવો, નમ્ર બનો અને ભગવાનનું નામ જપ કરો. તમારામાં સર્વશક્તિમાનની એક ઝલક જોવાની ઊંડી ઇચ્છા હોવી જોઈએ. તમારામાં તેમને જોવાની ઝંખના હોવી જોઈએ."

અનુષ્કાએ મહારાજજી સાથે વાત કરી

કોહલીએ દરેક વાત સાથે સંમતિ દર્શાવતા માથું હલાવ્યું, કારણ કે મહારાજજીએ આગળ કહ્યું હતું કે વ્યક્તિએ એવી લાગણી વિકસાવવી જોઈએ કે બધા દુન્યવી સુખો પહેલાથી જ પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે અને હવે તે ફક્ત ભગવાનની ઇચ્છા છે, અને એકવાર તે પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો બધી ખુશી તેમના ચરણોમાં રહે છે. અનુષ્કાએ જવાબ આપ્યો, "અમે તમારા છીએ, મહારાજજી." આના પર, તેણે જવાબ આપ્યો, "આપણે બધા શ્રીજીના છીએ. આપણે તેમના દૈવી રક્ષણ હેઠળ જીવીએ છીએ. આપણે બધા તેમના બાળકો છીએ."

ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બંનેમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, કોહલી વનડે ટીમનો સક્રિય સભ્ય છે. ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સતત બે શૂન્ય આઉટ થયા પછી, કોહલી અણનમ 74 રન સાથે પાછો ફર્યો, જેનાથી ભારતને નવ વિકેટથી મેચ જીતવામાં મદદ મળી. ત્યારબાદ દિલ્હીના ક્રિકેટરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે પ્રથમ અને બીજી વનડેમાં સતત બે સદી ફટકારી, અને ત્રીજી વનડેમાં શાનદાર અણનમ 65 રન સાથે ઇનિંગનો અંત કર્યો, જેનાથી મેન ઇન બ્લુને ત્રણ મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતવામાં મદદ મળી. હવે વિરાટ વિજય હજારે ટ્રોફી રમતા જોવા મળશે.

સંપાદકની પસંદ

