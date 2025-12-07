વિરાટ કોહલી ભગવાનના શરણે, ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરવા માટે વિશાખાપટ્ટનમના મંદિર પહોંચ્યો

ETV Bharat / sports

Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી બેટથી ધમાકેદાર છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં તેણે શાનદાર રન બનાવ્યા છે. કોહલીએ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીત્યો હતો અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. હવે, શ્રેણીમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન પછી, વિરાટ કોહલી ભગવાન તરફ વળ્યો છે.

ભારતે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં ત્રીજી ODI રમી હતી, જ્યાં ભારતે 270 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા 9 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ 45 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ જીત સાથે, ભારતે શ્રેણી 2-1 થી જીતી લીધી હતી.

વિરાટ કોહલી ભગવાનને શરણે

વિશાખાપટ્ટનમમાં ટીમને વિજય અપાવ્યા પછી, વિરાટ કોહલીએ પ્રાચીન સિંહાચલમ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેણે પૂજા કરી હતી અને દેવતાની આરતી કરી હતી. સિંહાચલમ મંદિરમાં પહોંચેલા વિરાટ કોહલીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં, વિરાટ સફેદ ટી-શર્ટ પહેરેલો જોવા મળે છે.

તે ફૂલોનો માળા અને પૂજા થાળી પણ પકડીને જોવા મળે છે. કોહલીના ચાહકો આ વીડિયોને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે, અને તેના પર મોટી સંખ્યામાં લાઈક અને ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે. વિરાટ કોહલીનો આ વીડિયો થોડા જ સમયમાં વાયરલ થઈ ગયો છે. વિરાટ અગાઉ પ્રેમાનંદ જી મહારાજ અને નીમ કરોલી બાબાના મંદિરોમાં પ્રાર્થના કરતો જોવા મળ્યો છે.

વિરાટ આખી શ્રેણીમાં ચમક્યો

શ્રેણીની પહેલી મેચ રાંચીમાં રમાઈ હતી, જ્યાં વિરાટે 120 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 135 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે તેને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. બીજી મેચ રાયપુરમાં રમાઈ હતી, જ્યાં વિરાટે 93 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 102 રન બનાવ્યા હતા. ત્રીજી વનડેમાં પણ તેની પાસે સદી ફટકારવાની તક હતી, પરંતુ બોર્ડ પર રન ઓછા હતા, જેના કારણે તે ફક્ત 65 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, અને સતત ત્રણ મેચમાં તેની ત્રીજી વનડે સદી ચૂકી ગયો.

સિંહચલમ મંદિર, જેને શ્રી વરાહ લક્ષ્મી નરસિંહ મંદિર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ટેકરીઓમાં સ્થિત એક હિન્દુ મંદિર છે. 300 મીટરની ઊંચાઈ પર સ્થિત, તે ભગવાન વિષ્ણુના "વરાહ નરસિંહ" સ્વરૂપને સમર્પિત છે.

