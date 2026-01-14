ETV Bharat / sports

વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી વધુ એક સિધ્ધી હાંસલ કરી

વિરાટ કોહલી ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ વનડે મેચમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

વિરાટ કોહલી, સચિન તેંડુલકર અને વિરેન્દ્ર સેહવાગ
વિરાટ કોહલી, સચિન તેંડુલકર અને વિરેન્દ્ર સેહવાગ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડે મેચ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટોસ હાર્યા બાદ ભારતીય ટીમ પહેલા બેટિંગ કરી રહી છે. ચાહકોને સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પાસેથી ઘણી આશાઓ હતી, જેણે શ્રેણીની પહેલી મેચમાં 91 બોલમાં શાનદાર 93 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તે લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યો નહીં, 29 બોલમાં ફક્ત 23 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.

કોહલીએ સચિનને ​​પાછળ છોડી દીધો

વિરાટ કોહલી ભલે આ મેચમાં સસ્તામાં આઉટ થયો હોય, પરંતુ તે કોઈ મોટો રેકોર્ડ ચૂક્યો નથી. તે હવે ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ વનડેમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે હતો, જેણે 42 મેચમાં 41 ઇનિંગ્સમાં 1750 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, કોહલી હવે 35 મેચમાં 35 ઇનિંગ્સમાં 1773 રન બનાવી ચૂક્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડનો રોસ ટેલર 35 મેચમાં 34 ઇનિંગ્સમાં 1385 રન સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં, વિરાટ કોહલીને સચિનનો રેકોર્ડ તોડવા માટે 94 રનની જરૂર હતી. જોકે, કોહલી પહેલી મેચમાં 93 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જેના કારણે કોહલીને બીજી મેચમાં પહેલા જ બોલ પર ચોગ્ગો ફટકારતા પહેલા એક મેચ રાહ જોવી પડી હતી, જેનાથી તે મહાન સચિનનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડી શક્યો હતો.

કોહલી બીજા રેકોર્ડની નજીક છે

કોહલી પાસે આ શ્રેણીમાં બીજો રેકોર્ડ બનાવવાની તક છે. જો કિંગ કોહલી શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં સદી ફટકારવામાં સફળ થાય છે, તો તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ODIમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની જશે. અત્યાર સુધી છ સદી ફટકારીને, તે રિકી પોન્ટિંગ અને વીરેન્દ્ર સેહવાગ સાથે બરાબર છે.

ODI નંબર વન બેટ્સમેન

આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર નવીનતમ ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે. તે છેલ્લે 2021 માં આ સ્થાન પર પહોંચ્યો હતો. આ 11મી વખત છે જ્યારે કોહલી ODIનો રાજા બન્યો છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. વિરાટ કોહલી માટે 2026ની શાનદાર શરુઆત, ODIનો નંબર 1 બેટ્સમેન બન્યો
  2. IND vs NZ: બીજી વન ડેમાં KL રાહુલનું શાનદાર શતક, ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને આપ્યો 285 રનનો ટાર્ગેટ

TAGGED:

VIRAT KOHLI
SACHIN TENDULKAR
IND VS NZ 2ND ODI
MOST RUNS IN INDIA VS NEW ZEALAND
VIRAT KOHLI RECORD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.