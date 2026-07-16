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ઈંગ્લેન્ડની ધરતી પર વિરાટ કોહલીએ ઇતિહાસ રચ્યો, રાહુલ દ્રવિડનો રેકોર્ડ તોડ્યો

કાર્ડિફમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં વિરાટ કોહલીએ 4 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે રાહુલ દ્રવિડનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

virat kohli surpasses Rahul Dravid record
virat kohli surpasses Rahul Dravid record (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 7:28 PM IST

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VIRAT KOHLI RECORD: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડેમાં ટીમ ઇન્ડિયાને પહેલો ઝટકો લાગ્યો હતો, ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો હતો. વિરાટે પોતાના ખાતામાં 4 રન ઉમેરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. એજબેસ્ટનમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં વિરાટ કોહલીએ બેટિંગથી નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. કોહલી ફક્ત 5 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો હતો, પરંતુ બીજી વનડેમાં ફક્ત 4 રન બનાવીને તેણે રાહુલ દ્રવિડનો રેકોર્ડ તોડ્યો અને ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર નવો ઇતિહાસ રચ્યો.

હકીકતમાં, વિરાટ કોહલી ઇંગ્લેન્ડમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયો છે. વિરાટ પહેલા આ રેકોર્ડ રાહુલ દ્રવિડના નામે હતો, જેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં 46 મેચની 56 ઇનિંગ્સમાં 55.1 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 2645 રન બનાવ્યા હતા. હવે, 4 રન બનાવીને, વિરાટ મહાન બેટ્સમેન રાહુલ દ્રવિડથી આગળ નીકળી ગયો છે. વિરાટે ચોગ્ગા સાથે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું અને આ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર ત્રણેય ફોર્મેટમાં 2000 કે તેથી વધુ રન બનાવવાની સિદ્ધિ ફક્ત 4 ભારતીય બેટ્સમેનોએ મેળવી છે. આમાં રાહુલ દ્રવિડ, વિરાટ કોહલી, સચિન તેંડુલકર અને રોહિત શર્માનો સમાવેશ થાય છે.

ઇંગ્લેન્ડમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન

  • વિરાટ કોહલી: 2646 રન
  • રાહુલ દ્રવિડ: 2645 રન
  • સચિન તેંડુલકર: 2626 રન
  • રોહિત શર્મા: 2298 રન
  • સૌરવ ગાંગુલી: 1949 રન
  • એમએસ ધોની: 1869 રન

નોંધનીય છે કે રાહુલ દ્રવિડે ઇંગ્લેન્ડમાં આઠ સદી ફટકારી છે, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ ફક્ત ત્રણ સદી ફટકારી છે. રોહિત શર્મા ઇંગ્લેન્ડમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેન છે. તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં કુલ નવ સદી ફટકારી છે. દ્રવિડ આઠ સદી સાથે બીજા ક્રમે છે, ત્યારબાદ સચિન તેંડુલકરનો નંબર આવે છે, જેણે ઇંગ્લેન્ડમાં આઠ સદી ફટકારી છે. જોકે, ઇંગ્લેન્ડમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાનો ભારતીય રેકોર્ડ વિરાટના નામે છે. કોહલીએ અત્યાર સુધી 18 અડધી સદી ફટકારી છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં, મુલાકાતી ભારતીય ટીમ 1-0થી આગળ છે. હવે, બીજી મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયા સતત બીજી જીત મેળવવા અને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે.

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TAGGED:

VIRAT KOHLI
KOHLI SURPASSES RAHUL DRAVID RECORD
IND VS ENG
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